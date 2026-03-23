Запретные связи

В Белгородской и Курской областях с конца прошлой недели ужесточились ограничения мобильного интернета. Глава первого региона Вячеслав Гладков подтверждает перебои даже с входящим в «белые списки» Max. Вчера он дважды выступил с критикой работы нацмессенджера: для приграничья отсутствие связи создает «дополнительные риски» и требует поиска срочного решения. В Курской области жители массово жалуются на такие же проблемы, но местные власти пока ограничиваются формальными ответами. Эксперт считает, что отключения интернета уже стали «неэффективными» для борьбы с БПЛА. Он предполагает, что проблемы с доступом к «белым списком» могут быть связаны со сбоями в системе блокировок Роскомнадзора.

Власти Белгородской области заметили жалобы жителей на отсутствие уведомлений об обстрелах в Max

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на вечернем эфире в соцсетях 23 марта, отвечая на вопросы жителей об отсутствии оповещений о ракетной опасности, заявил, что в национальном мессенджере Max не приходят пуш-уведомления. По его словам, это происходит якобы «потому, что программное обеспечение выходит там на иностранных производителей», что «противоречит всему подходу».

По мнению главы региона, отсутствие своевременных оповещений белгородцев об изменениях оперативной обстановки — «одна из самых тяжелых проблем, которые волнуют все приграничье». Вся система оповещений в регионе выстроена на пуш-уведомлениях, которые поступают при ракетной опасности или атаках БПЛА: «Для нас это жизненно важный и необходимый процесс, от которого зависит жизнь сотен тысяч людей».

Сроки, в течение которых ситуацию исправят, неизвестны. Господин Гладков на этой неделе планирует поездку в Москву, чтобы обсудить этот вопрос с федеральными властями.

Чуть позднее в облправительстве пояснили: уведомления в режиме «белого списка» не работают, так как по самой технологии «пуш» отправляют именно устройства, операционные системы которых завязаны на зарубежных серверах Apple и Google, которые «никак не могут быть добавлены в "белые списки"».

О наличии проблем с мобильным интернетом господин Гладков говорил и на утреннем оперативном совещании в облправительстве в понедельник. Он сообщил, что планируется усилить работу всех каналов информирования в Белгороде, Белгородском районе и Грайворонском округе. Гладков заявил, что Max функционирует «не в полном объеме», и поручил министру цифрового развития региона Сергею Четверикову «отработать некоторые технические моменты, которые позволяют получить более качественную связь».

При этом обсуждение перебоев с интернетом в публичной плоскости ограничено, пояснил на совещании в понедельник господин Гладков: «Это касается безопасности, поэтому мы не имеем права обсуждать этот вопрос в открытом формате».

Белгородский губернатор указал, помимо перебоев в Max, на необходимость «донастройки технических особенностей», способных улучшить качество других видов связи в условиях ее ограничений. Речь, в частности, идет о базовых сервисах повседневного использования. «Нужно донастраивать сервисы, начиная с валидаторов в общественном транспорте. Человек, который едет в автобусе, должен иметь возможность оплатить проезд. В магазинах тоже люди уже привыкли к безналичной оплате»,— отметил господин Гладков.

Под публикациями в соцсетях белгородского губернатора вчера жители оставили десятки жалоб на сбои мобильного интернета и сервисов из «белых списков». В пресс-службе облправительства «Ъ-Черноземье» заверили, что «ограничения, если они есть», «не связаны с деятельностью региональных властей». Там рекомендовали обращаться в «соответствующие службы», не уточнив, о каких именно идет речь.

Ситуацию с перебоями связи в Белгородской области Вячеслав Гладков в конце недели называл «крайне сложной». Тогда власти заявляли о поиске «компромиссного решения» совместно с силовыми структурами.

В Курской области в комментариях под трансляцией понедельничной планерки у губернатора пользователи, представляющиеся как местные жители, тоже публиковали десятки жалоб на перебои со связью, в том числе с «белыми списками». Глава региона Александр Хинштейн на совещании не комментировал эту тему публично. В ответ на обращения под постом региональное минцифры публиковало однотипные пояснения о том, что операторы связи «обязаны приостанавливать оказание услуг при поступлении требований от органов ФСБ» и в таких случаях «не несут ответственности за неисполнение договорных обязательств». Ведомство рекомендовало курянам жаловаться в техподдержку поставщиков услуг. По информации источника «Ъ-Черноземье» в телеком-отрасли, в Курской области ситуация с ограничениями оценивается как менее напряженная, чем в Белгородской: «По состоянию на вечер понедельника жесткие ограничения частично сняты, однако сохраняются риски локальных сбоев». В курском облправительстве «Ъ-Черноземье» заявили, что интернет отключают «во многих субъектах РФ», не ограничиваясь территорией региона: «Меры принимаются на федеральном уровне, применяются в отдельных локациях и на конкретные промежутки времени, длительность которых зависит от складывающейся обстановки». Технический директор хостинг-провайдера Tendence.ru Александр Щукин отметил, что сегодняшние ограничения уже теряют актуальность для первоначально заявленной цели — борьбы с БПЛА. «Ранее отключения интернета могли влиять на управление беспилотниками, однако современные аппараты используют спутниковую связь и радиоканалы. В связи с этим эффективность действующих ограничений в противодействии дронам оценивается как низкая»,— считает эксперт. Он напомнил, что в 2025–2026 годах в законодательство были внесены изменения, закрепляющие обязанность операторов связи приостанавливать оказание услуг по запросу уполномоченных органов. Поправки, в частности, затронули статьи 44, 46 и 68 закона «О связи». Технически, по словам эксперта, операторам связи не сложно отключать и включать передачу данных в 4G, 3G и 2G (EDGE/GPRS). «Это выполняется централизованно с пульта управления сетью. Так как в сотовых сетях абонентский терминал (мобильный телефон) полностью зависит от базовых станций, он просто не получает согласования на использование передачи данных. Остаются доступными лишь голосовые вызовы и передача SMS»,— добавил господин Щукин. Механизм доступа к «белым спискам» устроен иначе, а проблемы с доступом к ним, которые фиксируются в том числе в Белгородской и Курской областях, могут объясняться сбоями в системах Роскомнадзора, рассказал эксперт. Почему воронежские власти свернули проект развития публичной сети Wi-Fi Блокировку доступа к запрещенным ресурсам («черные» списки), а также всем ресурсам, кроме разрешенных «белых», выполняют ТСПУ (технические средства противодействия угрозам). Это централизованная DPI-система (DPI – глубокий анализ пакетов), управляемая Роскомнадзором (РКН). «Именно через ТСПУ операторы связи обязаны пропускать весь трафик, поэтому любой сбой сказывается на пользователях. Если оборудование РКН перегружено, не справляется с обработкой потока данных, ошибочно сконфигурировано, то пользователи сети будут получать разрывы соединения, замедление скорости или, наоборот, некоторые из заблокированных ранее ресурсов могут начать открываться. Точно так же и сбои в работе "белых списков" связаны с настройками ТСПУ, их производительностью и корректностью конфигурации»,— рассказал господин Щукин. По словам эксперта, у жителей нет юридических оснований для того, чтобы после отключений требовать возмещения абонентской платы, перерасчета стоимости услуг. «Абонент может воздействовать экономическими рычагами, например, угрозой перехода к другому оператору, подтвержденной заявкой на перенос мобильного номера. Возможно, в индивидуальном порядке ему предложат компенсацию»,— заключил эксперт.

Анна Швечикова