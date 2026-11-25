«Для нас важно, чтобы знакомство будущих специалистов с атомной станцией начиналось ещё во время учёбы. Мы заинтересованы в том, чтобы молодые специалисты приходили к нам осознанно и видели перспективы своего развития в атомной отрасли», — отметил заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.