Компании переходят от чат-ботов к мультиагентным системам, которым доверяют целые процессы, от написания кода до внутренней документации. Поведение генеративных моделей, и в данном случае это не метафора, отличается недетерменированностью: один и тот же запрос может давать разные результаты. Агент не просто отвечает. У него есть полномочия, инструменты и возможность действовать без человека. Ошибка модели в бизнесе становится действием внутри корпоративной системы. И корпоративному ИИ нужен внешний контролер, независимый от модели и провайдера. Если мы не знаем, на чем обучалась модель и как формировался ее контекст, мы не можем прогнозировать ее поведение.