В санаторий снова заселяются

Как стало известно «Ъ-Черноземье», гостинично-ресторанный холдинг We Family Group (WFG) с активами в Тамбовской и Владимирской областях планирует в апреле 2026-го открыть в Тамбове четырехзвездочный отель в формате «городского курорта». Под объект реконструируют здание закрывшегося советского кардиологического санатория в парке рядом с усадьбой Асеевых — одной из главных визитных карточек Тамбовщины, имеющей статус федерального памятника архитектуры и филиала музея-заповедника «Петергоф». Эксперты считают проект перспективным и оценивают инвестиции в него не менее 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Обновлённое здание бывшего кардиологического центра в Тамбове после реконструкции Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Вид через старый забор осеннего парка Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Усадьба Асеевых в Тамбове Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Следующая фотография 1 / 6 Обновлённое здание бывшего кардиологического центра в Тамбове после реконструкции Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Вид через старый забор осеннего парка Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Усадьба Асеевых в Тамбове Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото

Подробности инвестпроекта «Ъ-Черноземье» рассказали в WFG. Первая очередь предусматривает перестройку в гостиницу на 40 номеров здания бывшего санатория (фактически от него останутся только стены и несущие конструкции), а также создание на месте одного из хозяйственных зданий комплекса из четырех семейных апартаментов. Отель будет соответствовать категории «четыре звезды», средняя стоимость размещения оценивается в около 8 тыс. руб. в сутки. Завершение строительства планируется в конце 2025-го–начале 2026 года. Открытие гостиницы запланировано на апрель 2026 года.

Как сообщили «Ъ-Черноземье» в управлении Росреестра по Тамбовской области, здание рядом с усадьбой Асеевых — четырехэтажное, 1960 года постройки, общей площадью 1,3 тыс. кв. м. Оно обозначено в документах как «лечебный корпус».

В WFG пояснили «Ъ-Черноземье», что выкупили здание из федеральной собственности и затем «рассматривали различные сценарии использования объекта», включающие, например, создание медицинского центра или геронтологического учреждения. Однако в итоге холдинг остановился на профильном для себя гостиничном проекте.

В WFG отметили, что участок был выбран «с учетом архитектурного ансамбля исторической территории и природных особенностей локации», поскольку этот район Тамбова «объединяет в себе историю, культуру и природу», что делает его наиболее подходящим для размещения объекта, ориентированного на туристов и местных жителей.

Строительно-монтажные работы WFG ведет своими силами без привлечения внешнего подрядчика.

Объем инвестиций не раскрывается, но в холдинге пояснили, что себестоимость реконструкции строительства составляет около 100 тыс. руб. за 1 кв. м, что, исходя из площади, предполагает объем вложений на уровне 131,4 млн руб.

Проект финансируется из собственных и заемных средств компании.

По данным «Ъ-Черноземье», одним из ключевых инвесторов могут быть структуры депутата Госдумы Александра Полякова, основатель холдинга «Агрополис Сабурово». Господин Поляков близок и другим проектам WFG. По данным Rusprofile.ru, в юрлице тамбовского парк-отеля Ples ООО «Плес» 50% принадлежат Алине (Александровне) Сахаровой, ранее носившей фамилию Полякова. Другим юрлицом отеля ООО «СПА Плес» на 100% владеет Наталья Полякова, миноритарный совладелец ООО «Хлеб Сабурово» и ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов».

В рамках второй очереди инвестпроекта планируется провести реконструкцию дореволюционного здания бывшей конюшни усадьбы Асеевых. В ней разместят арт-пространство и заведение общепита — бистро с акцентом на домашнюю кухню и ремесленную выпечку.

Также предполагается благоустройство части парка усадьбы Асеевых, прилегающей к гостиничному комплексу. Инвестор взял ее из федеральной собственности и принял на себя соответствующие обязательства. В итоге прилегающий парк должен стать частью общественного пространства нового комплекса. Сроки второй очереди зависят от реализации первой.

Согласно данным публичной кадастровой карты, земельный участок, на котором ведется реконструкция, площадью 59,9 тыс. кв. м. Разрешенные виды использования — культурное развитие и туристическое обслуживание. Кадастровая стоимость участка оценивается в 17,8 млн руб. В компании подтвердили, что земля была приобретена у федерального собственника. «Секретов никаких: участок продавался официально, мы его приобрели. Пока финальные документы по передаче парка не подписаны, но процесс завершается», — сообщили представители WFG.

По собственным данным, WFG работает в индустрии гостеприимства с 2004 года, базовым рынком для холдинга был Тамбов. Сейчас под управлением WFG находятся пять отелей: парк-отель Ples и гостиница «Театральная» в Тамбове, бутик-отель «Гостиный двор» и дизайн-отель Gerasimov в Мичуринске, а также отель «Муром» во Владимирской области. Также холдинг управляет десятью ресторанами и кафе в Тамбове, Мичуринске, Муроме.

По оценке председателя общественной организации «Союз отельеров», основателя консалтинговой компании HC Consulting Романа Сабиржанова, общий объем инвестиций может составить от 800 млн до 1 млрд руб. «При средней загрузке 60–65% и тарифе от 8 тыс. руб. за номер срок окупаемости может составить восемь-десять лет. При эффективной концепции и качественном управлении он может быть сокращен», — отметил эксперт. Замдиректора департамента стратегического консалтинга CORE.XP Никита Курносов, напротив, отмечает, что реконструкция уже существующего здания «сокращает сроки строительства и снижает первоначальные затраты по сравнению с новым объектом».

Директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок «Ракета» Дарья Лукьянова-Зубрицкая считает, что проект WFG повлияет в том числе на деловой туризм в регионе. «Локация очень удачна, этот формат стимулирует спрос, в том числе со стороны корпоративных клиентов. Расположение — безусловное преимущество для будущего отеля, поскольку рядом река Цна, парковые зоны и исторические достопримечательности, включая усадьбу Асеевых», — сказала эксперт», — сказала эксперт.

Руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма компании CMWP Марина Смирнова указала, что практика реконструкции «зданий медицинского профиля» под отели имеет успешные примеры на рынке Черноземья. «Например, в Воронеже бывшее здание роддома было преобразовано в гостиницу. Объекты площадью 4–5 тыс. кв. м позволяют создать до 80 номеров, что для регионального центра является рабочим объемом. Риски стандартны — удорожание строительства, кадровый дефицит и недостаток опыта в управлении гостиничными активами, но при правильном подходе эти проблемы решаемы», — заключила госпожа Смирнова.

Председатель воронежского отделения «Опоры России» Сергей Наумов резюмировал: «Реновация исторических зданий и их интеграция в современные форматы — актуальное направление, которое сохраняет культурное наследие и при этом развивает экономику региона. Такие проекты обеспечивают долгосрочный спрос и создают возможности для масштабирования бизнеса», — подчеркнул он.

Анна Швечикова