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Главные анонсы 18 июня
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Экс-преподаватель Орловского госуниверситета получил 8,5 лет за производство наркотиков
17/06
Липецкую городскую энергетическую компанию может возглавить Константин Драчук
17/06
Главный транспортник Курска ушла на пенсию
17/06
Уголовное дело экс-мэра Мичуринска Александра Кузнецова дошло до суда
17/06
В Воронеже облсуд оставил в силе приговор бывшим сотрудникам МЧС
17/06
В финал конкурса на пост главы Курска вышли Виктор Карамышев и Андрей Телегин
17/06
Пятый энергоблок Нововоронежской АЭС выведен на ремонт на 65 суток
17/06
В Липецкой области через десять лет задержан последний фигурант дела об убийстве
17/06
ЛДПР и ПАРНАС выдвинули кандидатов на пост главы Липецкой области
16/06
В Воронеже закрылся девятый Платоновфест
16/06
В дорожной аварии под Воронежем погибли восемь человек
14/06
Депутаты почти наполовину подняли тарифы на воду в Белгороде
14/06
Воронежская горэлектросеть оштрафована на 300 тыс. рублей за высокую цену для интернет-провайдеров
14/06
Возбуждено уголовное дело о хищении земельных участков под Воронежем
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муковисцидоз, смешанная форма, тяжелое течение, требуется лечебное питание
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(обновлено: 10.06.2019)
Инфраструктура Черноземья
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия