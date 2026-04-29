Непосредственный участник концессии

Воронежские власти начали поиск партнера на новую арену «Факела» за 20 млрд

Правительство Воронежской области запустило процедуру отбора концессионера для строительства нового стадиона футбольного клуба «Факел» на месте демонтируемого стадиона профсоюзов. Проект стоимостью почти 20 млрд руб. инициирован структурой белорусского холдинга «Стройинжиниринг» и предполагает значительное бюджетное участие при вложениях частного инвестора в 4,1 млрд руб. Эксперты отмечают, что выбранная модель позволяет распределить нагрузку на региональную казну во времени, однако ключевым фактором станет компетенция будущего концессионера.

Власти Воронежской области попытаются снизить издержки бюджета, но не намерены отказываться от дорогостоящего имиджевого проекта

Власти Воронежской области попытаются снизить издержки бюджета, но не намерены отказываться от дорогостоящего имиджевого проекта

Фото: Правительство Воронежской области

Проект нового Центрального стадиона «Факел»

Проект нового Центрального стадиона «Факел»

Фото: Правительство Воронежской области

Проект нового Центрального стадиона «Факел»

Проект нового Центрального стадиона «Факел»

Фото: Правительство Воронежской области

Стройплощадка будущей арены после сноса прежнего Центрального стадиона профсоюзов

Стройплощадка будущей арены после сноса прежнего Центрального стадиона профсоюзов

Фото: Анна Швечикова / Коммерсантъ

Стройплощадка будущей арены после сноса прежнего Центрального стадиона профсоюзов

Стройплощадка будущей арены после сноса прежнего Центрального стадиона профсоюзов

Фото: Анна Швечикова / Коммерсантъ

Власти Воронежской области попытаются снизить издержки бюджета, но не намерены отказываться от дорогостоящего имиджевого проекта

Фото: Правительство Воронежской области

Проект нового Центрального стадиона «Факел»

Фото: Правительство Воронежской области

Проект нового Центрального стадиона «Факел»

Фото: Правительство Воронежской области

Стройплощадка будущей арены после сноса прежнего Центрального стадиона профсоюзов

Фото: Анна Швечикова / Коммерсантъ

Стройплощадка будущей арены после сноса прежнего Центрального стадиона профсоюзов

Фото: Анна Швечикова / Коммерсантъ

Министерство физической культуры и спорта Воронежской области объявило о начале приема заявок на заключение концессионного соглашения по строительству стадиона ФК «Факел». Объект планируется возвести на месте демонтируемого стадиона профсоюзов. Прием предложений от потенциальных участников продлится с 29 апреля по 15 июня. Инициатором проекта указано ООО «Стройинжиниринг», входящее в белорусский холдинг «Белинжинирингстройинвест».

Что еще ранее говорили о проекте воронежские власти

Как пояснили «Ъ-Черноземье» источники в региональной власти, знакомые с ситуацией, выбор концессионной модели связан с особенностями финансовой системы: на начальном этапе основная нагрузка ложится на инвестора, что позволяет перераспределить бюджетные средства на другие задачи.

Согласно проекту соглашения, расчетная стоимость работ с учетом НДС составляет 19,9 млрд руб. Капитальный грант предусмотрен в размере 80% стоимости проекта — 15,9 млрд руб. Его планируется выплачивать ежемесячно с июля 2026 года по декабрь 2028 года.

Дополнительно в 2029–2034 годах концедент намерен перечислить инвестору 6,6 млрд руб., включая инвестиционные и эксплуатационные платежи. В частности, в 2029 году объем выплат может достигнуть 1,1 млрд руб., включая 882,9 млн руб. инвестиционной составляющей и 248,6 млн руб. эксплуатационных платежей. В 2030 году выплаты возрастут до 1,9 млрд руб., в 2031-м — до 1,7 млрд руб., после чего начнут снижаться: до 1 млрд руб. в 2032 году, 526,5 млн руб. в 2033-м и 263,2 млн руб. в 2034 году.

Собственные инвестиции концессионера оцениваются в 4,1 млрд руб., из которых 3,4 млрд руб. предполагается привлечь в рамках соглашений о финансировании. Доходы от эксплуатации стадиона прогнозируются на уровне 208,4 млн руб. в 2030 году с ростом до 292,1 млн руб. к 2033 году и последующим снижением до 154,3 млн руб. в 2034-м.

Срок действия соглашения составит восемь лет, при этом строительство должно быть завершено за три года. Ввод объекта запланирован на 1 июля 2029 года. Концессионер будет нести ответственность за качество объекта на протяжении всего срока эксплуатации. Обеспечение обязательств на этапе строительства установлено в размере 100 млн руб., после ввода — 25 млн руб. Регион также обязуется предоставить инвестору земельный участок в аренду, а проектная документация будет передана после подписания соглашения.

Стройплощадка будущей арены после сноса прежнего Центрального стадиона профсоюзов

Стройплощадка будущей арены после сноса прежнего Центрального стадиона профсоюзов

Фото: Анна Швечикова / Коммерсантъ

Стройплощадка будущей арены после сноса прежнего Центрального стадиона профсоюзов

Фото: Анна Швечикова / Коммерсантъ

Согласно параметрам проекта, площадь стадиона составит около 83 тыс. кв. м, вместимость — 24 тыс. зрителей, этажность — от двух до пяти уровней. В составе комплекса предусмотрены билетные кассы общей площадью 228,2 кв. м, камера хранения на 63,1 кв. м, котельная на 114,1 кв. м и контрольно-пропускной пункт на 64,2 кв. м.

26 апреля министр физической культуры и спорта региона Павел Чибисов подписал приказ о возможности заключения концессионного соглашения. Решение принято после рассмотрения скорректированного предложения инвестора. Ранее губернатор Александр Гусев отмечал, что инициатором выступила «хорошо известная белорусская компания», при этом подчеркивал, что в течение 45 дней власти готовы рассматривать альтернативные заявки от других инвесторов.

В начале года «Ъ-Черноземье» сообщал, что общий объем бюджетных ассигнований на строительство стадиона может составить 18,4 млрд руб. за три года. Тогда же власти заявляли о планах начать работы сразу после завершения демонтажа старого стадиона, который по одному из сценариев выполняет ООО «Стройинжиниринг».

Концессионер парков «Дельфин» и «Танаис» Эдуард Толоконников отмечает, что сама концессионная модель не нова, а определяющим фактором ее успеха является выбор инвестора. «Хорошо бы, чтобы у будущего концессионера был опыт управления стадионной инфраструктурой»,— отметил он.

По мнению эксперта, данный механизм применен прежде всего для финансирования строительства стадиона. Приведенная модель концессии отличается от паркового формата и выступает скорее инструментом финансирования проекта. Это прослеживается и по срокам: короткий горизонт соглашения — восемь лет против 25 лет у парка «Дельфин» и 35 лет у «Танаиса» — указывает на специфику модели. Однако окупаемость у подобных объектов, по его словам, все равно должна быть, хотя спрогнозировать ее срок сложно из-за специфики объекта.

Прогнозируемую выручку он называет сдержанной: возможность получить около 1,2 млрд руб. выручки за несколько лет будет зависеть от загрузки объекта.

«Если стадион будет использоваться только под матчи, это одна экономика. Но при грамотном управлении — концерты, массовые мероприятия — выручка может быть существенно выше»,— отмечает собеседник.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский также отмечает, что крупные спортивные объекты требуют значительных затрат на содержание, которые могут составлять от нескольких сотен миллионов до 1,5 млрд руб. ежегодно. По его словам, такие расходы частично компенсируются доходами от мероприятий, участием клубов и бюджетным финансированием, однако в большинстве случаев стадионы остаются затратными активами. Для достижения окупаемости объект должен использоваться на регулярной основе и принимать не только спортивные, но и крупные культурные мероприятия.

Анна Швечикова

Как разрушалось старое здание главного стадиона Воронежа в ожидании сноса

Строительство стадиона началось в ноябре 1927 года. Прежде на его месте располагалась Сенная площадь

Строительство стадиона началось в ноябре 1927 года. Прежде на его месте располагалась Сенная площадь

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

К 1929 году было закончено поле, а к 1931-му — построены трибуны и вся инфраструктура

К 1929 году было закончено поле, а к 1931-му — построены трибуны и вся инфраструктура

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Первоначально стадион назывался спортивной площадкой областного совета профсоюзов

Первоначально стадион назывался спортивной площадкой областного совета профсоюзов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

30 августа 1930 года здесь прошел первый международный матч: сборная Центрально-Черноземной области сыграла в нулевую ничью со сборной немецкого Комитета борьбы за красное единство рабочего спорта «Роте Шпортейнхайт»

30 августа 1930 года здесь прошел первый международный матч: сборная Центрально-Черноземной области сыграла в нулевую ничью со сборной немецкого Комитета борьбы за красное единство рабочего спорта «Роте Шпортейнхайт»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1935 году стадион принял первый в истории чемпионат Воронежской области по футболу

В 1935 году стадион принял первый в истории чемпионат Воронежской области по футболу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

С 1936 года стадион назывался «Пищевик», в 1953-м был переименован в «Знамя», а в 1958-м — в «Труд»

С 1936 года стадион назывался «Пищевик», в 1953-м был переименован в «Знамя», а в 1958-м — в «Труд»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1973 году арена получила современное название

В 1973 году арена получила современное название

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во время немецкой оккупации стадион, как и весь Воронеж, был полностью разрушен

Во время немецкой оккупации стадион, как и весь Воронеж, был полностью разрушен

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Арену восстановили перед футбольным сезоном 1954 года

Арену восстановили перед футбольным сезоном 1954 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1950-х годах на поле выступали воронежские «Крылья советов»

В 1950-х годах на поле выступали воронежские «Крылья советов»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1959 году «Крылья советов» были переименованы в «Труд», а в 1977-м — в «Факел»

В 1959 году «Крылья советов» были переименованы в «Труд», а в 1977-м — в «Факел»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1962–1965 годах вместимость стадиона увеличили с 10 до 32 тыс. человек

В 1962–1965 годах вместимость стадиона увеличили с 10 до 32 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1980-х годах прошла новая реконструкция: арена стала двухъярусной и начала вмещать до 34,8 тыс. зрителей

В 1980-х годах прошла новая реконструкция: арена стала двухъярусной и начала вмещать до 34,8 тыс. зрителей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В советское время и 90-е годы на стадионе проходили не только соревнования, но и массовые праздники

В советское время и 90-е годы на стадионе проходили не только соревнования, но и массовые праздники

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 90-х территория вокруг арены превратилась в громадных вещевой рынок

В 90-х территория вокруг арены превратилась в громадных вещевой рынок

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В апреле 1999 года зрители впервые увидели талисман «Факела» — бобра Фаворита

В апреле 1999 года зрители впервые увидели талисман «Факела» — бобра Фаворита

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

А 5 августа 2000 года ЦСП пережил, пожалуй, самый яркий матч в своей истории: «Факел» победил чемпиона страны — московский «Спартак»

А 5 августа 2000 года ЦСП пережил, пожалуй, самый яркий матч в своей истории: «Факел» победил чемпиона страны — московский «Спартак»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 2000-е годы с трибун окончательно убрали скамейки, полностью заменив их креслами

В 2000-е годы с трибун окончательно убрали скамейки, полностью заменив их креслами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 2010 году ЦСП принял товарищеский матч сборных России и Бельгии

В 2010 году ЦСП принял товарищеский матч сборных России и Бельгии

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На этом матче стадион в последний раз заполнили 34 тыс. человек

На этом матче стадион в последний раз заполнили 34 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вскоре «Факел» начал конфликтовать с областным советом профсоюзов — из-за качества поля и другой инфраструктуры

Вскоре «Факел» начал конфликтовать с областным советом профсоюзов — из-за качества поля и другой инфраструктуры

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После выхода «Факела» в премьер-лигу облправительство забрало стадион на пять лет в безвозмездное пользование и за короткий срок в межсезонье вложило в подготовку объекта к играм порядка 300 млн руб.

После выхода «Факела» в премьер-лигу облправительство забрало стадион на пять лет в безвозмездное пользование и за короткий срок в межсезонье вложило в подготовку объекта к играм порядка 300 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В конце 2023 года регион выкупил у облсовпрофа ЦСП за 200 млн руб.

В конце 2023 года регион выкупил у облсовпрофа ЦСП за 200 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

К этому времени на верхние ярусы билеты давно не продавались из-за угроз безопасности зрителей

К этому времени на верхние ярусы билеты давно не продавались из-за угроз безопасности зрителей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сезон 2024/2025 «Факел» начал на новом одноименном стадионе, в реконструкцию которого власти вложили 2,1 млрд руб.

Сезон 2024/2025 «Факел» начал на новом одноименном стадионе, в реконструкцию которого власти вложили 2,1 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После реконструкции арена получит новое название — власти обещают выбрать его вместе с болельщиками

После реконструкции арена получит новое название — власти обещают выбрать его вместе с болельщиками

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

По сообщениям властей, новый стадион будет рассчитан минимум на 25 тыс. зрителей, включая места для маломобильных групп

По сообщениям властей, новый стадион будет рассчитан минимум на 25 тыс. зрителей, включая места для маломобильных групп

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для команд будут оборудованы четыре раздевалки, на территории также планируется офис для «Факела»

Для команд будут оборудованы четыре раздевалки, на территории также планируется офис для «Факела»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Общая стоимость новой арены, с учетом работ по сносу старой и подготовки документации, оценивается в 17,5 млрд руб.

Общая стоимость новой арены, с учетом работ по сносу старой и подготовки документации, оценивается в 17,5 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Средства на работы уже запланированы в трехлетнем областном бюджете, но власти надеются привлечь часть вложений из федерального бюджета, а также найти частных спонсоров

Средства на работы уже запланированы в трехлетнем областном бюджете, но власти надеются привлечь часть вложений из федерального бюджета, а также найти частных спонсоров

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пока же вместо газона на поле вырос степной ковыль

Пока же вместо газона на поле вырос степной ковыль

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пространство под трибунами покрылось мхом

Пространство под трибунами покрылось мхом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рядом с трибунами — груды разбитых кресел

Рядом с трибунами — груды разбитых кресел

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Общий вид арены вызывает сильную ностальгию

Общий вид арены вызывает сильную ностальгию

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Арена, где почти век кипели футбольные страсти, заброшена

Арена, где почти век кипели футбольные страсти, заброшена

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Строительство стадиона началось в ноябре 1927 года. Прежде на его месте располагалась Сенная площадь

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

К 1929 году было закончено поле, а к 1931-му — построены трибуны и вся инфраструктура

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Первоначально стадион назывался спортивной площадкой областного совета профсоюзов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

30 августа 1930 года здесь прошел первый международный матч: сборная Центрально-Черноземной области сыграла в нулевую ничью со сборной немецкого Комитета борьбы за красное единство рабочего спорта «Роте Шпортейнхайт»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1935 году стадион принял первый в истории чемпионат Воронежской области по футболу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

С 1936 года стадион назывался «Пищевик», в 1953-м был переименован в «Знамя», а в 1958-м — в «Труд»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1973 году арена получила современное название

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во время немецкой оккупации стадион, как и весь Воронеж, был полностью разрушен

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Арену восстановили перед футбольным сезоном 1954 года

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1950-х годах на поле выступали воронежские «Крылья советов»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1959 году «Крылья советов» были переименованы в «Труд», а в 1977-м — в «Факел»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1962–1965 годах вместимость стадиона увеличили с 10 до 32 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1980-х годах прошла новая реконструкция: арена стала двухъярусной и начала вмещать до 34,8 тыс. зрителей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В советское время и 90-е годы на стадионе проходили не только соревнования, но и массовые праздники

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 90-х территория вокруг арены превратилась в громадных вещевой рынок

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В апреле 1999 года зрители впервые увидели талисман «Факела» — бобра Фаворита

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

А 5 августа 2000 года ЦСП пережил, пожалуй, самый яркий матч в своей истории: «Факел» победил чемпиона страны — московский «Спартак»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 2000-е годы с трибун окончательно убрали скамейки, полностью заменив их креслами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 2010 году ЦСП принял товарищеский матч сборных России и Бельгии

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На этом матче стадион в последний раз заполнили 34 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вскоре «Факел» начал конфликтовать с областным советом профсоюзов — из-за качества поля и другой инфраструктуры

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После выхода «Факела» в премьер-лигу облправительство забрало стадион на пять лет в безвозмездное пользование и за короткий срок в межсезонье вложило в подготовку объекта к играм порядка 300 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В конце 2023 года регион выкупил у облсовпрофа ЦСП за 200 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

К этому времени на верхние ярусы билеты давно не продавались из-за угроз безопасности зрителей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сезон 2024/2025 «Факел» начал на новом одноименном стадионе, в реконструкцию которого власти вложили 2,1 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После реконструкции арена получит новое название — власти обещают выбрать его вместе с болельщиками

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

По сообщениям властей, новый стадион будет рассчитан минимум на 25 тыс. зрителей, включая места для маломобильных групп

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Для команд будут оборудованы четыре раздевалки, на территории также планируется офис для «Факела»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Общая стоимость новой арены, с учетом работ по сносу старой и подготовки документации, оценивается в 17,5 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Средства на работы уже запланированы в трехлетнем областном бюджете, но власти надеются привлечь часть вложений из федерального бюджета, а также найти частных спонсоров

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пока же вместо газона на поле вырос степной ковыль

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пространство под трибунами покрылось мхом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рядом с трибунами — груды разбитых кресел

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Общий вид арены вызывает сильную ностальгию

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Арена, где почти век кипели футбольные страсти, заброшена

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

