Обсессивно-концессивное расстройство

Власти Воронежской области предъявили претензии по семи из 37 концессионных соглашений региона. Основные нарушения связаны с просроченными стройками. В числе принятых мер — неустойки, штрафы и расторжение через суд. Сразу три примера связаны с известным в Воронеже предпринимателем Эдуардом Толоконниковым: реконструкция подземных переходов, продолжение парка «Дельфин» и спорткомплекс рядом с ним. Господин Толоконников признал задержки, сообщив о сложной конъюнктуре для концессионеров и нехватке льготных кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продолжение реконструкции по концессии парка «Дельфин» (на фото) и строительство рядом с ним спорткомплекса нуждаются в льготном кредитовании

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Продолжение реконструкции по концессии парка «Дельфин» (на фото) и строительство рядом с ним спорткомплекса нуждаются в льготном кредитовании

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Воронежской области претензионная работа — предъявление требований, начисление неустоек или обращение в суд — велась по семи из 37 концессионных соглашений, находившихся под контролем в 2025 году. Концессия является одной из форм государственно-частного партнерства (ГЧП). Пять неидеальных в последующем исполнении соглашений заключила мэрия Воронежа: три — с Эдуардом Толоконниковым, по одному — с ООО «Колос» и ООО «Городские парковки». Еще два относились к Новоусманскому и Россошанскому районам. Эти сведения с учетом изменений к концу сентября 2026 года рассмотрели 28 сентября на совместном заседании комитетов Воронежской областной думы по бюджетной политике и экономике (копии материалов есть у «Ъ-Черноземье»).

Сведения о результатах контроля предоставили уполномоченные органы, представляющие концедентов — публично-правовые образования, передавшие объекты по концессионным соглашениям. Докладчиком по проблемным концессиям выступил замминистра экономического развития Воронежской области Павел Командоров. Он представил отчет «О результатах контроля за соблюдением условий концессионных соглашений в Воронежской области за 2025 год», дополненный информацией об изменениях в 2026-м.

В частности, мэрия Воронежа пришла к выводу, что концессионер Эдуард Толоконников нарушил сроки реконструкции трех подземных переходов на улице Ворошилова. Соглашение заключили 26 октября 2022 года на 20 лет. Первоначальный объем инвестиций составлял 22,7 млн руб., фактические вложения к концу сентября 2026-го, согласно материалам комитетов, достигли 37,1 млн руб. Сроки завершения реконструкции при этом неоднократно переносились.

Ранее стороны уже переносили срок завершения реконструкции до 26 октября 2025 года. После его нарушения мэрия начислила предпринимателю неустойки, которые он полностью уплатил. С согласия регионального УФАС 8 июля 2026 года стороны заключили еще одно дополнительное соглашение. Новый срок завершения работ — 26 октября 2027 года. При этом на заседании комитетов парламентарии пришли к выводу, что «риски реализации проекта отсутствуют».

Второе соглашение с господином Толоконниковым, по которому у мэрии возникли вопросы, касается развития парка «Дельфин» на улице Остужева. Оно заключено 22 апреля 2020 года на 25 лет. При плановом объеме инвестиций 140 млн руб. фактические вложения, согласно материалам комитетов, уже достигли 235,4 млн руб. Составители отчета, с которым ознакомился «Ъ-Черноземье», признают, что объекты первого этапа реконструкции «соответствуют предусмотренным соглашением показателям и используются по назначению».

Вопросы у властей возникли ко второй очереди. Этот этап концессионер должен был завершить до 22 октября 2025 года, но, согласно рассмотренным на комитетах материалам, еще этого не сделал. По информации, переданной концессионером парламентариям, работы планируется закончить «в ближайшее время». За нарушение сроков подготовки проектной документации и создания объектов предпринимателю ежеквартально начисляют неустойку. По последним доступным данным, он уплатил около 51 тыс. руб.; после очередной проверки должна быть рассчитана новая сумма.

Третье соглашение с предпринимателем касается создания и последующей эксплуатации рядом с «Дельфином» спортивного комплекса на улице Переверткина, 7/1. Оно заключено 23 декабря 2024 года на 20 лет 7401396. Проект предусматривал строительство центра площадью не менее 3,6 тыс. кв. м в течение трех лет. При плановых инвестициях 113,3 млн руб. фактические вложения, по данным властей, пока составили 26 млн руб. По результатам контроля мэрия «установила нарушение графика создания объекта». Детали нарушения не раскрываются. Начисленную неустойку в 16,2 тыс. руб. господин Толоконников уплатил в срок.

Господин Толоконников сообщил «Ъ-Черноземье», что его не приглашали на заседание комитетов думы и о разборе трех его проектов он узнал от «Ъ-Черноземье». При этом выводы о нарушении сроков он не оспаривает:

«Я выскочил за сроки. Это факт»

Задержку строительства спорткомплекса на Переверткина господин Толоконников объяснил отсутствием ожидавшегося льготного кредита. По его словам, при заключении концессии у него было положительное решение о финансировании по программе «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» с участием госкорпорации ВЭБ.РФ, а кредитовать проект должен был Сбербанк. Но затем конъюнктура ухудшилась. «На эту программу не были выделены деньги, и кредитования этого объекта мы так и не получили»,— сказал предприниматель. По его оценке, при ставке 6% вложения могли окупиться за три-четыре года.

При реконструкции трех подземных переходов, по словам господина Толоконникова, возникли проблемы с протечками, масштаб которых предприниматель не учел при заключении соглашения, не обладая всей необходимой информацией. «С улицы буквально текут реки в переход. Я не знал, что настолько все плохо с гидроизоляцией»,— пояснил он и добавил: «Очень горд тем, что сделал для города. Люди хотя бы ходят по плитке и в чистых переходах».

Отдельно господин Толоконников рассказал о благоустройстве соседней с парком «Дельфин» территории, которую называет «Дельфином-2». По его словам, там уже установлены сваи, проложена «трасса здоровья», проведено освещение и построены около 20 каркасов для зоны барбекю, однако работы действительно отстают от графика, по той же причине отсутствия льготного финансирования. «У меня реально не хватает денег, реально их вообще нет»,— сказал он.

Предприниматель в беседе с «Ъ-Черноземье» подчеркнул, что все равно не стал бы отговаривать коллег от участия в проектах ГЧП в текущих условиях. Он считает такие проекты «нужными городу» и сохраняет веру в их окупаемость. «Лучше делать, чем не делать. Надо делать правильно и для людей»,— сказал господин Толоконников. По его словам, он слышит отзывы посетителей переходов и новых прогулочных маршрутов: «С учетом такого общественного эффекта это обязательно стоит делать».

Об особенностях взаимодействия с воронежскими властями он высказался философски, предположив одну из возможных причин внимания к его проектам: «Я с некоторыми вещами не согласен и об этом говорю открыто. Поэтому и мои проекты не обделены вниманием».

Четвертая проблемная концессия в Воронежской области связана с проектом по строительству «комплекса для спорта и отдыха» у Веневитинского кордона недалеко от берега реки Усманки на территории квартала 53 Левобережного лесничества учебно-опытного лесхоза. По оценке властей, занимающееся им ООО «Колос» нарушило график создания объектов. Соглашение было заключено 29 июля 2025 года на 39 лет. Из предусмотренных им 115,3 млн руб. фактические вложения составили около 5 млн руб. Начисленную за нарушение сроков неустойку в 15,3 тыс. руб. концессионер уплатил. Судя по материалам комитетов, парламентариям не сообщили, какой именно этап строительства просрочен и когда его планируется завершить.

недалеко от берега реки Усманки на территории квартала 53 Левобережного лесничества учебно-опытного лесхоза. По оценке властей, занимающееся им нарушило график создания объектов. Соглашение было заключено 29 июля 2025 года на 39 лет. Из предусмотренных им 115,3 млн руб. фактические вложения составили около 5 млн руб. Начисленную за нарушение сроков неустойку в 15,3 тыс. руб. концессионер уплатил. Судя по материалам комитетов, парламентариям не сообщили, какой именно этап строительства просрочен и когда его планируется завершить. Фотогалерея Как в Воронежской области работает построенный по концессии мусоросортировочный завод Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Регоператор «Экотехнологии» отвозит все собранные отходы на собственный мусоросортировочный комплекс Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Прибывшие мусоровозы разгружаются в приемном отделении производственного корпуса Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Из отходов отбирают крупногабаритный мусор (мебель, ветки, покрышки), чтобы обезопасить ленту ковейера от повреждений Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Оставшиеся отходы после проверки помещают на ленту транспортера, он поступает в «грохот», где отсеивается мелкая фракция – менее 80 мм Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ / купить фото Мусоровоз выезжает из разгрузочной зоны после выгрузки Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Поток отходов перемещается по конвейерной ленте к участку сортировки Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Оставшийся мусор перемещается по лентам в кабину основной сортировки, где происходит ручной отбор полезных фракций Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Рабочие-сортировщики отбирают основные виды коммерческих фракций: пленку, ПЭТ-бутылки, макулатуру, канистры, флаконы, алюминиевые банки Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ На данный момент большая часть сотрудников работают на аутсорсе Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Ножи, используемые сотрудниками при ручной обработке отходов Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Сотрудник управляет работой линии с пульта управления Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ / купить фото Отобранные ПЭТ-бутылки направляют заводам-переработчикам из Воронежа, Подмосковья и Владимирской области Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ / купить фото Сотрудник контролирует движение отходов на участке линии Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Отобранная бумажная фракция складируется в накопительном контейнере Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Сотрудник убирает территорию производственного участка Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Для повторного использования на МСК отбирают три вида стекла, стрейч-пленку, макулатуру, ПЭТ и металл, которые идут на продажу переработчикам из Воронежа, Подмосковья, Владимира и Липецка Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ / купить фото Погрузчик перемещает спрессованные фракции по территории корпуса Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Сотрудник предприятия на рабочем месте Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Собаки на территории производственного корпуса среди отходов Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Крупногабаритные отходы, такие как мебель, оконные рамы, обрезь деревьев, листва отправляются в шредер для измельчения при помощи погрузчика. Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Складированные брикеты спрессованных отходов на территории предприятия Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Мусоровоз проходит весовой контроль на въезде на территорию Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ На данный момент на МСК удается отбирать не более 10% полезного сырья от общего объема отходов, остальное утилизируют на полигон поблизости Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ / купить фото Существующий поблизости с мусоросортировочным центром полигон «Экосфера», куда свозят оставшиеся после сортировки отходы, заполнится уже к марту 2028 года Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Сотрудники и техника работают на участке полигона ТКО Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Специализированная техника распределяет отходы на участке полигона Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Грузовые автомобили покидают территорию полигона ТКО после выгрузки Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 27 Регоператор «Экотехнологии» отвозит все собранные отходы на собственный мусоросортировочный комплекс Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Прибывшие мусоровозы разгружаются в приемном отделении производственного корпуса Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Из отходов отбирают крупногабаритный мусор (мебель, ветки, покрышки), чтобы обезопасить ленту ковейера от повреждений Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Оставшиеся отходы после проверки помещают на ленту транспортера, он поступает в «грохот», где отсеивается мелкая фракция – менее 80 мм Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Мусоровоз выезжает из разгрузочной зоны после выгрузки Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Поток отходов перемещается по конвейерной ленте к участку сортировки Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Оставшийся мусор перемещается по лентам в кабину основной сортировки, где происходит ручной отбор полезных фракций Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Рабочие-сортировщики отбирают основные виды коммерческих фракций: пленку, ПЭТ-бутылки, макулатуру, канистры, флаконы, алюминиевые банки Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На данный момент большая часть сотрудников работают на аутсорсе Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Ножи, используемые сотрудниками при ручной обработке отходов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудник управляет работой линии с пульта управления Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Отобранные ПЭТ-бутылки направляют заводам-переработчикам из Воронежа, Подмосковья и Владимирской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Сотрудник контролирует движение отходов на участке линии Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Отобранная бумажная фракция складируется в накопительном контейнере Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудник убирает территорию производственного участка Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Для повторного использования на МСК отбирают три вида стекла, стрейч-пленку, макулатуру, ПЭТ и металл, которые идут на продажу переработчикам из Воронежа, Подмосковья, Владимира и Липецка Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Погрузчик перемещает спрессованные фракции по территории корпуса Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудник предприятия на рабочем месте Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Собаки на территории производственного корпуса среди отходов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Крупногабаритные отходы, такие как мебель, оконные рамы, обрезь деревьев, листва отправляются в шредер для измельчения при помощи погрузчика. Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Складированные брикеты спрессованных отходов на территории предприятия Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мусоровоз проходит весовой контроль на въезде на территорию Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На данный момент на МСК удается отбирать не более 10% полезного сырья от общего объема отходов, остальное утилизируют на полигон поблизости Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Существующий поблизости с мусоросортировочным центром полигон «Экосфера», куда свозят оставшиеся после сортировки отходы, заполнится уже к марту 2028 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Сотрудники и техника работают на участке полигона ТКО Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Специализированная техника распределяет отходы на участке полигона Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Грузовые автомобили покидают территорию полигона ТКО после выгрузки Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Смотреть Еще одна проблемная концессия касается проекта платного парковочного пространства в Воронеже. Его также рассмотрели на заседании комитетов облдумы. Соглашение с оператором, напомним, было заключено 2 октября 2017 года на десять лет. Фактические инвестиции указаны в размере 116,3 млн руб. при плановых 115,4 млн руб.

По материалам, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье», ООО «Городские парковки» (зарегистрировано в Белгороде, принадлежит через цепочку бенефициаров «Росатому») не согласилось со штрафами на 1,7 млн руб., которые мэрия Воронежа выставила обществу «за ненадлежащее исполнение концессии» в 2025 году. По данным городской администрации, межведомственная комиссия провела за год 29 проверок содержания платных парковочных мест.

Спор о сумме с апреля рассматривает Арбитражный суд Воронежской области (дело № А14-6453/2026). Суд пока не выносил решений по существу, следующее заседание назначено на 6 октября.

Оставшиеся два соглашения заключили в районах области, при этом они сильно отличаются по масштабам: баня в Новоусманском районе за 27 млн руб. (концессионер не уложился в сроки и задерживал плату; позднее объект открыли, а нарушения устранили) и сети водоснабжения и водоотведения Россоши за 667 млн руб.

В Россошанском районе сложности возникли с концессией, которая на момент сделки в 2024 году была крупнейшей в Черноземье за пределами областных центров 6607971. Множественные претензии к ООО «Россошанские коммунальные системы» привели к расторжению соглашения о водоснабжении и водоотведении в Россоши. По данным администрации города, выступавшей концедентом, при предусмотренных соглашением инвестициях в 667,8 млн руб. компания вложила только 79,7 млн руб.

Власти установили нарушения сроков создания и реконструкции объектов, а также ряда других существенных условий, включая непредоставление безотзывной банковской гарантии. Арбитражный суд Воронежской области расторг соглашение по иску концедента 2 февраля 2026 года (дело № А14-14125/2024). Решение не было обжаловано и вступило в силу.

В пресс-службе облдумы сообщили, что на заседании комитетов депутаты обсудили трудности при реализации концессий и перспективы развития этого вида договорных отношений между государством и частными структурами. По сообщению пресс-службы, господин Командоров «развернуто ответил на все заданные вопросы, его доклад был принят членами комитетов к сведению».

Сергей Калашников