Непосредственный участник концессии

Правительство Воронежской области запустило процедуру отбора концессионера для строительства нового стадиона футбольного клуба «Факел» на месте демонтируемого стадиона профсоюзов. Проект стоимостью почти 20 млрд руб. инициирован структурой белорусского холдинга «Стройинжиниринг» и предполагает значительное бюджетное участие при вложениях частного инвестора в 4,1 млрд руб. Эксперты отмечают, что выбранная модель позволяет распределить нагрузку на региональную казну во времени, однако ключевым фактором станет компетенция будущего концессионера.

Министерство физической культуры и спорта Воронежской области объявило о начале приема заявок на заключение концессионного соглашения по строительству стадиона ФК «Факел». Объект планируется возвести на месте демонтируемого стадиона профсоюзов. Прием предложений от потенциальных участников продлится с 29 апреля по 15 июня. Инициатором проекта указано ООО «Стройинжиниринг», входящее в белорусский холдинг «Белинжинирингстройинвест».

Как пояснили «Ъ-Черноземье» источники в региональной власти, знакомые с ситуацией, выбор концессионной модели связан с особенностями финансовой системы: на начальном этапе основная нагрузка ложится на инвестора, что позволяет перераспределить бюджетные средства на другие задачи.

Согласно проекту соглашения, расчетная стоимость работ с учетом НДС составляет 19,9 млрд руб. Капитальный грант предусмотрен в размере 80% стоимости проекта — 15,9 млрд руб. Его планируется выплачивать ежемесячно с июля 2026 года по декабрь 2028 года.

Дополнительно в 2029–2034 годах концедент намерен перечислить инвестору 6,6 млрд руб., включая инвестиционные и эксплуатационные платежи. В частности, в 2029 году объем выплат может достигнуть 1,1 млрд руб., включая 882,9 млн руб. инвестиционной составляющей и 248,6 млн руб. эксплуатационных платежей. В 2030 году выплаты возрастут до 1,9 млрд руб., в 2031-м — до 1,7 млрд руб., после чего начнут снижаться: до 1 млрд руб. в 2032 году, 526,5 млн руб. в 2033-м и 263,2 млн руб. в 2034 году.

Собственные инвестиции концессионера оцениваются в 4,1 млрд руб., из которых 3,4 млрд руб. предполагается привлечь в рамках соглашений о финансировании. Доходы от эксплуатации стадиона прогнозируются на уровне 208,4 млн руб. в 2030 году с ростом до 292,1 млн руб. к 2033 году и последующим снижением до 154,3 млн руб. в 2034-м.

Срок действия соглашения составит восемь лет, при этом строительство должно быть завершено за три года. Ввод объекта запланирован на 1 июля 2029 года. Концессионер будет нести ответственность за качество объекта на протяжении всего срока эксплуатации. Обеспечение обязательств на этапе строительства установлено в размере 100 млн руб., после ввода — 25 млн руб. Регион также обязуется предоставить инвестору земельный участок в аренду, а проектная документация будет передана после подписания соглашения.

Согласно параметрам проекта, площадь стадиона составит около 83 тыс. кв. м, вместимость — 24 тыс. зрителей, этажность — от двух до пяти уровней. В составе комплекса предусмотрены билетные кассы общей площадью 228,2 кв. м, камера хранения на 63,1 кв. м, котельная на 114,1 кв. м и контрольно-пропускной пункт на 64,2 кв. м.

26 апреля министр физической культуры и спорта региона Павел Чибисов подписал приказ о возможности заключения концессионного соглашения. Решение принято после рассмотрения скорректированного предложения инвестора. Ранее губернатор Александр Гусев отмечал, что инициатором выступила «хорошо известная белорусская компания», при этом подчеркивал, что в течение 45 дней власти готовы рассматривать альтернативные заявки от других инвесторов.

В начале года «Ъ-Черноземье» сообщал, что общий объем бюджетных ассигнований на строительство стадиона может составить 18,4 млрд руб. за три года. Тогда же власти заявляли о планах начать работы сразу после завершения демонтажа старого стадиона, который по одному из сценариев выполняет ООО «Стройинжиниринг».

Концессионер парков «Дельфин» и «Танаис» Эдуард Толоконников отмечает, что сама концессионная модель не нова, а определяющим фактором ее успеха является выбор инвестора. «Хорошо бы, чтобы у будущего концессионера был опыт управления стадионной инфраструктурой»,— отметил он.

По мнению эксперта, данный механизм применен прежде всего для финансирования строительства стадиона. Приведенная модель концессии отличается от паркового формата и выступает скорее инструментом финансирования проекта. Это прослеживается и по срокам: короткий горизонт соглашения — восемь лет против 25 лет у парка «Дельфин» и 35 лет у «Танаиса» — указывает на специфику модели. Однако окупаемость у подобных объектов, по его словам, все равно должна быть, хотя спрогнозировать ее срок сложно из-за специфики объекта.

Прогнозируемую выручку он называет сдержанной: возможность получить около 1,2 млрд руб. выручки за несколько лет будет зависеть от загрузки объекта.

«Если стадион будет использоваться только под матчи, это одна экономика. Но при грамотном управлении — концерты, массовые мероприятия — выручка может быть существенно выше»,— отмечает собеседник.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский также отмечает, что крупные спортивные объекты требуют значительных затрат на содержание, которые могут составлять от нескольких сотен миллионов до 1,5 млрд руб. ежегодно. По его словам, такие расходы частично компенсируются доходами от мероприятий, участием клубов и бюджетным финансированием, однако в большинстве случаев стадионы остаются затратными активами. Для достижения окупаемости объект должен использоваться на регулярной основе и принимать не только спортивные, но и крупные культурные мероприятия.

Анна Швечикова