На своей волне

На фоне перебоев мобильного интернета регионы Черноземья по-разному подходят к развитию публичных Wi-Fi-сетей: часть субъектов делают ставку на расширение точек доступа в общественных пространствах, остановках и даже автобусах. Тогда как другие отказываются, называя «белые списки» достаточной мерой, чтобы «оставаться на связи». Любой альтернативный доступ к сети в условиях отключения мобильного интернета, особенно в приграничье, крайне важен, указывают эксперты Guide.

Самая разветвленная сеть в Тамбовской области, где работает 156 хот-спотов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Белгородской области развитие публичного Wi-Fi рассматривается как компенсирующая мера на фоне нестабильной работы мобильной связи, однако пока находится на начальной стадии. Как следует из заявлений региональных властей, одним из приоритетных направлений может стать оснащение новых остановок общественного транспорта (а это 111 комплексов, по информации главы Белгорода Валентина Демидова) точками бесплатного доступа. В дальнейшем инфраструктуру планируется расширять за счет размещения хот-спотов в парках и других ключевых точках притяжения.

Необходимость этого решения обусловлена ограничениями и соображениями безопасности. В частности, в ходе прямого эфира губернатор Вячеслав Гладков отмечал, что национальный мессенджер Max не работает «в полном объеме». Так, на него не приходят пуш-уведомления, что происходит из-за того, что «программное обеспечение выходит на иностранных производителей».

По мнению главы региона, отсутствие своевременных оповещений белгородцев об изменениях оперативной обстановки — «одна из самых тяжелых проблем, которые волнуют все приграничье».

Вся система оповещений в регионе выстроена на пуш-уведомлениях, которые поступают при ракетной опасности или атаках БПЛА: «Для нас это жизненно важный и необходимый процесс, от которого зависит жизнь сотен тысяч людей».

В Воронежской области, напротив, от развития публичного Wi-Fi в городской среде отказались. Власти региона не будут разворачивать сети на «умных остановках», в парках и скверах, сосредоточившись на использовании так называемых «белых списков».

Как считает министр цифрового развития Денис Волков, ключевая проблема для воронежских пользова-телей в момент ограничения интернета — доступ к базовым сервисам. Речь идет о невозможности вызвать такси, спланировать маршрут с использованием карт, связаться с близкими.

В этой связи, как отметил чиновник, применение «белых списков» позволило обеспечить доступ к «наиболее востребованным ресурсам».

При этом ранее воронежские чиновники поддерживали идею расширения Wi-Fi-зон: профильное министерство даже формулировало перечень действующих точек доступа на основе данных операторов связи. В него вошли объекты с высокой проходимостью — многофункциональные центры, торговые центры, предприятия общественного питания и иные площадки городской инфраструктуры. Однако эти точки не требовали вложений и организованы на текущей инфраструктуре сетей.

В Курской области развитие публичных сетей происходит медленными темпами. Как и в Белгородской области, здесь наиболее актуальны вопросы безопасности при оповещениях о ракетных или БПЛА-ударах.

О проекте в областном центре, включающем 17 хот-спотов, заявляли еще в июле 2025 года. Пока известно, что функционируют около половины из них: Wi-Fi в районе Полугоры, на Театральной площади и в сквере «Молодежный», а также в ряде других общественных пространств, включая Северо-Западный микрорайон и парк Героев Гражданской войны. Власти заявляли о планах дальнейшего расширения, но новой информации не публиковалось.

В конце марта в комментариях под трансляцией еженедельной планерки губернатора Курской области Александра Хинштейна пользователи, которые представлялись местными жителями, публиковали десятки жалоб на перебои со связью, в том числе с «белыми списками».

При этом глава региона не комментировал публично данную тему. В ответ на обращения региональное минцифры публиковало однотипные пояснения о том, что операторы связи «обязаны приостанавливать оказание услуг при поступлении требований от органов ФСБ» и в таких случаях «не несут ответственности за неисполнение договорных обязательств». Ведомство рекомендовало курянам жаловаться в техподдержку поставщиков услуг.

В Липецкой области власти выработали авторский подход: публичный Wi-Fi интегрируется в инфраструктурные городские проекты. В частности, доступ к сети предусмотрен в новом подвижном составе городского электротранспорта: поставленные ГК «Мовиста» 46 трамваев, со слов компании, оборудованы необходимыми маршрутизаторами. Помимо прочего новый транспорт будет оснащен системами информирования пассажиров и зарядными устройствами. О намерениях другим образом развивать сеть не заявлялось.

В Орловской области в 2025 году чиновники сообщали, что планы по расширению Wi-Fi-зоны весьма ограничены и детально это решение не прорабатывалось. Однако уже в этом году развитие в городах публичного Wi-Fi активизировалось на фоне продолжающихся масштабных ограничений мобильной связи. Власти заявили о планах создания 26 точек доступа на остановках общественного транспорта, а также уже организовали отдельные зоны в ключевых городских локациях — на площади Ленина, на ж/д- и автовокзале, в медицинских учреждениях.

В Тамбовской области сформирована одна из наиболее разветвленных сетей публичного доступа в Черноземье. По крайней мере, заявлено, что бесплатный Wi-Fi действует во многих соцучреждениях, на культурных площадках и в местах с высокой проходимостью. По данным региональных чиновников, в области работает 156 хот-спотов, размещенных в Тамбове, Мичуринске, Котовске, Рассказове, а также в поселках Первомайский, Знаменка и Строитель. Доступ предоставляют операторы ООО «Ланта», ПАО «МТС», АО «ЭР-Телеком Холдинг» и ООО «Атлас Телеком». Пользователям доступна авторизация по СМС, звонку, паролю или через портал «Госуслуги».

Перевозчики также подключились к решению проблемы: дополнительные точки доступа появляются и на инфраструктуре железной дороги. В частности, как сообщили в Юго-Восточной железной дороге, на 18 вокзалах в регионах Черноземья оборудованы бесплатные Wi-Fi-зоны, что связано с периодическими ограничениями мобильного интернета.

Тем не менее эксперты отмечают, что текущая модель развития публичных сетей остается фрагментарной.

«В текущих условиях необходимо развивать общественные Wi-Fi-точки в парках, на вокзалах, в торговых центрах, чтобы в городах они располагались хотя бы через каждый километр и при необходимости туда можно было бы дойти и подключиться. Но без государственной поддержки это нереализуемо: оператор на таких вложениях не заработает,— считает руководитель проекта “Воронеж.Телеком Онлайн” Стас Дитятев.— Компаниям нужно поставить оборудование, обеспечить доступ и авторизацию, а это требует затрат пусть и небольших, но неокупаемых».

Технический директор хостинг-провайдера Tendence.ru Александр Щукин приветствует развитие Wi-Fi в городах Тамбовской, Курской и Орловской областей, «ведь любой альтернативный доступ к сети в условиях отключения и блокировок мобильного интернета крайне важен». При этом он отмечает, что технология «белых списков» еще не отлажена и набор ресурсов в них крайне ограничен: «Полагаться на них как на минимально функциональную замену пока нельзя. В то же время публичные точки доступа Wi-Fi подключаются к сети проводным соединением и связь на них не подпадает под ограничения сотовых операторов».

Комментируя липецкий опыт, эксперт отметил, что установку Wi-Fi-маршрутизаторов в автобусах «нельзя назвать полноценной альтернативой фиксированным точкам доступа»:

«Беспроводной доступ по Wi-Fi в наземном транспорте осуществляется через сети мобильных операторов, поэтому при отключении и блокировке мобильного интернета в автобусах ничего работать не будет».

По мнению господина Щукина, с точки зрения бюджетных вложений инициатива не выглядит ресурсоемкой. Розничная стоимость точки доступа Wi-Fi в уличном всепогодном исполнении — 5–10 тыс. руб., стоимость безлимитного проводного доступа в интернет — 500–1000 руб./мес. для каждой. При оптовом контракте городская администрация может рассчитывать на нижнюю планку цен: «Тем не менее расширение публично доступного покрытия Wi-Fi выглядит логичным решением проблемы ограничения мобильной связи, которое позволит отчасти смягчить отсутствие доступа в интернет в периоды отключений».

Анна Швечикова