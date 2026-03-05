Метробус не поехал по центру

В центре «Мой бизнес» в Воронеже прошло экспертное обсуждение проекта первой линии метробуса. Поводом стала смена концепции: вместо запуска скоростного автобуса по центру проспекта власти решили модернизировать существующую выделенную полосу в правой части дороги. Чиновники настаивали, что идеальный вариант требует большой «политической воли» и неподъемных затрат. Общественники, в свою очередь, упрекнули власти в подмене понятий, но в целом поддержали идею улучшения транспортной инфраструктуры.

Существующие полосы для автобусов в Воронеже попробуют еще сильнее отделить от потока

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Встреча, собравшая представителей профильных структур правительства и активистов транспортного сообщества, прошла под председательством зампреда облправительства Артема Верховцева. Он с самого начала задал тон дискуссии, признав, что проблема общественного транспорта в Воронеже стоит остро, но обозначив и жесткие рамки, в которых приходится действовать.

«Я вижу, что происходит с общественным транспортом. Большая часть заторов происходит из-за того, что водители между собой гоняются,— заявил господин Верховцев, обозначив и причину такого поведения:

«Каждый водитель заинтересован в каждом конкретном проданном билете. И единственный способ это изменить — оплачивать транспортную работу». Однако этот вариант, по его словам, пока невозможен из-за отсутствия средств в бюджете, поэтому решение искали в рамках существующих ограничений.

При этом стоимость даже намеченных работ в рамках существующих реалий достаточно высока — по подсчетам специалистов, переустройство только одного остановочного пункта (с уширением за счет тротуаров) может составить 166,5 млн руб. без учета переноса коммуникаций. Десять таких пунктов обойдутся более чем в 1,6 млрд руб. только на стройку, к чему добавятся непрогнозируемые траты на переустройство сетей. Кроме того, реализация проекта потребует 18 месяцев только на проектирование и приведет к неизбежному коллапсу движения в центре города на время работ. Господин Верховцев признал, что идеальный сценарий потребовал бы жестких решений, на которые власти пока не готовы.

В итоге было решено сконцентрироваться на правой стороне дороги. План, озвученный ранее губернатором Александром Гусевым, подразумевает модернизацию существующей выделенной полосы. Ее планируют обособить с помощью специальных низких бордюров (делиниаторов), которые будут перекрывать въезд для легковых автомобилей, но оставят возможность для маневра спецтранспорту и автобусам в нештатных ситуациях.

Однако, как отметил Артем Верховцев, это решение будет сезонным: делиниаторы будут ставить весной и убирать на зиму, чтобы не мешать снегоуборочной технике.

«Это будет наш шаг в сторону метробуса, но мы не можем себе позволить это так называть по определенным причинам»,— фактически признал чиновник, соглашаясь с тем, что проект ближе к «апгрейду» выделенной полосы, нежели строительству полноценного метробуса.

Общественники в целом одобрили курс на развитие инфраструктуры, но указали на противоречия в риторике властей. Сопредседатель регионального отделения «Город и транспорт» Юрий Новиков назвал происходящее «позитивом», однако обозначил несколько спорных моментов.

«Надо понимать, что, реализуя проект по правой полосе, мы сразу отсечем кучу въездов на придворовые территории. Будет осложнен и поворот для автомобилей, ведь зеленый сигнал для общественного транспорта невозможен одновременно с движением направо. Это приведет к уменьшению фаз светофора и появлению заторов. Кроме того, важно внимательно отнестись к остановочным пунктам, которые должны тяготеть к пешеходным переходам. Концепция того, чтобы сделать быстро и дешево, мне понятна. Мы можем получить увеличение провозной способности на 20–25% — при очень хорошем администрировании. Но надо понимать, что создать магистральный транспорт у нас не получится»,— отметил господин Новиков.

Его поддержал общественник Виталий Иванищев, главный упрек которого касался честности диалога с горожанами.

«Было бы честно, если бы представители исполнительной власти сказали: мы посчитали — реализовать планы на существующей территории никак невозможно, поэтому никакого метробуса не будет, но мы модернизируем выделенные полосы»,— подчеркнул он.

«В существующей системе ограничений провозную способность мы увеличиваем, переходя к повышению класса общественного транспорта,— парировал господин Верховцев.— Долгое время мы приучали жителей к мысли об изменениях через публикации в СМИ, где называли это метробусом. И теперь мы должны продолжить гнуть эту линию».

Представитель перевозчика «АТП-1» Дмитрий Лосев перевел дискуссию в практическую плоскость, обозначив риски, с которыми столкнутся водители. Среди них — газели, разгружающиеся у ларьков на остановках и блокирующие полосу, а также возможное разрушение делиниаторов тяжелым транспортом, за что водителей будут штрафовать на 300 тыс. руб.

Центральной темой выступления господина Лосева стала конечная цель реформы: «Самое главное понять: мы хотим, чтобы общественный транспорт ехал быстрее или чтобы людей на него пересело больше?». Спикер отметил, что жители не будут стремиться использовать автобусы в том числе из-за плохой инфраструктуры поблизости от «точек притяжения» — социальных объектов.

Участники встречи констатировали, что текущий проект — это лишь первый, эволюционный шаг. Он позволит повысить комфорт на остановках и частично ускорить движение, но кардинально проблему перегруженности центра не решит.

Более амбициозные планы, включающие пересмотр маршрутной сети и создание полноценных магистралей, упираются в долгосрочные контракты с перевозчиками и отсутствие бюджетных средств.

Ульяна Ларионова