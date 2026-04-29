Через тернии к срокам

Проблемы с исполнением государственных и муниципальных контрактов в Воронежской области стали скорее правилом, чем исключением. Видя это, с середины 2024 года в облправительстве начали внедрять в систему госзакупок и взаимодействия с бизнесом ЭКГ-рейтинг. Инструмент развивается быстрыми темпами: в первом квартале 2026-го с его применением провели около 3 тыс. закупок на сумму свыше 3 млрд руб., тогда как за аналогичный период прошлого года — всего 20 на 127 млн руб. По оценке экспертов Guide, меры действительно могут повысить ответственность бизнеса при участии в госзакупках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Реестр недобросовестных поставщиков в 2025 году внесли 181 компанию Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В первом квартале 2026 года ЭКГ-рейтинг применили для закупок на сумму 3,1 млрд рублей Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Все чаще подрядчики выходят за рамки, установленные при заключении контрактов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков С применением ЭКГ-рейтинга провели закупку по организации фестиваля «Воронеж город-сад» Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Следующая фотография 1 / 4 В Реестр недобросовестных поставщиков в 2025 году внесли 181 компанию Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев В первом квартале 2026 года ЭКГ-рейтинг применили для закупок на сумму 3,1 млрд рублей Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Все чаще подрядчики выходят за рамки, установленные при заключении контрактов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков С применением ЭКГ-рейтинга провели закупку по организации фестиваля «Воронеж город-сад» Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Срывы и расторжения контрактов, включение компаний в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) становятся типичными спутниками реализации проектов. В разных сферах — от благоустройства до социальных учреждений — подрядчики регулярно создают дополнительные сложности, влияющие на ход и сроки работ.

Вне времени и пространств

Один из локальных, но показательных кейсов — строительство фиджитал-центра на Петровской набережной в Воронеже. В июне прошлого года контракт за 87,2 млн руб. выиграло на торгах липецкое ООО «СУ-1», известное неоднократным попаданием в РНП. Однако компания так и не приступила к работам, поэтому в июле его расторгли. Затем объект передали в руки местному ООО «СУ-35» за 102,6 млн руб. В итоге сроки ввода были сдвинуты несколько раз — сначала на лето, а потом и на осень 2025 года. Сегодня центр уже ввели в эксплуатацию.

Схожая ситуация складывалась и на набережной Авиастроителей в облцентре. Московское ООО «Строительная компания “Черил”», выигравшее контракт на благоустройство стоимостью 300,8 млн руб. без снижения начальной цены, не справилось с темпами работ. В октябре 2025 года управа Левобережного района в одностороннем порядке отказалась от исполнения контракта. К этому моменту было выполнено лишь 59% работ — на 177,6 млн руб., при этом, как отмечали власти, подрядчик не предпринял мер, соразмерных объему оставшихся задач. Впоследствии исполнитель обратился к заказчику с прошением отменить предыдущее решение, но в декабре 2025 года контракт все же был расторгнут.

Отдельный блок работы с нарушителями связан с включением подрядчиков в реестр недобросовестных поставщиков.

По данным воронежского управления антимонопольной службы (УФАС), в 2025 году в него внесли 181 компанию.

Например, один из случаев связан с работами по озеленению в облцентре. Управление экологии городской администрации обратилось в региональное УФАС с требованием включить в реестр недобросовестных поставщиков сведения об ООО «ГБИ Лесопитомник крупномеров». Компания стала победителем торгов на посадку деревьев с закрытой корневой системой и кустарников в Центральном районе, стоимость контракта — 4,6 млн руб. Однако, как устновили антимонопольщики, подрядчик не выполнил весь объем работ, что стало основанием для расторжения договора со стороны заказчика. В результате УФАС включило сведения о компании в РНП сроком на два года.

При этом нередки попытки оспорить подобные решения. Так, ООО «Мега строй», выигравшее контракт на благоустройство дворов в Коминтерновском районе стоимостью 33,9 млн руб., но не предоставившее банковскую гарантию в установленный срок, сорвало контракт и также попало в реестр. Компания попыталась обжаловать включение в реестр в арбитражном суде, дойдя до апелляционной инстанции, но безуспешно.

«Основные проблемы при поиске исполнителя связаны, во-первых, с дефицитом квалифицированных кадров во многих сегментах рынка. Во-вторых, с риском выбора неизвестных компаний, которые не всегда могут гарантировать своевременную сдачу отдельного этапа работ или предоставления услуг»,— обращает внимание доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

«При выборе подрядчиков имеет место недостаток достоверной информации о исполнителе.

Заказчик — будь то государство или муниципалитет — часто не видит полной картины: за формально корректной отчетностью могут скрываться финансовые риски, завышенный или фиктивный опыт, недостаточная квалификация команды. В результате выбор нередко происходит в условиях высокой неопределенности»,— соглашается генеральный директор архитектурно-инженерного бюро «ДримФорм» Алексей Жорник.

По мнению госпожи Борисовой, внедрение новых инструментов, таких как ЭКГ-рейтинг (экология, кадры, государство), позволяет проводить более качественную проверку исполнителей до момента заключения договоров. Анализируются данные баз ФНС, казначейства, службы судебных приставов. Изучается налоговый профиль компаний, наличие долгов, вероятность банкротства.

Что такое ЭКГ-рейтинг

«ЭКГ-рейтинг — это комплексная оценка “здоровья“ субъектов предпринимательской деятельности, направленная на определение уровня их благонадежности, социальной и экологической ответственности. Миссия ЭКГ-рейтинга заключается в объединении усилий государства и бизнес-сообщества для достижения национальных целей развития и формировании новых практик корпоративной культуры. Он строится на трех ключевых направлениях: экология, кадры и государство»,— рассказывает доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Петр Щербаченко.

Эти направления включают в себя следующие составляющие, добавил эксперт: «Экология — это степень воздействия на окружающую среду, использование наилучших доступных технологий, реализация экологических проектов. Кадры — уровень оплаты труда, собственные социальные и демографические программы, благотворительные проекты. И государство — финансовая устойчивость, налоговая история и благонадежность, социальное инвестирование в регионы присутствия».

Как пояснили в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области Guide, при оценке заявок на участие в конкурсах используется общее значение индекса деловой репутации (так по-другому называется ЭКГ-рейтинг) участников закупки. «При этом низкое значение индекса не является основанием для отклонения заявки, но значительно снижает шансы участника победить в процедуре».

В первом квартале 2026 года для государственных и муниципальных нужд региона с применением ЭКГ-рейтинга провели 3 тыс. закупок на сумму 3,18 млрд руб.

За аналогичный период 2025 года объявлено 20 конкурсов на сумму 127,6 млн руб. Значительный рост обусловлен тем, что в 2025 году только началась активная работа по внедрению ЭКГ-рейтинга в закупки региона. В 2026-м такие процедуры проводятся системно с учетом направлений развития данного механизма.

Благоустройство по высшему баллу

В Воронежской области ЭКГ-рейтинг начали применять в закупках, связанных с обновлением общественных пространств и дворовых территорий. Расширение инструмента на этот сегмент в региональном правительстве рассматривают как способ повысить качество исполнения контрактов и снизить риски срывов.

Речь идет прежде всего о дополнительной фильтрации подрядчиков на этапе отбора. Использование индекса благонадежности как одного из критериев оценки заявок должно повысить вероятность того, что победителями конкурсов будут становиться исполнители с устойчивой деловой репутацией. «Вопрос благоустройства напрямую затрагивает интересы жителей, поэтому внедрение индекса благонадежности — это, по сути, дополнительная защита от недобросовестных подрядчиков»,— поясняют в правительстве области. По оценке властей, такой подход позволяет снизить риски несвоевременного или некачественного исполнения контрактов и «повысить предсказуемость результатов».

Важный аспект благоустройства города — повседневное содержание его среды

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За 2025 год с применением ЭКГ-рейтинга для нужд региона объявлены 1 282 конкурса на сумму 7,65 млрд руб. К крупным закупкам по благоустройству можно причислить следующие:

• услуги по организации и проведению Воронежского международного фестиваля садов и цветов «Город-сад»;

• услуги по применению и обслуживанию системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения (фотовидеофиксация административных правонарушений).

На IV Всероссийской конференции в сфере закупок, организатором которой выступила Федеральная антимонопольная служба России, Воронежская область заняла первое место среди всех субъектов РФ по использованию ЭКГ-рейтинга. По данному направлению регион включен в реестр лучших практик Союза закупщиков России.

«Современная модель закупочной деятельности, базирующаяся на ЭКГ-рейтинге, позволяет надеяться, что мы сможем уйти от института недобросовестных поставщиков. Это основная задача, которая поможет существенно экономить бюджетные средства и повышать эффективность закупок»,— говорит Петр Щербаченко.

По его словам, критерии к выбору подрядчика и основания для выбора тесно связаны с двумя понятиями — технический и экономический (говоря иначе, качество и цена): «Технический критерий — понятие многогранное и иногда противоречивое. Сюда относятся опыт, квалификация персонала, сроки строительства, методы и качество работ, принципиальная способность подрядчика реализовать то или иное техническое решение. Цена проекта тоже содержит варианты оценки, например, в виде дополнительных условий по порядку оплаты».

«По мере развития и насыщения рынка набирает значимость еще один критерий — надежность, обеспечивающая уверенность заказчика в минимизации рисков»,— обращает внимание эксперт.

Дальше — больше

Вместе с тем развитие данного направления в регионе не останавливается: практика применения ЭКГ-рейтинга распространяется на такие новые направления закупок, как благоустройство территорий, закупки продуктов питания, аудиторские услуги, перевозки и другие.

По данным властей, в сфере благоустройства в 2026 году было объявлено 40 конкурсов с применением ЭКГ-рейтинга на сумму свыше 1,1 млрд руб. В числе крупнейших — проекты благоустройства сквера 30-летия Победы в Нововоронеже (113,1 млн руб.), Барятинской набережной в Анне (100,1 млн руб.), а также центральной площади и сквера в Семилуках (130,4 млн руб.). Как отмечают в облправительстве, расширение применения ЭКГ-рейтинга на такие проекты позволяет на раннем этапе отсеивать участников «с сомнительной деловой практикой».

Параллельно с января 2026 года механизм ЭКГ-оценки внедрен и в закупки у единственного поставщика стоимостью до 600 тыс. руб. В этом сегменте, подчеркивают власти, инструмент выполняет роль дополнительного фильтра при сопоставимых ценовых предложениях.

«При равных условиях по цене заказчик получает возможность учитывать благонадежность потенциального исполнителя. Это особенно важно в закупках малого объема, где формальные процедуры не всегда позволяют в полной мере оценить риски»,— отмечают в мингосзаказе.

Отдельно акцентируется внимание, что речь не идет об ограничении конкуренции. «Такой механизм не сужает рынок, а делает конкуренцию более адресной,— поясняют в ведомстве.— В ряде случаев проведение полноценного электронного конкурса на 600 тыс. руб. экономически нецелесообразно или затягивает сроки. Специализированный региональный ресурс — это открытая площадка для всех поставщиков, а учет ЭКГ-рейтинга позволяет в кратчайшие сроки отобрать исполнителей с подтвержденной деловой репутацией».

При этом заказчик сохраняет право варьировать требования к подрядчикам. «Порог индекса благонадежности определяется самим заказчиком — в зависимости от срочности, стоимости и социальной значимости закупки. Это дает необходимую гибкость при сохранении контроля за качеством исполнения контрактов»,— добавляют в правительстве области.

Контроль вне ЭКГ

Работа по контролю за подрядчиками значительно углубляется и ведется в том числе на уровне законодательства. Распоряжением регионального правительства закреплены правила финансового мониторинга и ведения реестра неблагонадежных исполнителей в сфере строительства, капитального ремонта и реконструкции.

Новая модель предполагает комплексную оценку подрядчиков еще на стадии исполнения контрактов. В основе — анализ финансово-экономического состояния и деловой репутации компаний по 32 индикаторам, включая показатели финансовой устойчивости и платежеспособности, ЭКГ-рейтинг, а также опыт выполнения государственных и муниципальных контрактов. По итогам формируется интегральный индекс благонадежности, на основании которого подрядчику присваивается категория риска неисполнения обязательств.

Сейчас финансовый мониторинг уже проведен в отношении 67 подрядчиков, работающих по государственным и муниципальным контрактам. По его результатам семь компаний включены в реестр неблагонадежных исполнителей региона, рассказали Guide в облправительстве.

Для таких организаций предусмотрен отдельный режим контроля.

В частности, речь идет о комплексной претензионной работе с обязательной фиксацией всех нарушений и их размещением на госзакупках, запрете на изменение существенных условий контрактов, а также увеличении частоты внеплановых проверок со стороны контрольного управления.

«Фактически это формирование своего рода государственной системы аккредитации бизнеса, где репутация становится измеримой величиной. Это снижает перекос в сторону ценового фактора и позволяет учитывать качество, устойчивость и добросовестность подрядчика»,— отмечает Алексей Жорник. По его словам, в долгосрочной перспективе это должно привести к повышению качества реализации социальных проектов и снижению рисков срыва сроков или ухудшения параметров объектов.

Власти региона, в свою очередь, рассчитывают на дальнейшее масштабирование инструмента. По прогнозам, в 2026 году объем закупок с применением ЭКГ-рейтинга достигнет порядка 10 млрд руб., что предполагает рост более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Елена Полежаева