«Фрагменты БПЛА попали в частный жилой дом в Широкой Балке, из-за чего произошло возгорание и соседнего дома... На всех адресах работают экстренные службы. Специалисты проводят обследования и оценивают нанесенный ущерб»,— уточнил господин Кравченко.