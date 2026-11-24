Впервые при поддержке атомной станции была зарегистрирована еще одна площадка. Проверить свои знания по географии горожане могли на базе межшкольного сетевого центра компетенций «Атомкласс» (проект «Школы Росатома») в Доме детского творчества. Здесь живой интерес к акции проявили 24 старшеклассника из нововоронежских школ. Почетным гостем мероприятия стала выпускница географического факультета ВГУ 1989 года Анна Васильевна Панкова. Она не только легко справилась со всеми заданиями, но и поделилась с молодежью лайфхаками, как замечать маленькие подсказки и находить ответы на самые сложные вопросы.