Спортивное поведение

С начала года в областях Черноземья выросло количество компаний в сфере фитнеса на 7%. Лидерами рынка по этому показателю в макрорегионе выступают Белгородская и Воронежская области. Растет в макрорегионе также и количество фитнес-объектов. При этом аналитики фиксируют небольшое снижение темпов прироста новых клубов и студий на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Участники рынка подтверждают, что Черноземье «отстает» от лидирующих регионов по открытию новых объектов.

В фитнес-индустрии растет популярность клубов небольшого формата

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С января по май 2025 года в регионах Черноземья выросло количество компаний в сфере фитнеса на 7,39% — с 230 до 247. Об этом „Ъ“ сообщили в «Контур.Фокусе» со ссылкой на собственное исследование. За этот период на рынке закрылось семь компаний, а открылось 24. Годом ранее рост составлял 3,4%, с 206 до 213 организаций (из них 14 открылось, а шесть закрылось). Лидерами по числу новых зарегистрированных фитнес-клубов стали Белгородская и Воронежская области, где за этот период открылось по восемь таких компаний, в Липецкой области с начала года их появилось шесть, в Курской и Тамбовской по одной, а в Орловской ни одной.

При этом, по данным «Контур.Фокуса», в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях с января рынок покинули по две компании в сфере фитнеса, а в Курской закрылась одна. В Орловской и Тамбовской областях закрытий не было. Наибольшее количество фирм в данной отрасли зарегистрировано в Белгородской области — 80. В Воронежской области числятся 79 компаний, в Липецкой — 35, в Тамбовской — 24, в Курской — 18, в Орловской — 11. Отмечается, что большая часть фитнес-организаций приходится на ИП — 87,45% (216), в то время как на юрлица — только 12,55% (31). Доля ИП при этом с начала года выросла на 0,93%.

Аналитик «Контур.Фокуса» Вероника Скороходова поясняет, что рост фитнес-отрасли отмечается во многих регионах и Черноземье «не является исключением». «Эту тенденцию можно объяснить как популяризацией здорового образа жизни, так и высокой маржинальностью бизнеса при правильном управлении. Фитнес-индустрия по большей части представлена предпринимателями — растет популярность клубов небольшого формата. Но и доля юрлиц остается на стабильном уровне — крупные игроки расширяют сети, добавляют больше форматов: например, развивают семейный фитнес, предоставляя услуги не только взрослым, но и детям»,— отметила госпожа Скороходова.

Согласно FitnessData, в конце апреля в Черноземье функционировал 441 фитнес-объект, из которых 146 — фитнес-клубы. Большая часть объектов находится в Воронеже (190), следом идут Белгород (75), Липецк (63), Курск (47), Тамбов (40) и Орел (26). Отмечается, что с января по апрель в макрорегионе открылось десять фитнес-объектов, из которых семь — в Воронеже. До конца года ожидается открытие еще трех клубов и студий в макрорегионе.

«Темпы прироста объектов незначительно сократились в абсолютном выражении, что связано с усложнением макроэкономической ситуации: повышением ключевой ставки ЦБ по сравнению с первым кварталом 2024-го. В основном вводятся в эксплуатацию объекты, запланированные несколько лет назад, число новых планируемых проектов ниже, растут только крупнейшие сети»,— пояснила руководитель отдела аналитики FitnessData Светлана Калинина.

По данным FitnessData, в первом квартале 2025-го рынок фитнес-индустрии наиболее заметно вырос в Белгороде «на фоне стабилизации ситуации в приграничье» и увеличения трафика в клубы и студии — на 48%. В Воронеже и Липецке прирост рынка составил 25%. В Курске, Орле и Тамбове — на 18, 20 и 21% соответственно. Аналитики объясняют, что динамика в этих регионах в основном обеспечена ростом среднего чека.

Врио директора по франчайзингу бренда фитнес-клубов Xfit Сергей Малков констатирует, что Черноземье, «несмотря на положительный вектор развития, пока отстает от лидирующих регионов по открытию фитнес-объектов и подключению новых игроков». «Наблюдается рост числа новых фитнес-клубов — за последний год на уровне 15–20%. При этом крупные игроки расширяют свое присутствие в регионе, что свидетельствует о потенциале рынка и сформированном интересе к фитнес-отрасли. Что касается Xfit, то мы активно развиваем франчайзинговую модель в Черноземье и планируем в ближайшее время усилить экспансию. В частности, недавно достигли договоренностей об открытии мини-студии в Орле»,— рассказал господин Малков.

Представитель Xfit объясняет рост фитнес-рынка в макрорегионе и стране в целом повышением интереса со стороны населения к здоровому образу жизни, а также доступности фитнеса благодаря появлению новых форматов клубов и «вариативности предложений, включая довольно бюджетные модели». «В регионах развивается инфраструктура, повышается уровень жизни, что создает благоприятные условия для открытия фитнес-центров»,— добавил Сергей Малков.

Егор Якимов