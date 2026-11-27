Шеф Пентагона Пит Хегсет начал пересмотр в июне. Работа была рассчитана на шесть месяцев. Ее цель — сократить американское присутствие в Европе и объем военной поддержки, которую Вашингтон сможет предоставить союзникам по НАТО в кризисной ситуации. Часть возможностей, которые США планируют сократить, в том числе в авиации и на море, союзникам уже известна, во многих случаях эти возможности уже восполнены.