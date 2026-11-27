В Новороссийске при атаке БПЛА пострадали три человека
Новороссийск подвергся атаке БПЛА. Ранения получили три человека, сообщил оперштаб Краснодарского края.
По данным штаба, из-за падения обломков БПЛА в городе выбиты окна в многоквартирном доме. Также произошли пожары в двух частных домах. Глава Новороссийска Андрей Кравченко рассказал, что зафиксированы повреждения трех жилых домов и котельной, ее работа приостановлена.
«Фрагменты БПЛА попали в частный жилой дом в Широкой Балке, из-за чего произошло возгорание и соседнего дома... На всех адресах работают экстренные службы. Специалисты проводят обследования и оценивают нанесенный ущерб»,— уточнил господин Кравченко.