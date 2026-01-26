«Гринн» готовит новый номер

«Ъ-Черноземье» стали известны подробности инвестиционного проекта брянского АО «Корпорация "Гринн"» (считается близкой бенефициарам букмекера 1xBet) по строительству в Курске крупного гостинично-оздоровительного центра вместо недостроенного ТРЦ на проспекте Клыкова. Объем инвестиций в пятизвездочную гостиницу на 130 номеров, SPA и бизнес-центр рядом оценивается в 4 млрд руб. Запуск возможен в середине 2029-го. Часть номеров в будущем отеле приграничного облцентра будут оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Эксперты считают проект актуальным, в том числе с учетом дефицита качественных средств размещения в Курске.

Корпорация «Гринн» попытается восполнить нехватку «звездных» отелей в Курске

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Гринн» в Курске может инвестировать 4 млрд руб. в проект комплекса, включающего трехэтажную пятизвездочную гостиницу на 100–130 номеров, сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе правительства Курской области. В его состав также войдут термальный комплекс со спа-центром, саунами и бассейном, бизнес-центр и парковка вместимостью до 1,4 тыс. машино-мест, что, по ожиданиям региональных властей, «может частично снять напряженность с дефицитом парковочных пространств» в прилегающем микрорайоне на проспекте Клыкова.

Срок реализации инвестпроекта — до 3,5 года. Часть номерного фонда будет оборудована для людей с ОВЗ. «Это принципиальный момент и для меня, и для моего советника по правам лиц с ОВЗ Анны Гладилиной. Сейчас в городе ни одна гостиница не предоставляет таких условий»,— отмечал в декабре губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По данным властей, на тот момент представленная инвестором концепция получила предварительное одобрение, однако потребовала доработки — ее обновление пока ожидается. Затем чиновники планировали обсудить проект с жителями. При этом господин Хинштейн отмечал: «И мы, и собственник понимаем желание людей, чтобы на месте недостроя появился социальный объект, но требовать от частного инвестора строить на своей земле за свои деньги бюджетное учреждение мы не можем». Начать работы на площадке, по данным на конец 2025-го, планировали к строительному сезону-2026 (как правило, начинается в апреле-мае).

Как добавили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе облправительства, на данный момент рядом с гостиницей рассматривается возможность строительства торговых рядов «в формате фермерского рынка с товарами местных производителей»:

«На территории запланирована большая игровая и прогулочная зона для детей».

В «Гринне» не смогли предоставить «Ъ-Черноземье» комментарий.

Недостроенный объект на проспекте Клыкова в Курске, на месте которого теперь планируется гостиница, был заложен этой же корпорацией около десяти лет назад. Планировалось возведение ТРЦ площадью до 140 тыс. кв. м с двумя концертными залами на 2 тыс. и 900 мест. Проект был реализован примерно на 35%, а затем заброшен.

По данным Rusprofile, АО «Корпорация “Гринн”» зарегистрировано в 1998 году. Компания находится в Брянске, ранее сменив адреса регистрации в Курске и Орле. Уставный капитал — 766 млн руб. Директор — Анастасия Воронина. Актуальные собственники не раскрываются. Выручка в 2024 году составила 24 млрд руб. (+1%), чистый убыток — 271 млн руб. (–191%). Годом ранее при той же выручке прибыль составляла 298 млн руб. Корпорация считается близкой бенефициарам букмекера 1xBet. В 2019 году брянское ООО «Паб» (в свою очередь принадлежит ООО «Ставка ру», которое на тот момент являлось российским юрлицом 1xBet и владельцем сайта 1xstavka.ru) стало владельцем долей в пяти юридических лицах корпорации: «Гринн энергосбыт», «Гипермаркет "Линия"» (Тула), «Культурный центр "Электроника"» (Воронеж), «Инициатива» (Воронеж) и «Курскбизнесавто» (дилер коммерческой техники).

По данным Росстата, в 2024 году в Курской области насчитывалось 136 «коллективных средств размещения», из которых 95 приходились на отели и аналогичные объекты. Совокупный номерной фонд региона составляет 2,5 тыс. номеров на 6,4 тыс. мест.

В Курске преобладают трехзвездочные гостиницы и объекты без категории, тогда как отели более высокого класса представлены ограниченно.

При этом средняя загрузка номерного фонда в регионе остается высокой: по итогам 2023 года она составила 57%, а в 2024-м выросла еще на 2 пункта.Данных по итогам 2025-го нет.

Как отметила директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок «Ракета» Дарья Лукьянова-Зубрицкая, в структуре въездного потока в регион доминирует деловой туризм (около трети), заметную долю занимает лечебно-оздоровительный сегмент (около 20%). По словам госпожи Лукьяновой-Зубрицкой, пятизвездочный отель для Курска — «нишевый продукт, успех которого зависит от корректного позиционирования и конкурентоспособного уровня средней цены номера». «С одной стороны, основной спрос может сформировать бизнес-аудитория. С другой — премиальный сегмент чувствителен к колебаниям деловой и политической активности»,— отмечает эксперт.

Вместе с тем, как подчеркивает доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, «Гринн» имеет опыт управления не только ТРЦ (в Курске, Орле и Белгороде), но и гостиницами (в Орле), поэтому рынок для компании не новый. «Минэкономразвития предлагает льготный кредит на строительство или реконструкцию санаториев и отелей категории не менее трех звезд, площадью не менее 5 тыс. кв. м или с номерным фондом от 120 номеров»,— отмечает эксперт. Инвесторы могут воспользоваться этим, чтобы повысить окупаемость.

Председатель общественной организации «Союз отельеров», основатель компании HC Consulting Роман Сабиржанов считает, что появление четырех- и пятизвездочных гостиниц в регионах стало устойчивым трендом последних лет, во многом поддерживаемым региональными властями в рамках курса на развитие туризма.

«Нехватка качественных средств размещения в областях сохраняется. А формат гостиницы с термальным комплексом дополнительно расширяет аудиторию за счет жителей города, для которых такие объекты становятся центрами досуга»,— поясняет эксперт.

Согласно заявленным властями параметрам эксперт оценил возможную площадь объекта примерно в 20 тыс. кв. м, из которых около 9–10 тыс. кв. м может прийтись на отель. По его мнению, объем инвестиций соответствует заявленным строительным масштабам.

Анна Швечикова