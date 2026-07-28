Софт-скилы

Госорганы Черноземья завершают переход на российское программное обеспечение (ПО) из-за санкций и отключения зарубежных решений. «Ъ-Черноземье» опросил облправительства о степени замены иностранного софта российским. Наивысший в макрорегионе показатель — в Белгородской области, где доля достигла 96%. Ниже всего он в Орловской области — 61%. Эксперты отмечают, что полное импортозамещение затруднительно: офисные пакеты заменить проще, чем специализированное ПО, для которого может не быть аналогов.

Госслужащие Черноземья привыкают к отказу от зарубежного программного обеспечения на рабочих местах

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным, которые раскрыли в ответ на запрос «Ъ-Черноземье в правительстве Белгородской области, в регионе уровень «импортонезависимости ПО для типовой деятельности» — офисных пакетов, антивирусов, электронного документооборота — составляет 96%. Государственные информационные системы (ГИС) и средства защиты информации в регионе работают на отечественных решениях. При этом сохраняется несовместимость отдельных компонентов ГИС с российским ПО, поэтому достижение полной импортонезависимости софта госорганов в Белгородской области запланировано к 2030 году, заявили «Ъ-Черноземье» в облправительстве. Как пояснили «Ъ-Черноземье» в белгородском облправительстве, «импортонезависимость» рассчитывается на основе двух составляющих: доли отечественного ПО в ведомственных информационных системах и доли отечественного ПО на рабочих местах госслужащих. Показатель формируется Минцифры и Росстатом в рамках федерального проекта «Отечественные решения» и пересчитывается ежемесячно. На развитие всей государственной ИТ-инфраструктуры в Белгородской области ежегодно направляется более 500 млн руб., сообщили также «Ъ-Черноземье» в облправительстве. Средства идут на модернизацию серверного оборудования и рабочих мест, а также развитие и сопровождение информационных систем.

В Курской области доля отечественного ПО в органах власти и подведомственных учреждениях составила 75,3%. Программа импортозамещения, как рассказали «Ъ-Черноземье» в облправительстве, реализуется с 2020 года. В 2021-м для сотрудников местных органов власти приобрели более 16,6 тыс. лицензий пакета «МойОфис». В 2025 году регион заключил соглашение с Минцифры РФ о реализации федерального проекта «Отечественные решения» в составе нацпроекта «Экономика данных». Импортозамещение завершили по 13 направлениям, в том числе в системах электронного документооборота, антивирусной защиты и видеоконференцсвязи (ВКС), а также в браузерах и мессенджерах.

Для приближения к 100% следующим этапом в Курской области станет переход на отечественные операционные системы (ОС). Общий объем затрат власти не предоставили, поскольку закупки проводились децентрализованно.



В Воронежской области российское ПО используют 68% пользователей органов власти, сообщили «Ъ-Черноземье» в облправительстве. В 2021-м регион заместил «зарубежные средства защиты информации», системы электронного документооборота и электронной почты, браузеры и софт для созвонов. До конца 2026 года на отечественные ОС и офисные пакеты переведут еще 1,5 тыс. рабочих мест в госорганах. Объем затрат на импортозамещенние ПО воронежские власти «Ъ-Черноземье» не предоставили.

Стоит отметить, что, по данным воронежского облправительства, модернизация серверной инфраструктуры не потребовалась: переход осуществляется за счет установки дополнительных накопителей с предустановленным ПО. Основной трудностью остается поиск отечественных аналогов специализированных программ и их адаптация.

В Тамбовской области доля использования российского ПО в госорганах составляет 64%. Регион рассчитывает довести общий уровень импортозамещения до 95% к 2029 году. Внедряются отечественные ОС, офисные пакеты и системы управления базами данных (СУБД). На закупку российского программного обеспечения в 2024 году направили 61,8 млн руб., в 2025-м — 285,1 млн руб., за неполный 2026 год — 39,8 млн руб. Среди проблем власти называют ограниченный выбор специализированного ПО, в частности программ для видеомонтажа и систем автоматизированного проектирования. В Орловской области уровень импортозамещения по итогам июня составил 60,5% при плане на 2026 год 50%. Власти сообщили о полной замене антивирусного ПО и системы электронного документооборота. В пресс-службе правительства Липецкой области ответ на запрос «Ъ-Черноземье» в течение двух недель не предоставили.

Технический директор хостинг-провайдера Tendence. ru Александр Щукин со ссылкой на Минцифры сообщил, что на начало 2026 года среднероссийская доля отечественного ПО, используемого органами власти в РФ, составляла 70%. «Этот показатель превышен в 45 из 89 субъектов. В лидерах — Белгородская область, входящая в пятерку регионов с наибольшей долей отечественного ПО»,— рассказал господин Щукин. «Чем ближе доля к 100%, тем сложнее становится импортозамещение. В первую очередь происходит миграция с наиболее быстро заменяемого ПО — офисных пакетов, СУБД, документооборота и операционных систем. Достижение более высоких показателей потребует больших усилий и времени, поскольку затрагивает специализированное и наследуемое ПО, для которого может не быть альтернатив»,— добавил эксперт. По словам господина Щукина, ежегодные затраты на российское ПО в каждом регионе можно оценить в сумму от нескольких десятков до 100 млн руб., а для достижения уровня импортозамещения более 95% потребуется финансирование не ниже нынешнего.

Анна Швечикова