Нечеловеческая сила
Гендиректор AppSec Solutions Юрий Сергеев о цене ошибки нейросетей
Искусственный интеллект переписал экономику корпоративной защиты быстрее, чем бизнес успел пересчитать бюджеты. ИИ-безопасность — самый быстрорастущий ИТ-рынок в России, и это объяснимо: решить проблему с нарастающими угрозами для ИИ-систем нужно быстрее, чем строился весь российский DevSecOps, в 10 раз. ИИ изменил примерно все.
Производительность генерации кода выросла на два порядка. Человек такой объем не проверит, а LLM-анализаторы пока несовершенны. Путь от обнаружения уязвимости до ее эксплуатации сократился с двух лет в 2021 году до суток в 2026-м.
По нашей оценке, час работы разработчика с учетом налогов и накладных расходов обходится в среднем компании в 2,5–3 тыс. руб. Закрыть одну уязвимость, найденную уже после релиза, значит разобрать находку, исправить код, провести регрессионное тестирование и выпустить внеплановое обновление, что составит 20–40 человеко-часов, или 50–100 тыс. руб. Та же ошибка, пойманная в момент написания кода, стоит 5–10 тыс. руб.
При этом атаки с помощью ИИ больше похожи на социальную инженерию, чем на классический взлом системы.
Компании переходят от чат-ботов к мультиагентным системам, которым доверяют целые процессы, от написания кода до внутренней документации. Поведение генеративных моделей, и в данном случае это не метафора, отличается недетерменированностью: один и тот же запрос может давать разные результаты. Агент не просто отвечает. У него есть полномочия, инструменты и возможность действовать без человека. Ошибка модели в бизнесе становится действием внутри корпоративной системы. И корпоративному ИИ нужен внешний контролер, независимый от модели и провайдера. Если мы не знаем, на чем обучалась модель и как формировался ее контекст, мы не можем прогнозировать ее поведение.
Для бизнеса это означает сразу несколько изменений. Меняется сама единица риска. В классической разработке мы считали уязвимости в коде, в агентных системах считаем полномочия, оцениваем уровни доступа и прав. Цена ошибки ИИ-сотрудника равна не стоимости исправления, а стоимости самого дорогого действия, которое ему разрешено совершить без человека: платеж, изменения в продуктивной системе, выгрузки клиентской базы.
Безопасность нельзя купить вместе с моделью. За утечку персональных данных перед регулятором и клиентами отвечает компания-оператор, а не разработчик модели. Защиту ИИ дешевле закладывать в бюджет проекта до пилота, чем достраивать после инцидента. Разница в цене здесь та же, что между ошибкой, пойманной при написании кода, и ошибкой, найденной в эксплуатации.
Важный совет, который уже сегодня можно дать бизнесу,— к ИИ-агентам нужно относиться в прямом смысле «по-человечески»: ограничивать доступы и полномочия, проверять весь входящий и исходящий поток информации, не полагаться на автоматические проверки и встроенную безопасность. ИИ больше не технология будущего, это уже полноценный участник команд разработки и бизнес-процессов, который не только экономит ваши деньги на автоматизации, но и незаметно пробивает брешь в безопасности.
Газета «Коммерсантъ» №220от 27.11.2026, стр. 10