Софт-скилы
Правительства регионов Черноземья отчитались о переходе на отечественное ПО
Госорганы Черноземья завершают переход на российское программное обеспечение (ПО) из-за санкций и отключения зарубежных решений. «Ъ-Черноземье» опросил облправительства о степени замены иностранного софта российским. Наивысший в макрорегионе показатель — в Белгородской области, где доля достигла 96%. Ниже всего он в Орловской области — 61%. Эксперты отмечают, что полное импортозамещение затруднительно: офисные пакеты заменить проще, чем специализированное ПО, для которого может не быть аналогов.
По данным, которые раскрыли в ответ на запрос «Ъ-Черноземье в правительстве Белгородской области, в регионе уровень «импортонезависимости ПО для типовой деятельности» — офисных пакетов, антивирусов, электронного документооборота — составляет 96%. Государственные информационные системы (ГИС) и средства защиты информации в регионе работают на отечественных решениях. При этом сохраняется несовместимость отдельных компонентов ГИС с российским ПО, поэтому достижение полной импортонезависимости софта госорганов в Белгородской области запланировано к 2030 году, заявили «Ъ-Черноземье» в облправительстве.
Как пояснили «Ъ-Черноземье» в белгородском облправительстве, «импортонезависимость» рассчитывается на основе двух составляющих: доли отечественного ПО в ведомственных информационных системах и доли отечественного ПО на рабочих местах госслужащих. Показатель формируется Минцифры и Росстатом в рамках федерального проекта «Отечественные решения» и пересчитывается ежемесячно.
На развитие всей государственной ИТ-инфраструктуры в Белгородской области ежегодно направляется более 500 млн руб., сообщили также «Ъ-Черноземье» в облправительстве. Средства идут на модернизацию серверного оборудования и рабочих мест, а также развитие и сопровождение информационных систем.
Для приближения к 100% следующим этапом в Курской области станет переход на отечественные операционные системы (ОС). Общий объем затрат власти не предоставили, поскольку закупки проводились децентрализованно.
Стоит отметить, что, по данным воронежского облправительства, модернизация серверной инфраструктуры не потребовалась: переход осуществляется за счет установки дополнительных накопителей с предустановленным ПО. Основной трудностью остается поиск отечественных аналогов специализированных программ и их адаптация. В Тамбовской области доля использования российского ПО в госорганах составляет 64%. Регион рассчитывает довести общий уровень импортозамещения до 95% к 2029 году. Внедряются отечественные ОС, офисные пакеты и системы управления базами данных (СУБД). На закупку российского программного обеспечения в 2024 году направили 61,8 млн руб., в 2025-м — 285,1 млн руб., за неполный 2026 год — 39,8 млн руб. Среди проблем власти называют ограниченный выбор специализированного ПО, в частности программ для видеомонтажа и систем автоматизированного проектирования. В Орловской области уровень импортозамещения по итогам июня составил 60,5% при плане на 2026 год 50%. Власти сообщили о полной замене антивирусного ПО и системы электронного документооборота. В пресс-службе правительства Липецкой области ответ на запрос «Ъ-Черноземье» в течение двух недель не предоставили.
В Тамбовской области доля использования российского ПО в госорганах составляет 64%. Регион рассчитывает довести общий уровень импортозамещения до 95% к 2029 году. Внедряются отечественные ОС, офисные пакеты и системы управления базами данных (СУБД). На закупку российского программного обеспечения в 2024 году направили 61,8 млн руб., в 2025-м — 285,1 млн руб., за неполный 2026 год — 39,8 млн руб.
Среди проблем власти называют ограниченный выбор специализированного ПО, в частности программ для видеомонтажа и систем автоматизированного проектирования.
В Орловской области уровень импортозамещения по итогам июня составил 60,5% при плане на 2026 год 50%. Власти сообщили о полной замене антивирусного ПО и системы электронного документооборота. В пресс-службе правительства Липецкой области ответ на запрос «Ъ-Черноземье» в течение двух недель не предоставили.
Технический директор хостинг-провайдера Tendence. ru Александр Щукин со ссылкой на Минцифры сообщил, что на начало 2026 года среднероссийская доля отечественного ПО, используемого органами власти в РФ, составляла 70%. «Этот показатель превышен в 45 из 89 субъектов. В лидерах — Белгородская область, входящая в пятерку регионов с наибольшей долей отечественного ПО»,— рассказал господин Щукин.
«Чем ближе доля к 100%, тем сложнее становится импортозамещение. В первую очередь происходит миграция с наиболее быстро заменяемого ПО — офисных пакетов, СУБД, документооборота и операционных систем. Достижение более высоких показателей потребует больших усилий и времени, поскольку затрагивает специализированное и наследуемое ПО, для которого может не быть альтернатив»,— добавил эксперт.
По словам господина Щукина, ежегодные затраты на российское ПО в каждом регионе можно оценить в сумму от нескольких десятков до 100 млн руб., а для достижения уровня импортозамещения более 95% потребуется финансирование не ниже нынешнего.