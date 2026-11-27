Трамп недоволен отставанием США от России по числу ледоколов
У США есть только один ледокол, но ведется строительство еще 11-ти, заявил американский президент Дональд Трамп. Он отметил, что у России в наличии 48 ледоколов.
«У нас всего один ледокол на всю страну. У России — 48... Это просто смешно»,— заявил господин Трамп по видеосвязи с американскими военными в День благодарения (цитата по NDTV).
Президент США добавил, что американский флот получит новые ледоколы «очень скоро», но точные сроки поставок не назвал. Он заверил, что это будут «самые лучшие ледоколы».
В октябре 2025 года президент США говорил о заключении сделки с Финляндией на покупку 11 ледоколов. СМИ писали, что стоимость крупного ледокола может варьировать от €600 млн до €800 млн. В мае 2026-го Дональд Трамп говорил, что США намерены увеличить флот ледоколов до 55 судов. В июле береговая охрана США заказала шесть ледоколов за $3,3 млрд.