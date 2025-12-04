Миллиарды на километры

Строительство и ремонт дорог в этом году шли неравномерно: значительный рост бюджетных ассигнований в одних регионах Черноземья соседствует с сокращением в других. Однако есть и общая тенденция — повсеместно дорожные управления и подрядные организации сталкиваются с резким удорожанием строительных материалов. При этом все без исключения области активно внедряют новые технологии и стандарты, стремясь повысить долговечность и качество асфальтобетонного покрытия.

За пять лет в Воронежской области было отремонтировано более 1,7 тыс. км региональных автомобильных дорог

Развязки, дублеры, мосты

В Воронежской области планы на 2025 год предполагают завершение ремонта 352 км автомобильных дорог регионального значения в муниципальных районах на сумму порядка 10 млрд руб. Параллельно за 6,3 млрд руб. выделенных муниципальным образованиям субсидий будут отремонтированы почти 1 тыс. км автомобильных дорог местного значения.

В Воронеже завершены два из трех этапов реконструкции транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева. «Безусловно, это был один из самых напряженных транспортных узлов на въезде в город и по Ленинскому проспекту»,— отмечал губернатор Александр Гусев. Также практически закончено строительство дублера Московского проспекта. В рамках заключенного с холдингом «Сибур» соглашения ведется взаимодействие в части разработки полимерных материалов для использования в асфальтобетонных смесях, что позволит увеличить долговечность дорожного покрытия. В этом году с применением данных материалов уже уложено более 100 км асфальтобетонного покрытия на региональных дорогах.

Заявленный рекордный бюджет дорожных работ в 2025 году составляет 34,5 млрд руб., однако детальная расшифровка по источникам финансирования не приводится.

Всего за последние пять лет в регионе было отремонтировано более 1,7 тыс. км региональных автомобильных дорог. А по итогам 2024 года Воронежская область заняла 13-е место среди регионов России и второе среди субъектов Центрального федерального округа по показателю «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям».

Что же касается автомобильных дорог местного значения, то за последнюю пятилетку за счет субсидий из областного дорожного фонда было отремонтировано более 4,5 тыс. км во всех муниципальных районах. С каждым годом становится все больше сельских дорог с твердым покрытием.

За пять лет отремонтированы 34 моста и путепровод, в том числе капитально — все крупные мосты через реку Дон. Близка к завершению и программа по замене всех изношенных понтонных переправ через нее.

Кроме того, ведется капитальный ремонт крупного моста через реку Ведуга в Семилукском районе и семи малых инженерных сооружений, расположенных на региональной сети. Недавно завершились конкурсные процедуры, которые определили подрядчика для капитального ремонта путепровода через железнодорожные пути в городе Россошь.

Немалая работа проводится региональными властями и на новых территориях: в этом году в Новопсковском и Белокуракинском округах Луганской народной республики практически завершен ремонт 37,8 км автомобильных дорог на сумму 917 млн руб. Всего же с 2022 по 2025 год за время реализации Специального инфраструктурного проекта — государственной программы, предполагающей восстановление Луганской и Донецкой народных республик,— было восстановлено 111 км автомобильных дорог Меловского, Марковского, Новопсковского и Белокуракинского районов ЛНР.

Цена асфальта

Существенное снижение объемов ремонта — на 18% — зафиксировано в Липецкой области: с 564 км в 2024-м до 460 км в 2025 году. Еще более заметным стало сокращение ввода новых объектов: если в 2024 году построили и реконструировали 23,2 км дорог, то в 2025 году — лишь 12,06 км, почти в два раза меньше. Общее финансирование госпрограммы уменьшилось в целом на 20%, при этом снижение средств федерального бюджета составило 53%, а областного — 6%.

Ключевым объектом стала вторая очередь Восточного обхода промышленной зоны протяженностью около 12 км и общей стоимостью 3,5 млрд руб., участок которого длиной 4,18 км был введен в эксплуатацию в 2025 году. Средняя стоимость ремонта 1 км дорог по сравнению с 2024 годом возросла на 16%. С 2025 года область полностью перешла на евростандарты. Основным условием для перехода являлось переоборудование асфальтобетонных заводов и лабораторий.

В Тамбовской области новое строительство автомобильных дорог в 2024 и 2025 годах не велось, однако объемы ремонта, напротив, выросли со 156,1 км до 304,2 км. Этот рост стал возможен благодаря увеличению бюджетных ассигнований — все проекты были реализованы в рамках федеральных программ. Наиболее значимым проектом стал ремонт участков автодороги Тамбов — Шацк общей протяженностью 69,4 км, на который было направлено 1,6 млрд руб.

В региональном правительстве отметили, что, несмотря на удорожание строительства, стоимость работ по всем государственным контрактам не увеличивалась, что потребовало поиска внутренних резервов. При проектировании дорожных одежд в регионе перешли на новые нормативы при использовании асфальтобетона. Теперь в обязательном порядке применяются асфальтобетонные смеси из «узких» фракций каменного материала. Этот инновационный метод позволяет решить проблемы деформации дорожного покрытия под воздействием высоких и низких температур. Также кладутся покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Общий объем затрат на дорожные работы в регионе вырос с 3,6 млрд руб. в 2024-м до 4,7 млрд руб. в 2025 году, причем федеральные субсидии увеличились кратно — с 0,3 млрд руб. до 1,5 млрд руб., в то время как средства областного бюджета остались практически на том же уровне.

Как на дрожжах

Стабильный рост по всем направлениям демонстрирует Белгородская область. До конца года там запланировано привести в порядок 352,3 км, тогда как в прошлом отремонтировали 276,5 км. Еще более впечатляющая динамика наблюдается в строительстве: в 2025 году запланировано возведение 20,8 км дорог — в 2024-м было построено лишь 0,4 км подъездов и парковок в микрорайоне Новая Жизнь. В рамках развития инфраструктуры два старых металлических моста через реку Лозовая у села Лозного заменили новым железобетонным длиной 24,7 м.

Стоимость ремонта одного километра выросла на 10,3% — с 26,3 млн руб. до 29,0 млн руб. Региональные власти детально объясняют причины: повлияло подорожание основных строительных материалов (битума, щебня) и повышение зарплаты рабочих на 32,9%.

Белгородская область одной из первых в России — еще в 2020 году — приступила к производству и укладке инновационных смесей по новым нормативам.

Объем финансирования строительства и ремонта вырос до 10,8 млрд руб., из которых 3,9 млрд руб.— средства федерального бюджета. Для сравнения: в 2024 году в дорожной отрасли было запланировано и освоено 6,14 млрд руб., из них федеральных средств — лишь 0,04 млрд руб.

В Курской области в 2025 году отремонтировали 405,4 км автомобильных дорог и 89,7 м мостов. В порядок привели участки между Горшеченским и Мантуровским (13,7 км), а также Мантуровским и Солнцевским (13,9 км) районами, от Дмитриева до Фатежа (14 км), от Воронежской трассы до Касторного (21 км), от Солнцева до Дубовца (15 км) и участок на М-2 (10 км).

Курская область успешно использовала для укрепления основания автодороги метод холодной регенерации, которой позволяет укладывать гибкие, долговечные слои асфальтобетона с высокими эксплуатационными характеристиками.

Всего на ремонт дорог в 2025 году было направлено 7,7 млрд руб., из них федеральных средств — 3,4 млрд руб.

На 2026 год запланировано начало строительства масштабной транспортной развязки на проспекте Победы в Курске с федеральным финансированием в 320 млн руб.

В Орловской области до конца 2025 года предполагается отремонтировать более 255 км автомобильных дорог — в 2024 году показатель составлял 200 км. Одним из самых значимых событий стала досрочно завершенная в июле реконструкция Колхозного моста через реку Орлик, стоившая 274,5 млн руб.

В областной администрации отмечают, что подорожание строительства не нарушило планов, так как финансирование планировалось с учетом инфляции, а благодаря экономии по итогам конкурсов объем ремонта удалось даже увеличить.

Орловская область также активно внедряет новшества для повышения прочности дорог: применяются усовершенствованные асфальтобетонные смеси, которые производятся по ГОСТам с новыми химическими добавками. Также используется битумно-полимерная стыковочная лента «Свенская» и активно внедряется технология холодного ресайклинга. Дорожный фонд региона был увеличен с 7,2 млрд руб. в 2024-м до 9,6 млрд руб. в 2025 году, при этом федеральные вливания выросли с 0,5 млрд руб. до 1,9 млрд руб., а средства регионального бюджета — с 6,7 млрд руб. до 7,6 млрд руб.

Несмотря на различия в темпах работ и бюджетах, все регионы сходятся в оценке системных проблем, стоящих перед дорожной отраслью.

Ключевым вызовом остается физический и моральный износ инфраструктуры, что красноречиво подтверждает диагноз, поставленный тамбовскими областными властями:

«Региональные и местные дороги региона построены в 70–90-х годах и рассчитаны на меньшую нагрузку. Ежегодное увеличение интенсивности движения, в том числе тяжеловесных грузоперевозок, разрушает дорожную сеть».

Помимо этой общей беды, существуют и частные сложности. Например, Орловская область сталкивается с дефицитом местных ресурсов, отмечая «отсутствие на территории области необходимых производственных инертных материалов, таких как щебень».

Катальпы вдоль дорог

Сопредседатель воронежского реготделения общественной организации «Город и транспорт» Юрий Новиков отмечает, что федеральное финансирование распределяется всегда субъективно и зачастую на итоговое решение влияет авторитет региональных представителей власти. В некоторых случаях снижение субсидирования может быть связано с выявлением нарушений при освоении средств или просто завершением программ в регионах.

«Одна из главных тенденций в дорожном строительстве в последние годы — это смещение внимания от региональных центров к отдаленным районам. Во многом это связано с изменением в автопроме — многие новые машины просто не приспособлены к езде по проселочным дорогам, а общественный транспорт может быть малодоступен. Также мы видим тенденцию перенимать опыт Москвы по строительству хордовых магистралей и развязок — дорог на другом уровне, без пешеходов, светофоров, остановок, с движением 120 километров в час. Это очень дорого, но позволяет разгрузить движение в городе»,— отметил эксперт.

Новые тенденции проявляются не только в самом дорожном строительстве, но и в обустройстве ближайшей территории. Например, как отмечает директор ООО «Дикий мир» Ольга Гончарова, воронежское городское управление экологии постепенно вводит новые, более устойчивые породы, учитывая изменения климата.

«Пушащий тополь заменяют пирамидальным, появляются катальпа, декоративные яблони, краснолистная слива и рябина гранатная. Это радует, так как разнообразие видов укрепляет зеленый фонд города. Но потенциал гораздо шире. Например, клен сахаристый, который менее подвержен болезням, или шелковица черная, отлично зимующая в нашем климате, практически не используются в муниципальных посадках. Не хватает и декоративных форм — плакучих, повислых, которые могли бы значительно обогатить городской ландшафт, создавать тень и улучшать эстетику улиц»,— полагает эксперт.

Госпожа Гончарова отмечает и проблемы с высадками, которые компенсируют попавшие в полосу отвода и вырубленные деревья.

«Законодательство обязывает высаживать не меньше, чем было вырублено. И это, безусловно, большой плюс, который показывает, что тема экологии и озеленения постепенно становится системной. Однако есть проблема дальнейшего ухода. Бывает, что бюджет на строительство дороги не включает средства на долгосрочное содержание новых зеленых насаждений. Яркий пример — развязка на Шишкова — Тимирязева в Воронеже: деревья высажены, но остаются без полива, обработки от болезней, обрезки и прополки. В итоге значительная часть из них находится не в лучшем состоянии. Идеально, когда контракт с подрядчиком включает гарантийный период ухода, но такая практика пока не стала повсеместной. Городу нужен четкий регламент передачи зеленых зон на баланс и закрепление ответственности за их содержание»,— считает собеседница Guide.

