Миллион алых грез

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году регионы Черноземья обновляли свои общественные пространства: парки и скверы, площади и набережные. В то же время зачастую подрядчики не справилялись с задачей, что приводило к расторжению контрактов и затягиванию сроков сдачи. По мнению экспертов, опрошенных «Ъ-Review. Черноземье», это объясняется «объективными обстоятельствами»: подорожанием стройматериалов, высокими ставками по кредитам и экономией бюджетных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году победителями конкурса стали четыре воронежских проекта за 320 млн руб.: три из них уже сданы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В 2024 году победителями конкурса стали четыре воронежских проекта за 320 млн руб.: три из них уже сданы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На берегах Донца и Дона

Несмотря на постоянную террористическую угрозу, продолжалось благоустройство городов и сел Белгородской области. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году на 30 общественных пространств и три двора было выделено 500 млн руб., в том числе 400 млн из федерального бюджета. Так, были благоустроены Никольская площадь в Алексеевке, Центральный парк культуры и отдыха имени Ленина в Бирюче, детская площадка за дворцом культуры «Звездный» в Строителе. Почему остановлен проект по реконструкции Бринкманского сада в Воронеже В областном центре за 125,1 млн руб. благоустроили скверы на улицах Щорса и Дегтярева, бульваре Первого Салюта, у храма Почаевской иконы Божьей Матери, набережные Везелки и Северского Донца. В августе 2025 года на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани были подведены итоги X Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды: победили пять из шести заявок Белгородской области. Проекты должны быть реализованы в этом году — всего на них направят 796 млн руб. В частности, планируется благоустроить общественное пространство у кинотеатра «Юность» в центре Строителя. Должны преобразиться 2,5 га в алексеевском парке культуры и отдыха — от центральной аллеи до ресторана Green Paradise: они составят общий ансамбль с набережной и площадью Победы. Стартует вторая очередь благоустройства набережной Оскольца в Старом Осколе — реконструкция здесь началась в 2021 году. Предполагается обустроить зоны для активного отдыха, пикников, мастер-классов, а также точки питания и детскую площадку. Будут обновлены центральный пляж в Бирюче и природный парк «Бионика» на Железнодорожной улице в Губкине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В декабре 2025 года при поддержке НВАЭС благоустроена центральная площадь Нововоронежа Фото: Ольга Мартынова / Управление коммуникаций НВ АЭС В декабре 2025 года при поддержке НВАЭС благоустроена центральная площадь Нововоронежа Фото: Ольга Мартынова / Управление коммуникаций НВ АЭС В декабре 2025 года при поддержке НВАЭС благоустроена центральная площадь Нововоронежа Фото: Ольга Мартынова / Управление коммуникаций НВ АЭС Следующая фотография 1 / 3 В декабре 2025 года при поддержке НВАЭС благоустроена центральная площадь Нововоронежа Фото: Ольга Мартынова / Управление коммуникаций НВ АЭС В декабре 2025 года при поддержке НВАЭС благоустроена центральная площадь Нововоронежа Фото: Ольга Мартынова / Управление коммуникаций НВ АЭС В декабре 2025 года при поддержке НВАЭС благоустроена центральная площадь Нововоронежа Фото: Ольга Мартынова / Управление коммуникаций НВ АЭС

В 2024 году победителями всероссийского конкурса стали четыре воронежских проекта, на которые из федерального бюджета выделено 320 млн руб. Первый из них — «Сердце Калача» — удалось завершить в октябре прошлого года. В городском парке обновили пешеходные дорожки, качели, устроили газоны, посадили кусты и деревья, установили скульптуру торговца сбитнем. По данным портала госзакупок, в конце декабря 2025-го завершились работы в рамках проекта «Годы встреч» по развитию и благоустройству парка Победы в Поворине. В конце года закончилась и реконструкция центральной площади Нововоронежа. Проект «Легенды Дона», предполагающий благоустройство городской набережной Павловска, согласно условиям конкурса, должны были завершить к 1 ноября, но, согласно сообщению администрации муниципалитета, в нынешнем году работы продолжатся. Главным провалом прошлого года для региона стало сорванное благоустройство набережной Авиастроителей в Воронеже. Согласно контракту стоимостью 300,8 млн руб., работы должны были завершиться до 30 июня, но подмосковное ООО «Строительная компания "Черил"» не уложилось даже к началу зимы. На прошлогоднем конкурсе победили три заявки из Воронежской области: в сумме на проекты из федерального бюджета выделено 260 млн руб. В Нововоронеже будет обустроен сквер «30 лет Победы». В Анне планируется реализовать проект «"Забавная". Благоустройство Барятинской набережной». Проект Семилук «Новая история» предполагает благоустройство прибрежной зоны в центре города.

«Будете работать за еду»

В Курской воплощение проектов-победителей шло с переменным успехом. В ноябре прошлого года в местечке Свобода Золотухинского района были приняты работы по «ревитализации рекреационно-выставочного пространства "Коренская площадь"» — благоустройству территории напротив главного выставочного павильона стоимостью 57,5 млн руб. В Курчатове в середине февраля этого года завершился проект «Теплый берег — 3.0» — благоустройство набережной Шестого микрорайона. В то же время на следующий год перенесены сроки сразу трех проектов: благоустройство «Аллеи поколений» на улице Ленина в 13-м микрорайоне за 96,5 млн руб., рекреационной зоны от пешеходного моста через реку Сейм до башни Шамиля во Льгове за 69,56 млн руб., Советского сада в Медвенке за 66,4 млн руб. В декабре был расторгнут контракт на благоустройство территории возле торгового центра «Куряночка» на улице Дзержинского за 40,5 млн руб. Губернатор Александр Хинштейн даже пообещал подрядчику, что тот «будет работать за еду». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Набережная Курчатова Курской области

Фото: пресс-служба правительства города, пресс-служба Набережная Курчатова Курской области

Фото: пресс-служба правительства города, пресс-служба По итогам прошлогоднего конкурса регион получит 336 млн руб. на преображение городов Железногорск, Курчатов, Обоянь и поселка городского типа Медвенка. В Курчатове за 91,8 млн руб. планируется благоустроить набережную залива «Голубой Лог». В Железногорске предполагается за 99,5 млн руб. проложить на улице Ленина «Аллею поколений 2.0». В Обояни на берегу реки Псел за 76,5 млн руб. оборудуют пляж, спортивные зоны, детские площадки. В Медвенке 68,8 млн руб. потратят на второй этап восстановления исторического парка «Советский сад». Планируется создать набережную, амфитеатр, спортивные и детские зоны.

В Липецкой области планировалось в 2025 году реализовать три победивших в конкурсе проекта общей стоимостью 206 млн руб.: благоустройство улицы Интернациональной в Лебедяни, берега реки Быстрая Сосна в Ельце и улицы Московской вместе с одноименным переулком в Чаплыгине. В ноябре удалось завершить только первый из них, работы по двум другим продолжатся в новом сезоне. При этом местное ООО «ПСК "Реновация"», с которым в марте прошлого года был заключен контракт на реализацию проекта в Чаплыгине за 107,8 млн руб., в ноябре признано виновным в даче взятки в крупном размере (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ) и получило штраф в 10 млн руб. Кроме того, на генерального директора общества также завели уголовное дело о приготовлении к даче взятки в особо крупном размере и мошенничестве: тот предложил старшему помощнику прокурора района взятку в размере 3 млн руб. В обмен на вознаграждение чиновник должен был игнорировать нарушения закона, допущенные при выполнении контракта. Стоимость работ выросла до 118,6 млн руб. В итоге контракт был расторгнут 29 августа в одностороннем порядке по причине «неоднократного выполнения работ с нарушением условий». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из пяти проектов-победитилей 2024 года в Орловской области в прошлом году сдан только один

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Из пяти проектов-победитилей 2024 года в Орловской области в прошлом году сдан только один

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ По результатам очередного конкурса в 2026 году предстоит приступить к благоустройству парка в Северо-Восточном микрорайоне Усмани, берега Дона в Задонске, парка Толстого во Льве Толстом, Молодежного парка в селе Доброе, а также ко второму этапу благоустройства улицы Московской и Московского переулка в Чаплыгине. В начале января этого года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Воронежской, Липецкой и Курской областям выделят 1,2 млрд руб. Больше всего — 627,9 млн руб.— получит на развитие пространств в малых городах и исторических поселениях Воронежская область. Липецкой области выделят 290 млн, а Курской — 250,8 млн руб.

«Рубиновая лань» сбилась с тропы

Самый печальный результат в Черноземье показала Орловская область. В 2024 году в конкурсе победили сразу пять ее заявок, но реализовать удалось лишь один проект — благоустройства общественной территории «Рабочий меридиан» в Ливнах за 90,4 млн руб. Первый контракт на благоустройство набережной Лескова во Мценске был расторгнут, второй — стоимостью 91,9 млн руб.— заключен только в октябре. От контракта на благоустройство площади Ленина в Шаблыкине — проект называется «Тропой рубиновой лани» — за 65,1 млн руб. заказчик отказался в декабре. Соглашение о благоустройстве площади Вревской в Малоархангельске, которое должно было завершиться 26 декабря, исполнено только на 9 млн из 63,9 млн руб. А контракт на благоустройство площади Данилевского в Верховье на 56,8 млн руб. 29 декабря только был заключен. Между тем в этом году предстоит не менее обширная программа. Победителями стали пять проектов, на реализацию которых выделят 290,6 млн руб. В Малоархангельске на благоустройство парка Победы направят 30,6 млн руб. В Мценске на проект «Тургеневская площадь» выделят 91,8 млн руб. По 68,8 млн руб. получат проекты в Колпне («Охотников привал») и Кромах («Лесков Посад»). В селе Кривцова-Плота на проект «К истокам» направят 30,6 млн руб.

В Тамбовской области в прошлом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» успешно благоустроили склон Ласковского карьера в областном центре и реализовали проект-победитель всероссийского конкурса — благоустройство площади Ленина в Рассказове. В прошлом году в конкурсе победили планы обновления набережной Студенца в Тамбове, которые предстоит воплотить в новом сезоне.

Вопреки инфляции

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Илья Жарского, срыв сроков благоустройства объясняется не только недобросовестностью подрядчиков, но и объективными причинами: ««Речь идет о влиянии целого спектра факторов, наложившихся друг на друга за последние четыре года. Первое и самое главное — это рост цен на металл, цемент, древесину. По некоторым позициям фактическая стоимость подскочила в два-три раза». «Допустимой индексации Минстроя оказалось недостаточно, поэтому подрядчики либо отказывались от участия в конкурсах и аукционах, либо, если контракт уже был заключен, допускали нарушения обязательств»,— полагает эксперт. Негативную роль, по его мнению, сыграл и рост ключевой ставки. «Банковская гарантия под госконтракт превратилась из формальности в дорогую услугу, что для малого строителя критично. Заемный капитал для подрядчиков стал исключительно дорогим, что привело к росту количества банкротств. Логистические цепочки за последние годы также кардинально изменились: детские площадки, светодиодные опоры, полимеры в основном импортировались, поэтому сроки поставок растянулись втрое, цены выросли на порядки»,— резюмировал господин Жарский. В свою очередь директор воронежского ООО «Дикий мир» Ольга Гончарова считает, что госзаказчик предлагает на торгах вполне объективную цену: «Стартовая цена довольно-таки рыночная. Заказчики заранее запрашивают коммерческие предложения от различных поставщиков и определяют среднюю стартовую сумму. Подрядчикам не стоит жаловаться — необходимые бюджеты выделяются».

«В то же время хотелось бы, чтобы сами объемы заказов были больше. Так, в Воронеже весной 2026 года планируется высадить немногим более 100 деревьев. Когда речь идет о легких города — чем больше, тем лучше»,— высказала свою позицию госпожа Гончарова.

При этом, по ее мнению, в условиях экономии бюджетных средств для эффективного озеленения стоит применять классические городские культуры.

«Это остролистные клены, липы, пирамидальные тополя, которые не пушат, рябины, ели. Довольно подходящая культура — клен сахарный. Он практически не поражается болезнями, предполагает несложный уход, нетребователен к условиям среды, декоративен, быстро растет. В декабре на координационном совете в городском управлении экологии мы предлагали использовать контейнерное озеленение и даже готовы провести эксперимент: в течение года за свой счет ухаживать за такими деревьями в контейнерах. Городской администрации предложение понравилось: сейчас активно прорабатывается вопрос установки контейнеров. Я надеюсь, что наша инициатива приведет к развитию этого направления»,— отметила собеседница «Ъ-Review. Черноземье».

Юрий Голубь