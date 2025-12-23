По шпалам до суда

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) хочет взыскать с правительства Орловской области 380,2 млн руб., чтобы компенсировать экономические потери из-за низких, с ее точки зрения, тарифов на проезд в электричках. При этом региональные власти готовы возместить разницу между экономически обоснованной стоимостью проезда и тарифом, но не все затраты перевозчика. Так возобновился идущий с начала 2010-х годов спор из-за ставки, по которой ЦППК арендует у РЖД электрички: именно стоимость аренды традиционно формирует основную часть расходов перевозчика. Эксперты отмечают, что конфликт связан с экономическими проблемами железнодорожной отрасли, и не верят в то, что может быть выработан универсальный механизм досудебного урегулирования подобных споров.

Орловские электрички могут дорого обойтись местному бюджету

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Арбитражный суд Орловской области поступил иск ЦППК к департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Сумма требований составляет 380,2 млн руб. 22 декабря суд оставил заявление без движения по формальным причинам.

«Субъект РФ определяет параметры перевозок, включая маршруты, частоту движения поездов, виды подвижного состава, а также устанавливает тарифы на проезд для пассажиров. Если тарифы ниже экономически обоснованного уровня (то есть ниже себестоимости перевозок), заказчик обязан компенсировать разницу из своего бюджета»,— пояснили «Ъ-Черноземье» причину подачи иска в ЦППК. Там отмечают, что иск касается перевозок в 2022 году, и утверждают, что не получили «возмещения даже части понесенных потерь».

По мнению региональной власти, под заявленными как экономические потери 380,2 млн руб. «компания понимает все понесенные расходы», поэтому, как заявили «Ъ-Черноземье» в облправительстве, «требования не обоснованы и не отвечают сложившейся судебной практике».

«Возмещению из бюджета должна подлежать не разница между всеми затратами при перевозке пассажиров в пригородном сообщении и полученным от этой деятельности доходом, а убытки, возникшие за счет разницы между экономически обоснованной себестоимостью перевозки и фактически установленным регулирующим органом тарифом»,— полагают в департаменте транспорта.

Там сообщили, что на эти цели в бюджете Орловской области на 2022 год были предусмотрены 125 млн руб., которые якобы компания «не стала получать, отказавшись заключить договоры».

АО «Центральная ППК» — крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России, работающий в девяти регионах страны, в том числе в Курской и Орловской областях. По данным Rusprofile, АО зарегистрировано в 2005 году в Москве с уставным капиталом 262 тыс. руб. Генеральный директор — Иван Конев. Выручка за 2024 год составила 91 млрд руб., чистая прибыль — 10 млн руб.

Споры о финансировании работы электричек идут с 2011 года, когда этот вид деятельности взяли на себя организованные РЖД и регионами пригородные пассажирские компании (ППК). Железнодорожный монополист, владеющий контрольным пакетом акций этих компаний, предоставляет им в аренду подвижной состав, пути и всю необходимую инфраструктуру. Именно на аренду приходятся основные расходы ППК.

Конфликт приводил к тому, что ППК и региональные власти месяцами не могли заключить договоры. При этом перевозчики временно отменяли маршруты, что приводило к недовольству населения.

«Досудебная практика решения этих споров вряд ли будет выработана исходя из текущих формулировок закона,— отмечает руководитель антимонопольной практики юридической компании "Центральный округ" Анна Кононова.— Судебная практика исходит из необходимости расчета экономически обоснованной себестоимости по методике Федеральной антимонопольной службы. Зачастую эта методика не устраивает перевозчика».

Директор Центра межрегиональных исследований ВГУ Дмитрий Ломсадзе также скептически оценивает перспективы мирного урегулирования конфликта. «Дело в том, что сами РЖД — убыточная компания,— напоминает он.— Ее чистая прибыль за девять месяцев 2025 года упала в 4,2 раза до 24,9 млрд руб. по сравнению с тем же периодом 2024-го. При всей непрозрачности аренды я не думаю, что пригородные перевозчики находятся в комфортной ситуации и выступают выгодополучателями. Безысходность ситуации обоснована экономически — пассажиропоток на электричках падает».

Юрий Голубь