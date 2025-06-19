Трамвайная приостановка

Группа «Мовиста», концессионер общественного транспорта в Курске и Липецке, заявила о необходимости корректировок проектов, реализуемых в этих городах. В Курске может на 3,1 млрд руб. вырасти смета из-за повышения стоимости материалов, а в Липецке возможные изменения касаются сроков реализации соглашения. Эксперты говорят о необходимости рельсового транспорта в российских городах и отмечают объективность причин корректировок «в текущих реалиях».

Контрольно-счетная палата Курской области выявила 373 нарушения в работе концессионера, в их числе семь финансовых на 657 млн рублей

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

ГК «Мовиста» планирует скорректировать ряд параметров реализующихся в облцентрах Черноземья концессионных соглашений в сфере электротранспорта. Об этом рассказали в самой компании. Так, корректировка в части сроков реализации проекта ожидается в Липецке. Согласно объявленным ранее условиям концессии, за 14,5 млрд руб. (предоставленных в качестве инвестиционного и эксплуатационного платежей, а также капитального гранта) планируется реконструировать около 40 км и построить 5 км трамвайных путей, купить 46 низкопольных трамваев, модернизировать контактную сеть и депо до конца 2025 года. Какими будут новые сроки, в компании пока не уточняют, отмечая, что сейчас идет согласование новых планов с правительством региона.

В Курской области ООО «Мовиста регионы Курск» снизило темпы реализации соглашения. Объем инвестиций должен был составить 12,4 млрд руб. Но теперь смета может вырасти на 3,1 млрд руб. в связи с повышением стоимости стройматериалов, производства работ и ростом уровня инфляции, сообщили «Ъ-Черноземье» в правительстве Курской области: «Удорожание проекта не будет финансироваться за счет регионального бюджета. Рассматривается вопрос финансирования за счет средств федерального бюджета, заимствованных средств и средств концессионера».

Соответствующие запросы региональные власти направили в Министерство транспорта РФ. Сейчас строители перешли к фазе строительно-монтажных работ на первых пяти участках. В августе ожидается возобновление финансирования со стороны ВЭБ.РФ, что позволит «Мовисте регионы Курск» перейти к шестому и заключительному седьмому этапам, пояснили в компании.

Несколько недель назад врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что работы по концессии приостановлены и происходит корректировка стоимости проекта по сравнению с расчетными показателями. В ГК «Мовиста», впрочем, отметили, что работы в рамках концессионного соглашения не останавливались, а «просто велись не очень активно».

Работы по реконструкции трамвайной системы Курска сейчас идут на нескольких участках. Реконструируется трамвайная инфраструктура на городском маршруте №4 — на участке от Сумского путепровода до улицы Малышева протяженностью 5,2 км. Также ведется укладка крупноразмерных железобетонных плит, подготовка к работе по защите инженерных сетей. Монтируются подвесы контактной сети для крепления контактного провода. В «Мовисте регионы Курск» рассчитывают завершить эту работу до конца августа.

По данным на середину июня, в ходе исполнения концессионного соглашения выполнена реконструкция 24,7 из 42,6 км трамвайных путей, а также контактной сети. Оборудована 51 посадочная платформа и установлено 38 павильонов ожидания на остановках, закуплены 22 единицы новых односекционных трамваев «Львенок», из них шесть уже работают на городских линиях, обслуживая маршрут №1. В мае контрольно-счетная палата Курской области сообщила, что концессионер допустил 373 нарушения, в их числе семь финансовых на общую сумму 657 млн руб. В основном речь идет об отставании от намеченных сроков (спустя три года после подписания соглашения компания реконструировала только 58% от заявленного объема трамвайных путей) и завышении стоимости строительно-монтажных работ.

ГК «Мовиста» по концессии строит трамвайные линии в Ярославле, Курске, Перми и Липецке. В Свердловской области компания продолжает перевозки по первому в современной России междугородному трамвайному маршруту Верхняя Пышма — Екатеринбург. Также были заявлены проекты в Волгограде и Нижнем Новгороде, но реализованы пока не были. В конце мая стало известно, что концессионер модернизации трамвайного комплекса в Перми также вышел с инициативой о продлении срока проекта. По данным источника «Ъ», знакомого с ситуацией в компании, «задержка у холдинга идет по всем городам».

По данным Rusprofile.ru, ООО «Мовиста регионы Курск» зарегистрировано в Курске в сентябре 2021 года для перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Единственный владелец — московское ООО «Мовиста регионы», одно из основных юрлиц холдинга. Выручка по итогам 2024 года — 0 руб., чистый убыток — 138 млн руб. Гендиректор — Сергей Смольников.

По мнению главы КРОО «Инспекция общественного контроля» Олега Погожих, названные причины роста сметы «объективны и признаются всеми сторонами»: «Первоначальный контракт был заключен в иных экономических условиях. Сейчас ведется детальный аудит затрат и переговоры, чтобы определить окончательную сумму корректировки и найти пути ее возможного снижения без ущерба качеству. Окончательная сумма корректировки контракта может составить от 1 млрд руб. и более. До сих пор нет согласованных правок в проектной документации».

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин напомнил, что без рельсового транспорта городам с населением от полумиллиона и выше «просто не обойтись»: «Речь даже не о мегаполисах-миллионниках — вся среда крупных городов России традиционно концентрируется вокруг плотной многоэтажной застройки. Когда район застраивается таким образом, людям нужно эффективно и с комфортом добираться из одной части города в другую, даже если у них есть свой автомобиль. В подобных условиях транспортная система должна быть высокопроизводительной и одновременно достаточно удобной». По его мнению, в таком контексте города даже меньше Курска не смогут нормально функционировать без полноценной системы рельсового транспорта.

«Сейчас существуют тревожные обстоятельства — военно-политические, но рано или поздно они уйдут, и нужно концентрироваться на статистическом прогнозе, на перспективах»,— добавил эксперт.

Анна Швечикова