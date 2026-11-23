«Мы приехали учиться, — подчеркнула Галина Овсянникова. — Наша первая задача — рассказать жителям Уссурийска, что атомная станция безопасна для жизни. Увиденное здесь стало для нас подтверждением этого. Вторая задача связана с системой образования. Очевидно, что воспитание человека, который в будущем останется жить и работать в родном городе, начинается с ранних лет. И мы увидели, что в Нововоронеже эту работают начинают уже в детском саду. Теперь мы понимаем, сколько ещё нам предстоит сделать».