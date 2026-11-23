Нововоронежские атомщики поделились опытом сотрудничества с городом
Представители Приморского края высоко оценили безопасность НВ АЭС и её вклад в развитие города-спутника
С 16 по 20 ноября 2026 года Нововоронежскую АЭС (Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») и её город-спутник — Нововоронеж посетила делегация представителей администрации Уссурийского городского округа Приморского края, где планируется сооружение Приморской АЭС.
В её состав вошли советник главы Уссурийска по вопросам образования Галина Овсянникова и заведующая Муниципальным казённым учреждением «Методический кабинет» Юлия Шашко. На примере Нововоронежа гости изучили опыт взаимодействия атомной станции с муниципальной властью и совместной реализации социальных и образовательных проектов, а также приняли участие в совещании с главой городского округа и депутатами областной и городской Думы.
«Мы приехали учиться, — подчеркнула Галина Овсянникова. — Наша первая задача — рассказать жителям Уссурийска, что атомная станция безопасна для жизни. Увиденное здесь стало для нас подтверждением этого. Вторая задача связана с системой образования. Очевидно, что воспитание человека, который в будущем останется жить и работать в родном городе, начинается с ранних лет. И мы увидели, что в Нововоронеже эту работают начинают уже в детском саду. Теперь мы понимаем, сколько ещё нам предстоит сделать».
Также представители Приморья посетили объекты, которые были построены в рамках соглашения о сотрудничестве «Росатома» с правительством Воронежской области — спорткомплекс «Атом Арена», ледовую арену «Остальная», стадион «Старт» и другие. Побывали в Нововоронежском политехническом институте, где смогли оценить систему подготовки кадров для атомной отрасли.
Делегаты смогли познакомиться с современными атомными технологиями, посетив инновационный энергоблок поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200. В программу также вошло посещение лаборатории внешнего радиационного контроля, учебно-информационного центра, музея Нововоронежской АЭС и интерактивного музея поискового отряда «Пересвет».
Приморские делегации не в первый раз посещают Нововоронеж, этот визит стал еще одним шагом в укреплении сотрудничества между регионами и продемонстрировал открытость госкорпорации «Росатом» для диалога с общественностью.