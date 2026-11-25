Дней карьеры для будущих атомщиков
Сотрудники Нововоронежской АЭС познакомили будущих инженеров с работой в отрасли
Нововоронежская АЭС (входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») приняла участие в карьерных мероприятиях Нововоронежского политехнического института — филиала НИЯУ МИФИ (НВПИ НИЯУ МИФИ) и Воронежского государственного технического университета (ВГТУ), где учатся будущие специалисты атомной отрасли.
Студенты и выпускники смогли пообщаться с представителями кадровых служб и руководителями подразделений, узнать о социальных гарантиях, стажировках и актуальных предложениях по трудоустройству. Мероприятия прошли в рамках Дней карьеры госкорпорации «Росатом».
Первой площадкой стала инженерная школа «ЭнергоТех», которая работает на базе ВГТУ. Здесь прошла ярмарка вакансий с участием предприятий атомной отрасли.
«Для нас важно, чтобы знакомство будущих специалистов с атомной станцией начиналось ещё во время учёбы. Мы заинтересованы в том, чтобы молодые специалисты приходили к нам осознанно и видели перспективы своего развития в атомной отрасли», — отметил заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.
Помимо общения с работодателями, участников ждали интеллектуальные и просветительские активности: «Атомный квиз», турнир «Цепная реакция» и научно-популярная лекция, которую провёл работник Нововоронежской АЭС, аспирант ВГТУ Георгий Башкиров.
Внимание уделили и главному образовательному учреждению Нововоронежа — НВПИ НИЯУ МИФИ. Там состоялся «Карьерный навигатор», объединивший студентов выпускных групп и представителей ведущих предприятий атомной отрасли, в том числе и Нововоронежской АЭС. Программа включала открытую дискуссию «Диалог без галстуков», индивидуальные и групповые консультации, а также стендовую сессию.
В этот же день состоялась встреча директора НВ АЭС Владимира Поварова со второкурсниками групп высшего образования НВПИ НИЯУ МИФИ, главным событием которой стало подписание целевых договоров с атомной станцией.
Договоры предусматривают выплату стипендии и возможность трудоустройства на НВ АЭС после окончания обучения. Заключать такие соглашения начали в 2023 году, когда в институте состоялся первый набор студентов высшего образования. Сегодня они уже готовятся к выпуску, и над дипломными проектами ребята работают вместе с наставниками — сотрудниками Нововоронежской АЭС.