«Аналоговые люди в цифровом мире»

На форуме «Цифроземье», который прошел 25 сентября в Воронеже, представители телеком-операторов и местные власти обсудили доступность цифровых сервисов на фоне ограничений связи. Бизнес и операторы призвали расширить систему публичных Wi-Fi-точек и функционал системы «Безопасный город» (в Воронеже — в собственности муниципалитета). Федеральные и региональные власти в ответ отметили, что приоритет отдается интересам граждан, а не компаний. Они предложили задуматься над установкой новых остановок с Wi-Fi. За ходом дискуссии наблюдала корреспондент «Ъ-Черноземье» Анна Швечикова.

На форуме «Цифроземье» эксперты задумались о проблемах связи и между людьми, и между машинами

Региональный форум информационных технологий «Цифроземье-2025», который прошел в воронежском МТС Live Холл в сити-парке «Град», собрал более 3 тыс. участников. В рамках мероприятия региональные и федеральные власти, разработчики и менеджмент IT-компаний обсуждали отраслевые проблемы, среди которых интеграция, поддержка и развитие отечественного оборудования и софта. В частности, на «Цифроземье» прошла экспертная сессия «Безопасный город», посвященная проблемам работы этой системы в условиях регулярных отключений интернета.

Модератор сессии, председатель федерального экспертного совета центра компетенций «Умный город» Анатолий Курманов заявил, что перебои со связью остаются общей проблемой для регионов, включая Черноземье, и особенно затрагивают территории с предприятиями оборонного комплекса. «Враг не дремлет. Необязательно лететь на две тысячи километров: мы знаем примеры, когда беспилотники запускались с транспортных средств, оказавшихся на территории России»,— сказал он. По словам господина Курманова, одним из решений становится создание сети публичных Wi-Fi-точек.

«"Белый список" (сервисов, доступных при отключении LTE.— «Ъ-Черноземье») будет, первый перечень утвержден. Но при полном отсутствии связи и он не сработает. А Wi-Fi работать может»,— отметил он, добавив, что «мы аналоговые люди в цифровом мире и есть вещи, которые от нас не зависят».

По данным «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), которые представитель компании озвучил на сессии «Цифроземья», локальное отсутствие устойчивой мобильной связи затрагивает 47 регионов и 220 населенных пунктов, большинство из которых в Черноземье и на Юге России.

Эксперт продуктового направления компании «Вымпелком» Константин Волынский уточнил, что операторы фиксируют рост запросов на проводные средства связи и Wi-Fi. «В текущих реалиях это единственный способ получить доступ к критически важным сервисам. Мы видим это и по запросам регионов. Норильск стал первым: там появились теплые остановки с Wi-Fi, и сегодня 200 тыс. человек еженедельно пользуются доступом, в том числе в условиях отключений»,— сообщил он. По его словам, аналогичные проекты реализованы на критически важных производствах, в университетах и МФЦ, но они не готовы о них говорить публично.

«Запуск решений не так сложен. Сами операторы хоть и не имеют необходимого оборудования, его производством занимаются другие компании, но мы предоставляем услугу. И не только гражданам, скорее даже самому городу»,— отметил господин Волынский.

Он подчеркнул, что города с локальными ограничениями связи могут не только информировать население, но и контролировать ситуацию. Для этого создаются единые личные кабинеты, где заказчики отслеживают работу оборудования, число подключений и даже пользователей. «Полный контроль за тем, какое количество людей подключилось, кто эти люди, предоставляется доступ к сотовым номерам. Эффективным инструментом становится контент-фильтрация. Когда граждане используют не мобильный интернет, а Wi-Fi, организованный для социально значимых нужд, его можно и нужно контролировать с точки зрения фильтрации контента и DPI (Deep Packet Inspection, полный анализ интернет-трафика.— «Ъ-Черноземье»). Речь не о тех ограничениях, которые вводит Роскомнадзор, а о возможности локально настраивать доступные ресурсы»,— пояснил представитель «Вымпелкома».

По его словам, контент-фильтрация настраивается для доступа только в банковские приложения, сайты администраций, сервисы по продаже авиа- и железнодорожных билетов и мессенджерам в ограниченном режиме. «Кроме того, можно не только поддерживать связь, но и локально оповещать граждан. Это дешевле и эффективнее, чем массовые SMS-рассылки»,— заключил Константин Волынский.

На той же сессии форума обсуждались и возможности интеграции видеорешений через платформу «Безопасный город». Директор по развитию АО «Нетрис» Дмитрий Кретов отметил, что ключевым препятствием для этого являются устаревшие нормативные акты.

«Единые технические требования (ЕТТ) к системе видеонаблюдения не обновлялись с 2017 года. Мы каждый год видим проекты документа, но они не утверждаются»,— сказал он. По мнению господина Кретова, отсутствие количественных показателей и размытые зоны ответственности между ведомствами препятствуют развитию проекта. «Где-то его курирует МЧС, где-то Минцифры, которое не всегда готово финансировать "Безопасный город"»,— подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание на то, что сегодня система позволяет анализировать не только лица и транспорт, но и решать задачи городской среды — от нанесения разметки и вывоза ТКО до уборки снега у подъездов. Однако создание новых интеграций осложняется несовместимостью с другими федеральными системами. Среди них господин Кретов назвал «Лесохранитель», «ГИС УТКО» и «Дупло 2.0». «Обновление ЕТТ решило бы сразу несколько вопросов, так как расширило бы возможности системы»,— отметил он.

На сессии представители власти возразили господину Кретову, что сегодня система видеонаблюдения, несмотря на заявленные трудности, выполняет свою функцию. По словам Анатолия Курманова, количество тяжелых аварий снизилось на 60% «не потому, что люди начали ездить трезвыми, а потому что стало дорого нарушать». «В основе вопроса лежит не столько технология, сколько психология. Если система видеонаблюдения на 70% состоит из муляжей, а так и есть, эффект все равно достигается. Большого брата никто не отменял»,— отметил врио директора департамента цифрового развития правительства Тамбовской области Андрей Стрельцов.

Вместе с господином Курмановым они призвали бизнес начать работать «для людей, а не для технологий или прибыли».

Анна Швечикова