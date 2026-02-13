В заросшем парке инвестора нет

Как стало известно «Ъ-Черноземье», в Воронеже свернут проект по благоустройству через концессию обветшавшего Бринкманского сада — одной из старейших парковых зон города, ведущей историю с 1853 года. Им с 2024 года планировал заниматься совладелец стоматологий «Дентика» и бизнес-центров «Вита», свояк председателя правительства Самарской области Виталия Шабалатова Алексей Журихин. Бизнесмен подал в мэрию концессионное предложение на 70 млн руб., но спустя некоторое время сам же отказался от него — проект оказался невыгодным. Местные власти не предъявляют претензий и не теряют надежды найти другого инвестора. Девелоперы называют объект привлекательным, хотя и нишевым.

О заморозке анонсированного в ноябре 2024 года проекта по концессии Бринкманского сада сообщили несколько источников «Ъ-Черноземье» на местном строительном рынке, их информацию подтвердили в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» в пресс-службе мэрии. Напомним, в 2024-м глава города Сергей Петрин сообщал, что получил предложение обновить сад в формате концессии: потенциальный инвестор, имя которого не раскрывалось, по оценке властей, был готов вложить 70 млн руб. в течение трех–четырех лет. В саду предполагалось разместить спортзал, лекторий, коворкинг-зону и кафе.

По данным «Ъ-Черноземье», инвестором выступал глава ГК «Вита» и совладелец сети стоматологий «Дентика» Алексей Журихин.

По данным Rusprofile, господин Журихин является бенефициаром девяти ООО, которые в основном специализируются на аренде и управлении недвижимостью, а также на стоматологических услугах: «Эгида», «Левитация», «Веста», «Гравитация», «Грин Вита», «Дельтика», «Воронежская стоматологическая компания», «Дентика», «СЦ "Дентика"». Их совокупная выручка в 2024 году увеличилась на 42% до 953 млн руб.; чистая прибыль — на 244% до 145 млн. Соучредителем ряда юрлиц на паритетных началах выступает жена бизнесмена Ирина Журихина — сестра председателя правительства Самарской области, ранее вице-премьера воронежского облправительства Виталия Шабалатова.

В пресс-службе мэрии «Ъ-Черноземье» сообщили, что поступившая концессионная инициатива была рассмотрена, но до реализации не дошла, и больше к этому вопросу стороны не возвращались.

По состоянию на февраль 2026-го варианты концессии Бринкманского сада не рассматриваются и «никакой работы в этой части не ведется».

В то же время местные власти не теряют надежды найти нового партнера, заинтересованного в развитии сада: «В муниципалитете ко всем инвесторам относятся очень трепетно, внимательно и стараются оперативно все их инициативы рассматривать».

Сергей Петрин в беседе с «Ъ-Черноземье» 11 февраля предположил, что господин Журихин отказался от реализации проекта исключительно из экономических соображений: «Видимо, не сошлись дебет с кредитом». У властей никаких претензий к этому решению нет. Господин Журихин отказался разговаривать с «Ъ-Черноземье» по телефону и не ответил на сообщение в мессенджере.

При этом ООО «Эгида» (по 50% — у Алексея и Ирины Журихиных) уже два года строит рядом с Бринкманским садом на месте снесенного клуба глухонемых (Транспортная, 5) медико-оздоровительный центр. На его проект в декабре 2019-м объявляли архитектурный конкурс, где обсуждалось и благоустройство парка (организаторами выступили региональное отделение Союза архитекторов России (САР) и ООО «Грин Вита»). Победителем стало воронежское ООО «ПГС проект». «Нам важно было понять, что хотят тут видеть воронежцы, ведь каждое общественное пространство в городе мы делаем, чтобы люди могли там комфортно проводить время»,— говорил на подведении итогов конкурса тогдашний мэр Вадим Кстенин. В сообщении САР об итогах отмечалось:

«Планируется, что благоустройство территории Бринкманского сада будет проводиться после завершения строительных работ».

На мероприятии в 2019 году господин Журихин говорил, что история Бринкманского сада «стала отправной точкой, которая не позволила возвести стандартную многоэтажку и лишить место смысла», после чего и был объявлен архитектурный конкурс. «Очень рад, что откликнулось такое большое количество профессионалов и специалистов, которые хотят помочь нашему городу сделать его лучше. Ведь с чего начинается Родина? Не только с картинки в нашем букваре и товарищей, которые живут в соседнем дворе, а и с архитекторов! Ведь тот самый двор, сквер — их надо спроектировать и построить»,— цитировал САР предпринимателя.

Возведение медцентра по паспорту объекта началось 17 декабря 2024 года. Завершить объект планируют до 17 октября 2027-го. Генподрядчиком выступает ООО «Абсолют» Александра Куксова. Сейчас на заборе стройплощадки размещен рендер здания, который заметно отличается от проектов — призеров архитектурного конкурса.

Концессия Бринкманского сада обсуждалась с апреля 2023 года. Тогда на инвестиционной карте Воронежа появились финансовые параметры реконструкции парка по концессии на 10 лет. По ожиданиям мэрии, на тот момент инвестор мог бы вложить 30 млн руб. в 2023–2025 годах. Но уже в августе стало известно, что мэрия отказалась от идеи.

Известные воронежские концессионеры, опрошенные «Ъ-Черноземье», отмечают, что парк «вызывает интерес», и удивляются, почему участок «еще не освоен».

По мнению девелопера, одного из концессионеров парка «Танаис» Эдуарда Краснова, площадки, которые находятся в такой локации, как Бринкманский сад, «не могут не быть интересны для любого вида развития бизнеса — концессии, покупки, аренды». Парк, по словам бизнесмена,— одно из немногих коммерчески выгодных «центральных» мест, которые остаются в Воронеже пустыми. Господин Краснов сказал, что он и сам «как минимум рассматривал бы это дело, но с таким вопросом к нему не обращались».

«На концессию выставляет мэрия. Вот если на публичное рассмотрение выставят участок и в этом мероприятии нет интересантов с какими-то договоренностями или обязательствами перед городом, то я, конечно, поучаствовал бы. В принципе, у нас бизнес такой: если кому-то надо, мы в драку вступать не будем»,— заявил господин Краснов.

Концессионер парка «Дельфин» Эдуард Толоконников, рассуждая о возможном развитии участка, отметил, что Бринкманский сад — территория, где практически нет трафика, и она годится под какое-то пространство с узкой целевой аудиторией, которая «по-любому будет туда приезжать». С другой стороны, это «очень атмосферное историческое место». Поэтому предприниматель считает верным разместить рядом со зданием медцентра коворкинг, лекторий и кафе, создав «деловой парк».

Господин Толоконников также не исключил, что сейчас движение потенциального инвестора к концессии «просто может быть на паузе», чтобы возобновиться весной или летом при более выгодной конъюнктуре.

Денис Данилов