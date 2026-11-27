Генератор исков
Инвесторы, политики и бизнес все сильнее опасаются ИИ
По данным опроса, проведенного аналитиками Bank of America (BofA), в ноябре на первое место в опасениях управляющих вышли риски, связанные с компаниями, активно внедряющими искусственный интеллект (ИИ). Одновременно осенний всплеск кибератак показал, что вредоносные ИИ-агенты заставят перестроить весь технологический стек уже в ближайшем будущем, причем как в мире, так и в России. Однако если на Западе рынок призывает ограничить развитие технологии, опасаясь «раздувания инвестиционного ИИ-пузыря», то отечественный бизнес пока видит больше рисков в отставании от ИИ-гигантов, чем в выходе из-под контроля самой технологии.
Использование ИИ для кибератак ставит вопрос о перестройке ИТ-ландшафта для обеспечения безопасности государственных информсистем, заявил 26 ноября глава Минцифры Максут Шадаев. Число кибератак резко выросло в октябре. «У нас (был.— “Ъ”) "черный октябрь", когда количество инцидентов резко выросло... Порог входа для такого рода деятельности, связанной с поиском уязвимостей, сейчас сильно снизился. Понятно, что ИИ-агенты ставят на поток выявление уязвимостей»,— отметил министр. Также, по его словам, акцент смещается на быстрое восстановление ресурсов.
ИИссиня-черный октябрь
Если рост числа зарегистрированных инцидентов еще можно было списать на статистику, то октябрь 2026 года показал, как выглядит новая реальность для кибербезопасности. В течение десяти дней, с 12 по 21 октября, мир получил серию критических уязвимостей почти одновременно в четырех технологиях, на которых держится значительная часть корпоративного и государственного интернета: PHP, GitLab, Node.js и Java.
Специалисты окрестили этот период «черным октябрем». Не за одну атаку, а за концентрацию того, что раньше было редкостью: патчи и публичные эксплойты появлялись практически одновременно, а иногда эксплойт раньше патча.
Формальным триггером стала пара уязвимостей в ядре PHP, получившая название PHP2Shell (CVE-2026-109618 и CVE-2026-109619, оценка критичности CVSS 9,2 из 10). Они позволяли выполнить произвольный код на сервере без аутентификации. То есть атакующему не нужно было ни логина, ни пароля — достаточно было отправить специально сформированный запрос. PHP работает на большинстве сайтов мира, включая правительственные порталы. Amazon зафиксировал первую попытку эксплуатации 17 октября, за четыре дня до выхода официального патча. Десятки публичных сайтов, в том числе государственные, на несколько часов ушли в офлайн.
Отдельно в «черном октябре» стоит компрометация релизного пайплайна LiteLLM — открытого шлюза для языковых моделей: вредоносная версия провисела около двух часов, но за это время успела собрать учетные данные, в том числе те, что используются для доступа к ИИ-сервисам.
Для бизнеса значение «черного октября» не в том, что появились новые типы атак, а в том, что сместилась экономика защиты. Уязвимости, которые годами лежали в коде, теперь находятся и используются за дни, а не за месяцы, потому что исследователи-защитники используют ИИ-инструменты для поиска ошибок. Однако те же инструменты доступны и атакующим.
Чтобы другие боялись
Кибербезопасность — лишь одна сфера, которая с развитием ИИ получила новые угрозы. Ноябрьский опрос Bank of America, в котором участвовали 169 управляющих с активами под управлением $461 млрд, зафиксировал самое резкое с июня 2006 года бегство из технологического сектора. Чистая доля управляющих, держащих в нем повышенную долю активов, сократилась за месяц с 37% до 12%. Говоря об угрозах со стороны ИИ, респонденты назвали «риск кредитного события у одного из гиперскейлеров», а рекордные 38% опрошенных считают, что компании инвестируют слишком много в ИИ.
Причиной тому становятся несколько факторов. Пять крупнейших технологических компаний — Amazon, Alphabet, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), Microsoft и Oracle — в 2026 году оценивают капзатраты в $660–690 млрд, тогда как прямая выручка ИИ-бизнеса оценивается лишь в $51 млрд.
«За последние несколько лет в развитие ИИ были вложены огромные средства»,— напоминает директор Центра стратегической аналитики и больших данных ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Константин Вишневский. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2025 году ИИ-компании привлекли $276 млрд венчурных инвестиций — 62% всего мирового венчурного капитала против 30% в 2022 году.
Мировые расходы на ИИ-инфраструктуру, по данным IDC, за 2025 год удвоились и составили $318,7 млрд.
«Сейчас инвесторы все чаще задаются вопросом, насколько будущие доходы оправдают масштабы капитальных затрат и текущие рыночные оценки технологических компаний»,— говорит господин Вишневский. Рост инвестиций в ИИ значительно опережал подтвержденный экономический эффект, соглашается исполнительный директор практики по управлению данными и ИИ в финансовом секторе «ТеДо» Наталья Стрекаль: компании научились повышать производительность отдельных сотрудников, но не всегда способны конвертировать это в рост прибыли. Еще один фактор риска — концентрация контроля. Решения о доступе к наиболее мощным системам принимает очень небольшой круг компаний в США и Китае, указывает директор практики стратегического консультирования Neo Артем Максименко. На фоне событий вокруг Nvidia можно ожидать дальнейших ограничений на поставки вычислительной инфраструктуры и доступ к передовым моделям, считает директор «Яков и партнеры» Виталий Титов.
Цена ошибки
Опрошенные “Ъ” эксперты связывают растущее недоверие к ИИ не только с финансами, но и с практикой внедрения. Меняется сама цена ошибки, подчеркивает Константин Вишневский: «Если ИИ самостоятельно принимает решения, обращается к внешним системам и выполняет последовательность действий, ошибка может распространяться по всей цепочке операций и приводить к существенным материальным последствиям». Типичная ситуация для любого банка — когда антифрод-система блокирует нетипичную, но легитимную операцию, рассказал директор ИИ-центра Т-Банка Дмитрий Ушанов. Ценность здесь не в том, чтобы таких случаев не было совсем, а в скорости разблокировки и в том, чтобы модель училась на таких ошибках.
Отношение общества к ИИ при этом нельзя назвать однозначно негативным. Согласно данным зарубежных консалтинговых исследований на 2026 год, доля тех, кто считает, что преимущества ИИ превосходят недостатки, выросла с 55% в 2024 году до 59% в 2025-м, но одновременно 52% признают, что технология вызывает у них тревогу.
В России разрыв между распространением ИИ и правилами его использования не менее заметен.
Согласно опросу «Группы Астра», более 80% респондентов уже применяют ИИ в повседневной работе, но, по данным исследования МТС Ads и «Альянса в сфере ИИ», лишь 27% компаний разработали корпоративные правила его применения. «Именно этот разрыв во многом объясняет рост опасений: сотрудники уже активно используют нейросети, а компании еще не способны контролировать связанные с этим риски»,— говорит управляющий партнер «Астра ИИ», директор по науке и ИИ «Группы Астра» Владимир Нелюб.
Схожую картину показывает исследование ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, проведенное летом 2026 года: 79% российских интернет-пользователей обращались к ИИ-сервисам в течение последних трех месяцев, однако полностью или скорее доверяют ИИ лишь 22%, а 29% выражают недоверие. Доверие также снижается с ростом ответственности задачи: планирование распорядка дня ИИ готовы доверить 36% респондентов, управление личными финансами — 19%, постановку диагноза — 13%, вынесение судебного приговора — 12%.
Но фундаментальный скепсис в отношении ИИ в России выражен значительно слабее, чем на Западе, говорит Виталий Титов: «У нас нет сопоставимого института крупных управляющих, наблюдающих внедрение ИИ в масштабах большого портфеля, а российские компании, за исключением небольшого числа лидеров, внедряли технологию не так агрессивно».
Российская специфика — зависимость от импорта как чипов, так и моделей, добавляет руководитель практики ИИ и цифровых технологий Robert Meliksetyan Роберт Меликсетян. Доступ к сегодняшней открытой модели не гарантирует доступа к следующему поколению. «Поэтому российский бизнес одновременно опасается и слишком быстрого развития ИИ, и собственного отставания от него. При этом отказ компании от внедрения ИИ не защищает ее от рисков, возникающих из-за применения ИИ другими»,— говорит он.
Откатить уже произошедшие изменения эксперты считают невозможным прежде всего в разработке ПО. Системное внедрение агентной разработки способно повысить производительность команд на 50–80%, оценивает Владимир Нелюб. Необратимыми эксперты называют и изменения в аналитике, обработке документов, клиентском сервисе, скрининге резюме и транскрибации встреч.
Между страхом и выгодой
Существенного замедления внедрения ИИ эксперты не ждут — США вряд ли добровольно затормозят фронтирные исследования с учетом прогресса китайских лабораторий, считает Роберт Меликсетян. Рост же недоверия для России пока тоже не станет «значимым тормозом». Скорее изменится подход — компании станут осторожнее вкладываться в масштабные инициативы без понятной экономики, говорит господин Меликсетян.
При этом в 2027 году риски, по мнению экспертов, вырастут — прежде всего из-за перехода от генеративного ИИ, который формирует ответы и рекомендации, к агентным системам, способным самостоятельно принимать решения и действовать в корпоративных системах. «Угрозы могут увеличиваться, даже если технологии будут становиться надежнее»,— говорит Наталья Стрекаль. В «Группе Астра» ожидают, что 2027 год станет переломным: компании перейдут от разрозненных пилотов к масштабным внедрениям, где безопасность будет обязательным условием. «На смену конкуренции за скорость внедрения приходит конкуренция за качество»,— резюмирует Константин Вишневский.
Мнение эксперта
Мнение эксперта
Газета «Коммерсантъ» №220от 27.11.2026, стр. 10