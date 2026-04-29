Среда обетованная

В 2025 году в Воронежской области обустроили около 18,5 км тротуаров в 25 муниципалитетах, увеличив объемы по сравнению с 2024 годом в два раза. Продолжается установка и обновление светофоров и пешеходных переходов, меняется организация движения в местах с высокой аварийностью. В областном центре идет масштабная реконструкция улицы Остужева, инфраструктуру которой должны дополнить шумозащита, «умные» остановки, тротуары и переходы по принципу безбарьерной среды. Эксперты Guide считают, что прогресс в регионе заметен, однако остаются и точки роста.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В рамках программы по формированию комфортной городской среды в 2026 году хотят обновить 90 пространств в регионе

Начинать с малого

В последние годы в прогрессивном дискурсе — от деловых форумов до профильных конференций — устойчиво закрепились такие понятия, как «городская среда», «цифровизация», «урбанистика». Однако локально их практическое наполнение по-прежнему во многом определяется базовыми элементами — состоянием тротуаров, освещением улиц, камерами видеонаблюдения, доступностью перемещения. Работа в этом направлении проводится каждый год. Как рассказали Guide в правительстве Воронежской области, в 2024 году за счет областного бюджета в 15 муниципалитетах были обустроены тротуары общей протяженностью 9,6 тыс. м. В 2025 году география таких работ расширилась до 25 городов и сел, а суммарная длина нового покрытия составила 18,5 тыс. м, увеличившись в 1,9 раза.

Параллельно в Воронежской городской агломерации с 2022 года развивается интеллектуальная транспортная система (ИТС). «В рамках проекта светофоры дооснащаются дорожными контроллерами и видеодетекторами, что позволяет централизованно управлять режимами их работы и получать данные о транспортных потоках. Эта информация используется для регулирования движения в режиме реального времени, оптимизации фаз светофоров в зависимости от загруженности и прогнозирования заторов»,— рассказали Guide в правительстве Воронежской области.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Губернатор Воронежской области Александр Гусев на фестивале «Воронеж город-сад»

Как отмечают в министерстве дорожной деятельности Воронежской области, внедрение таких решений должно повысить пропускную способность улично-дорожной сети и одновременно снизить аварийность, формируя предсказуемую городскую среду. Отдельное направление — адаптация инфраструктуры для маломобильных граждан. Структура министерства — КУ ВО «Центр организации дорожного движения» — в рамках программы “Доступная среда” возобновляет и пешеходные светофоров: они оснащаются звуковыми сигналами для слабовидящих и табло обратного отсчета времени.

Остужевский вопрос

Реализуются и более крупные инфраструктурные проекты, направленные на удобство жизни в Воронеже, например, такие как реконструкция улицы Остужева — одного из основных транспортных коридоров города. Проект предусматривает доведение магистрали до состояния непрерывного движения: она будет иметь по три полосы в каждом направлении. В районе Северного моста создается двухуровневая транспортная развязка. Существующее кольцо на пересечении с Ленинским проспектом также реконструируют с учетом текущих транспортных потоков. Основной транзит в сторону Тамбова планируется вывести на две эстакады — по две полосы в каждом направлении. Власти полагают, что это может разгрузить кольцевое пересечение и повысить его пропускную способность.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Октябрь 2026. Реконструкции Остужевской развязки

Элементами городской среды ее тоже собираются наполнять. В районе гипермаркета «Линия» запланированы подземный пешеходный переход, а также «умные» остановки общественного транспорта, которые будут размещены в точках наибольшего пассажиропотока. Вдоль всего участка реконструкции Остужева обустроят наружное освещение, тротуары и даже велодорожки, а также наземные пешеходные переходы. Предусмотрены решения для маломобильных групп — понижение бордюрного камня, устройство тактильных указателей.

Для снижения звуковой нагрузки установят шумоподавляющие экраны на эстакадах. Из необычных решений в этом направлении можно выделить следующее: окна прилегающих жилых домов будут заменены на более совершенные конструкции с шумозащитными клапанами.

Стремление к безопасности

Всего в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году планируется завершить ремонт участков автодорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 151,2 км. Работы ведутся по переходящим контрактам 2025–2026 годов и будут продолжены в соответствии с сезонными планами. Развитие дорожной инфраструктуры сопровождается вниманием к системе контроля за движением. По состоянию на конец 2025 года на территории Воронежской области функционируют 362 комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, из которых 289 — стационарные, 67 — передвижные и шесть — мобильные.

Повышение безопасности дорожного движения осуществляется и путем прямого вмешательства. В 2025 году министерство дорожной деятельности Воронежской области отчиталось о ликвидации мест концентрации ДТП и аварийно-опасных участков на региональной и межмуниципальной сети. Их выявили в ходе анализа аварийности за 2024. В результате ликвидировано семь мест концентрации ДТП и 34 аварийно-опасных участка.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Уличные камеры видеонаблюдения даже покрытые снегом продолжают фиксировать обстановку в городе в зимних условиях

Параллельно, уже по результатам анализа 2025 года, на воронежских дорогах появилось 42,4 км металлических барьерных ограждений, смонтировано 27,1 км линий наружного освещения, обустроены 33 пешеходных перехода. Вдоль этой инфраструктуры обустроено 29 тротуаров общей протяженностью 33,7 км.

Внимание уделялось и организации дорожного движения: разметка термопластиком нанесена на 953 км дорог, краской — на 7,6 тыс. км. Также обустроены искусственные неровности, заменены и установлены 5,5 тыс. дорожных знаков, смонтированы светофоры и так называемые «шериф-балки», нанесены шумовые полосы.

Точки роста

Эксперты отмечают, что такие изменения незаметны на уровне повседневной городской жизни, однако их значение нельзя переоценить. Как считает основатель центра компетенций по развитию территорий «Териномика» Владимир Ямщиков, системная работа приносит свои плоды. «Воронеж за последние годы действительно стал заметно комфортнее, и это уже не эффект одного-двух удачных объектов, а накопленный результат последовательных изменений. Поэтому высокие оценки Воронежа в федеральных рейтингах в целом выглядят заслуженными»,— отмечает он.

В городе появились новые общественные пространства, обновились набережные и парки, подтянулись вопросы чистоты, освещения, коммунальной техники и в целом повседневного содержания среды.

Отдельно он обращает внимание на изменения в сфере безопасности: «В городе и области последовательно усиливается система видеонаблюдения и контроля дорожной ситуации. Для жителя это выражается в простой вещи: город становится более предсказуемым и управляемым в повседневной жизни. Безопасность редко дает яркий визуальный эффект, но именно она напрямую влияет на качество жизни».

При этом, добавляет господин Ямщиков, ряд проблем остается нерешенным. По его мнению, самая заметная спорная тема — озеленение: «Ряд решений показал, что недостаточно просто заменить старые деревья на новые: современное озеленение требует гораздо более тонкой и профессиональной работы».

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, экономист Исмаил Исмаилов рассматривает Воронеж в более широком контексте развития крупных городов. «Воронеж — это классический пример российского миллионника в эпоху перемен, где качество жизни повышается за счет редевелопмента промышленных территорий и развития общественных пространств и инфраструктуры»,— отмечает он.

Ключевым вызовом он называет транспортную систему.

«В условиях отсутствия подземного транспорта, создание которого обсуждалось и было признано нереалистичным, одним из основных вопросов остается совершенствование дорожно-транспортной инфраструктуры»,— считает господин Исмаилов.

В целом, по его оценке, текущие позиции города выглядят устойчиво, но «не предельными». В рейтинге Минстроя Воронеж набрал 225 баллов из 360 возможных, что значительно превышает порог «комфортного города» в 180 баллов, но при этом оставляет пространство для роста.

Глава архитектурного бюро HADAA Георгий Тюгаев добавляет, что, разумеется, в последние годы повсюду в стране ощущается определенное давление экономической и внешней конъюнктуры. Но главное, по его мнению, что городская среда начинает трансформироваться как парадигма на уровне «понимания в головах»: «Все чаще виден отход от формальных решений «по разнарядке», вдумчивый анализ контекста, концентрация на реальных сценариях повседневной жизни, основанных на уникальности каждого места. А для средних и малых городов это особенно значимо, ведь качественная среда, сформированная не по общим лекалам, а адресно, способна стимулировать развитие туризма, возвращать молодых жителей, поддерживать малый бизнес».

В апреле глава региона Александр Гусев представил отчет Воронежской областной думе о результатах работы областного правительства за 2025 год. В нем были подмечены сложные геополитические условия, в которых сейчас приходится жить. «При этом остаются и повседневные вопросы, которые напрямую влияют на настроение людей: дороги, транспорт, качество городской среды. Мы их видим и будем решать. Задач много, и важно не упускать ни одну из них, потому что именно из таких деталей и складывается жизнь людей»,— заявил господин Гусев в выступлении. n

Елена Полежаева