Rapporteur: США отложили объявление о численности войск в ЕС на следующий год
США перенесли с декабря на 2027 год объявление итогов пересмотра своего военного присутствия в Европе, сообщил Rapporteur со ссылкой на дипломатов НАТО. Причина отсрочки неизвестна. Издание запросило комментарий Пентагона.
Шеф Пентагона Пит Хегсет начал пересмотр в июне. Работа была рассчитана на шесть месяцев. Ее цель — сократить американское присутствие в Европе и объем военной поддержки, которую Вашингтон сможет предоставить союзникам по НАТО в кризисной ситуации. Часть возможностей, которые США планируют сократить, в том числе в авиации и на море, союзникам уже известна, во многих случаях эти возможности уже восполнены.
Администрация президента Дональда Трампа добивается, чтобы европейские союзники взяли на себя больше задач по обороне континента. Вашингтон стремится перераспределить ресурсы в пользу других регионов, прежде всего Индо-Тихоокеанского, отмечает Rapporteur. При пересмотре союзникам разослали анкеты об оборонных вложениях и условиях доступа американских сил к базам и воздушному пространству.