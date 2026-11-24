«Географический диктант-2026» прошел на площадке Нововоронежской АЭС
Нововоронежцы проверили свои знания по географии
В Нововоронеже прошла международная просветительская акция «Географический диктант-2026». Организатором очной площадки акции в городе атомщиков в четвертый раз выступила Нововоронежская АЭС (входит в госкорпорацию «Росатом»). Центральной локацией традиционно стал молодежный центр «ЮНОСТЬ атомграда», где собрались 17 участников разных поколений: сотрудники АЭС и их семьи, школьники, студенты Нововоронежского политехнического института — филиала НИЯУ МИФИ, ветераны-атомщики.
Впервые при поддержке атомной станции была зарегистрирована еще одна площадка. Проверить свои знания по географии горожане могли на базе межшкольного сетевого центра компетенций «Атомкласс» (проект «Школы Росатома») в Доме детского творчества. Здесь живой интерес к акции проявили 24 старшеклассника из нововоронежских школ. Почетным гостем мероприятия стала выпускница географического факультета ВГУ 1989 года Анна Васильевна Панкова. Она не только легко справилась со всеми заданиями, но и поделилась с молодежью лайфхаками, как замечать маленькие подсказки и находить ответы на самые сложные вопросы.
«Участие в диктанте — это не просто проверка собственных знаний. Для нас важно поддерживать такие инициативы: они объединяют поколения, пробуждают интерес к родной стране и напоминают, что учиться и узнавать новое можно в любом возрасте», — прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.
Для всех собравшихся на обеих площадках была организована разминка со сладкими призами, после чего участники ответили на 30 вопросов диктанта о географии России. В завершение каждому вручили свидетельства, подтверждающие участие в акции. Узнать свои результаты можно будет на официальном сайте «Географического диктанта» после 21 декабря.