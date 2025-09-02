Тишина на склоне

Как выяснил «Ъ-Черноземье», агропромышленная группа АСБ отказалась от строительства горнолыжного комплекса «Город солнца» стоимостью 1 млрд руб. в деревне Вячка Кирсановского района Тамбовской области. Решение было принято после убийства владельца ГК Юрия Хохлова, который был идеологом проекта и фанатом горных лыж. В компании надеются найти нового владельца для участка земли, где были начаты, а затем заморожены работы. Эксперты считают, что другого инвестора найти не удастся в связи со сложной окупаемостью подобных проектов.

В Тамбовской области не скоро появится возможность покататься на горных лыжах

О том, что группа АСБ решила отказаться от реализации проекта, «Ъ-Черноземье» сообщили несколько источников в региональной власти и подтвердил глава Кирсановского района Александр Редин.

«После гибели учредителя компании было решено полностью свернуть проект. Были проведены земляные работы на собственном участке земли, есть разговоры о том, чтобы найти нового инвестора, но пока участок на продажу не выставлен»,— пояснил господин Редин и подчеркнул заинтересованность региона в создании подобного места отдыха, которое может обеспечить рабочие места и создать туристический трафик. При этом возможную стоимость и другие характеристики земли он назвать не смог.

Группа АСБ заявляла о намерении построить горнолыжный комплекс еще в 2017 году. Тогда его планировали реализовать в Гавриловском районе области, компания говорила об инвестициях «не менее» 1 млрд руб. На эти средства инвестор планировал построить 150-метровую искусственную гору (включая 80 м насыпи), пять спусков различной сложности, кресельную канатную дорогу, площадки для большого тенниса, волейбола, мини-футбола, бассейн длиной 70 м и гостиницу на 250 номеров. В конце 2021 года (за полгода до гибели господина Хохлова) АСБ приступила к реализации у деревни Вячка Кирсановского района, в 80 км к востоку от Тамбова. Тогда была возведена весовая платформа, «комплекс для сотрудников подрядных организаций», проведены геологические и земляные работы, топографическая съемка. Сообщалось, что предполагаемый объем инвестиций вырос до 5 млрд руб., а введение в эксплуатацию ожидалось в 2024 году.

В июне 2022 года Юрия Хохлова застрелил местный фермер Владимир Левкин, у которого был долгий спор со структурами АСБ за местные земли.

В районе Вячки на берегу реки Ворона, по данным публичной кадастровой карты, выделен участок из категории земель населенных пунктов площадью 5 тыс. кв. м, находящийся в частной собственности и имеющий вид разрешенного использования «для оздоровительной деятельности». Его кадастровая стоимость оценивается в 77,6 тыс. руб. Другие окружающие участок территории рядом с рекой относятся уже к землям сельхозназначения.

В самой компании получить информацию не удалось: на официальный запрос на момент публикации ответа получено не было, вдова погибшего учредителя Юрия Хохлова Ирина Хохлова на звонки не ответила. Гендиректор одной из структур АСБ ООО «Юго-Восточная Агрогруппа» (одна из двух компаний, ранее официально принадлежавшим господину Хохлову) Татьяна Рапиева положила трубку после того, как корреспондент представился.

Источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти отметил, что проект был личной мечтой Юрия Хохлова, который был «заядлым горнолыжником». «"Город солнца" планировалось построить как мечту, а не как экономически выгодный проект. Адекватной окупаемости никто от него и не ждал. И поэтому после гибели учредителя ни его вдове, ни другим наследникам это строительство не интересно»,— подчеркнул собеседник «Ъ-Черноземье» в региональном правительстве.

По данным Rusprofile, Ирина Хохлова — единственная владелица ООО «Юго-Восточная Агрогруппа» (выращивание сахарной свеклы) и ООО «Кристалл» (переработка сахара), компании она унаследовала после убийства супруга. Основной вид деятельности ООО «Юго-Восточная Агрогруппа» — выращивание сахарной свеклы. Уставный капитал — 40 тыс. руб. С 2022 года у компании наблюдается рост: выручка в 2022 году составила 13,9 млрд руб., в 2023-м — 14,1 млрд руб., в 2024-м — 17,4 млрд руб. Чистая прибыль — 6,9 млрд руб. в 2022 году, а затем два года подряд составляла 7,3 млрд руб.

ООО «Кристалл» занимается производством сахара, уставный капитал — 20 тыс. руб. Гендиректор — Сергей Пятахин. Выручка компании последние три года снижается: с 12,4 млрд руб. в 2022 году до 11,9 млрд руб. в 2023-м и 10,3 млрд руб. в 2024-м. Чистая прибыль упала с 914,7 млн руб. в 2022-м до 415 млн руб. в 2023-м, а 2024 год компания завершила с убытком в 1,5 млрд руб.

В группу АСБ, по собственным данным компании, входят Кирсановский (Тамбовская область) и Грибановский (Воронежская область) сахарные заводы, «Уметский элеватор» на 100 тыс. т единовременного хранения, зернохранилище «Гора восточная» на 40 тыс. т, семенной завод и сельхозугодья в Тамбовской, Пензенской, Воронежской, Волгоградской и Саратовской областях. Ежегодно компания производит 124 тыс. т подсолнечника, 413 тыс. т пшеницы и 23,8 тыс. т ячменя.

Большие риски в окупаемости проекта отметил управляющий партнер парка «Белый колодец» Сергей Слабунов, отметив большую удаленность площадки от города как одно из слабых мест проекта.

«Для горнолыжного курорта нужно учитывать и сценарий летнего отдыха, потому что именно это делает подобные форматы рентабельными. Работа в один сезон сейчас по ряду факторов практически исключена»,— пояснил господин Слабунов.

Сложности в реализации проекта отметил и управляющий горнолыжным комплексом «Чертовицы» Сергей Трегубов: «Подобные проекты становятся все более дорогими, в том числе из-за проблем с поставками импортной техники, которая к тому же растет в цене. Российских аналогов или нет, или они плохого качества. Заработать на таком проекте практически нереально. Зимы стали бесснежные, сезон ограничивается одним, максимум двумя месяцами, а искусственный снег практически "золотой", так как требует больших энергозатрат и дорогостоящего оборудования». По его мнению, реализация подобных проектов возможна только при поддержке регионального правительства.

Ульяна Ларионова