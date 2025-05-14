Логистический прирост

В Левобережном районе Воронежа к августу планируется ввести в эксплуатацию новые площади складского комплекса ООО «Альта» Алексея и Татьяны Павловых, в результате чего общая площадь объекта увеличится с 25 тыс. до 30 тыс. кв. м. Эксперты оценивают объем инвестиций в весь комплекс в 3,5–4,2 млрд руб. и отмечают актуальность проекта с учетом динамики рынка.

Эксперты отмечают востребованность складских площадей в Воронежской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ООО «Альта» Алексея и Татьяны Павловых продолжает расширять логокомплекс в Левобережном районе Воронежа. В августе текущего года компания планирует завершить строительство корпуса на улице Брусилова, 4в, подтвердил представитель компании. Генподрядчиком проекта выступает ООО «СК "Авирон"», которое ранее занималось возведением первой и второй очередей логоцентра на той же улице.

Строительство было начато в конце 2024 года, следует из паспорта объекта. В рамках проекта планируется расширить имеющийся корпус, построить трансформаторную подстанцию, резервуары дождевых сточных вод, канализационную насосную станцию и место для размещения пожарных резервуаров, а также парковку на 39 машин. Генеральным проектировщиком стало ООО «Параметрика». Главный инженер ООО «Параметрика» Юрий Садовников пояснил, что проект позволил расширить имеющийся корпус площадью 2,7 тыс. кв. м до 9,5 тыс. кв. м.

Объект расположен на участке по улице Брусилова, 4в (9,2 тыс. кв. м), кадастровая стоимость — 24,5 млн руб. Объем инвестиций не раскрывается, в компании IPM Consulting оценили вложения в весь комплекс в диапазоне 3,5–4,2 млрд руб., в само расширение — в 600–800 млн руб.

Первая очередь объекта была введена в 2019 году — строение А-класса включает 13,2 тыс. кв. м складов, офисное здание на 3,3 тыс. кв. м, еще один складской корпус на 2,2 тыс. кв. м и ремонтно-технический площадью 756 кв. м. После ввода второй очереди общая площадь складских помещений компании превысила 25 тыс. кв. м, а емкость корпусов составила примерно 20 тыс. палет. Первая и вторая очередь логоцентра расположены на участках по улице Брусилова, которые граничат с территорией аэродрома Придача воронежского авиазавода и ранее принадлежали ВАСО.

По данным Rusprofile, ООО «Альта» зарегистрировано в 2011 году в Воронеже для оптовой торговли соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют Алексей и Татьяна Павловы, гендиректор — Дмитрий Маршаков. В 2024 году выручка компании составила 1,3 млрд руб. (1,7 млрд руб. годом ранее), чистая прибыль — 7,5 млн руб. (4,4 млн руб.).

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова напомнила о росте стоимости строительства качественной складской недвижимости — только за прошлый год этот показатель увеличился на 14–15% и достиг 65 тыс. руб. за 1 кв. м сухого комплекса и 100 тыс. руб. за 1 кв. м мультитемпературного, но отметила востребованность складских помещений в регионе.

«Объем предложения качественных складских площадей в регионе существенно вырос — с 0,5 млн до 0,8 млн кв. м. Но при этом ни о каком перенасыщении речи пока не идет: доля вакантных площадей класса А составляла чуть более 7% на конец прошлого года. Это низкий показатель, который к тому же не учитывает колебания спроса, что означает, что в пиковые периоды в регионе формируются риски превышения спроса над предложением. Поэтому можно говорить о том, что проект является исключительно востребованным. А с учетом динамики развития рынка e-commerce актуальность не исчерпает себя в ближайшие пять лет»,— пояснила эксперт.

Региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко также отметил актуальность проекта на фоне острой нехватки складской недвижимости в Воронеже, несмотря на то что в рейтинге обеспеченности ею российских городов-миллионников Воронеж занимает седьмое место (930 кв. м на тысячу человек). «На конец марта на рынке складской недвижимости Воронежа было зафиксировано снижение доли вакантных площадей по сравнению с концом 2024 года до 0,6%. На рынке сохраняется дефицит, наблюдающийся с 2023 года»,— подчеркнул господин Афанасенко и отметил, что в 2025 году в Воронеже заявлено к вводу 278 тыс. кв. м качественных складских площадей, что является вторым по объему показателем среди городов-миллионников России, исключая Москву и Санкт-Петербург.

Ульяна Ларионова