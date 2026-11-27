Опрошенные “Ъ” эксперты связывают растущее недоверие к ИИ не только с финансами, но и с практикой внедрения. Меняется сама цена ошибки, подчеркивает Константин Вишневский: «Если ИИ самостоятельно принимает решения, обращается к внешним системам и выполняет последовательность действий, ошибка может распространяться по всей цепочке операций и приводить к существенным материальным последствиям». Типичная ситуация для любого банка — когда антифрод-система блокирует нетипичную, но легитимную операцию, рассказал директор ИИ-центра Т-Банка Дмитрий Ушанов. Ценность здесь не в том, чтобы таких случаев не было совсем, а в скорости разблокировки и в том, чтобы модель училась на таких ошибках.