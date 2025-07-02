Wildberries работает на черноземный склад

Объединенная компания Wildberries и Russ сообщила «Ъ-Черноземье» о покупке в Курской области земельного участка под строительство логистического центра. Ранее крупных складских активов в регионе у маркетплейса не было. Инвестиции в строительство логоцентра на 130 тыс. кв. м могут составить около 7 млрд руб. Компания намерена в 2025 году ввести в эксплуатацию аналогичный объект в соседней Воронежской области и сохраняет планы по строительству такого же центра в Орловской области. Эксперты отмечают риски строительства в приграничном регионе, но рассчитывают, что их нивелирует страховка.

Wildberries может охватить логоцентрами сразу четыре региона Черноземья

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

О строительстве логоцентра за 7 млрд руб. компанией Wildberries в Курском районе области сообщил врио заместителя председателя регионального правительства — министр экономического развития Левон Осипов на оперативном совещании. Площадь объекта составит 130 тыс. кв. м, по ожиданиям господина Осипова, на нем будут трудиться 4 тыс. человек. Инвестор в ближайшее время должен приступить к проектированию объекта. В облправительстве предложили компании «механизм компенсации затрат по инфраструктуре», но пока не раскрывали детали предоставления господдержки.

«Для нас важно, чтобы к нам шли инвесторы, чтобы появились новые объекты, потому что жизнь входит в свои права. И все-таки мирная повестка — это вопрос нашего завтрашнего и послезавтрашнего дня. Мы уже сегодня должны к этому готовиться»,— отреагировал на сообщение министра врио губернатора приграничного региона Александр Хинштейн.

В пресс-службе Wildberries и Russ подтвердили «Ъ-Черноземье» планы по строительству, добавив, что для реализации проекта уже приобретен земельный участок площадью 36 га в районе Нижнемедведицкого сельсовета.

Непосредственно к строительно-монтажным работам компания планирует приступить в 2026 году.

По данным Rusprofile, ООО «Вайлдберриз» зарегистрировано в Московской области в январе 2006 года. Основным видом деятельности является розничная онлайн-торговля. Уставный капитал — 10,1 млн руб. Гендиректором и владельцем 99% является Татьяна Ким. Еще 1% принадлежит Владиславу Бакальчуку. По собственным данным, чистая прибыль РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) по итогам 2024 года составила 104 млрд руб., оборот РВБ в сегменте e-commerce в России — 4,1 трлн руб. Оборот Wildberries в 2023 году составлял 2,5 трлн руб. Инвестиции РВБ в 2024 году превысили 150 млрд руб., сюда входят вложения в логистическую и ИТ-инфраструктуру, а также в развитие рекламного инвентаря группы. Компания планирует удвоить этот показатель в 2025 году. Ключевым ассортиментом Wildberries является одежда, обувь и аксессуары, на него приходится 67% оборота компании. Помимо России компания представлена в Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии и Польше.

Курский проект стал четвертым, заявленным компанией в Черноземье. В 2020 году Wildberries сообщил о планах построить центр обеспечения омниканальной торговли на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Павловск» в Воронежской области. Объем инвестиций в объект площадью 156 тыс. кв. м оценивается в пределах 10,6 млрд руб. В 2022 году было анонсировано строительство распредцентра Wildberries в Орловской области. В марте 2023-го компания получила под проект участок площадью более 303 тыс. кв. м.

Вчера в пресс-службе Wildberries и Russ пояснили, что компания планирует ввести комплекс в Воронежской области в эксплуатацию в 2025 году, а также «сохраняет планы» по запуску складского комплекса в Орловской области. Сроки ввода в эксплуатацию этого объекта в компании предпочли не раскрывать.

В мае 2025 года в индустриальном парке «Котовск» в Тамбовской области открылся логистический комплекс Wildberries. Его строили с 2023 года, объем инвестиций в объект площадью 108 тыс. кв. м составил 6,8 млрд руб.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев отметил, что строительство логоцентра в Курской области выглядит актуальным, так как объем рынка интернет-торговли в регионе «продолжает планомерный рост».

«Только за прошлый год рынок интернет-торговли вырос в регионах Черноземья на 34,7% до 402,6 млрд руб., 53,85 млрд руб. из них приходится именно на Курскую область. В этом году тенденция продолжается — оборот профильного рынка в области вырос на 20%. Местные власти сейчас создают максимально благоприятные условия для привлечения в регион капитала, а условия, на которых можно получить в собственность земельные участки, небывалые. Так что это лучшее время для строительства»,— считает эксперт. Он надеется, что страховка позволит «нивелировать риски утраты или повреждения имущества» в приграничной области.

Региональный директор департамента складского и индустриального департамента Nikoliers Виктор Афанасенко считает, что инвестиционные планы Wildberries мотивированы «формированием большого центра потребления на западной границе России». По его оценке, объем готового качественного складского предложения в Курской области составляет 141 тыс. кв. м, показатель обеспеченности достигает 132 кв. м на 1 тыс. чел. В среднем по России этот показатель оценивается в 320 кв. м на 1 тыс. чел. При этом количество вакантных площадей — порядка 10% (14 тыс. кв. м) по итогам 1-го квартала 2025 года.

Партнер NF Group Константин Фомиченко заключил, что «Wildberries, как и весь онлайн-ритейл, нуждается в развитии инфраструктуры». «Логика здесь простая: иметь товарные запасы как можно ближе к потребителю. Поэтому строительство еще одного комплекса — не избыточность, а элемент устойчивой стратегии»,— сказал эксперт.

Ульяна Ларионова