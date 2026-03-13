Сети под прицелом

В прошлом году регионы Черноземья подвергались регулярным атакам БПЛА и ракет на энергетическую инфраструктуру, включая нефтебазы и подстанции, что является частью общей стратегии ударов ВСУ по российскому топливно-энергетическому комплексу (ТЭК). Наиболее тяжелая ситуация на протяжении года складывалась в Белгородской области, однако соседним регионам также приходилось регулярно отражать нападения. Эксперты считают, что беспрецедентные трудности, выпавшие на долю властей и жителей приграничья, тем не менее, удавалось преодолевать.

Еще в июле белгородские власти подозревали, что зимой придется непросто: на тот момент готовность к предстоящему зимнему отопительному периоду составляла 47,1%. Однако в регионе уже был сформирован аварийный запас резервных источников питания — 1,1 тыс. единиц общей мощностью более 110 МВт, а также резерв мобильных электроподстанций — пять единиц мощностью 25 МВА каждая. В распоряжении региона имелись даже две транспортабельные котельные установки мощностью 0,5 и 1,6 МВт.

«Нужно провести инвентаризацию всех резервных мощностей в каждом муниципалитете. Также необходимо дополнительно проанализировать, в скольких многоквартирных домах из-за оперативной обстановки невозможно провести мероприятия по подготовке, разработать по каждому МКД план действий. До 1 сентября в приграничье провести учения по подготовке к осенне-зимнему периоду»,— распоряжался тогда губернатор региона Вячеслав Гладков.

Но, как ни готовься, начавшиеся атаки все равно будут иметь последствия. В сентябре 2025 года массированные обстрелы инфраструктуры Белгорода привели к масштабным отключениям электроэнергии более чем в десяти муниципалитетах.

По сообщению губернатора, 28 сентября без света остались около 77 тыс. жителей, в том числе и областного центра. Среди объектов, попавших под отключения,— вторая городская больница Белгорода, где проходят лечение большинство пострадавших от атак ВСУ, 38 образовательных учреждений в регионе, 50 торговых предприятий. Также 53 промышленных предприятия работали в условиях ограничений электроснабжения.

Беспилотники ВСУ ударили по зданию ТЦ в городе Короча Белгородской области в ноябре 2025 года

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

В ночь на 9 января регион подвергся новому крупному ракетному удару. В результате повреждений ТЭК без света и тепла остались более 550 тыс. жителей шести муниципалитетов, включая облцентр. Тогда господин Гладков заявил о «крайне тяжелом периоде» для области, подчеркнув, что аварийные службы и энергетики работают круглосуточно над восстановлением систем жизнеобеспечения.

Но кульминацией стали февральские события уже 2026 года, когда ВСУ нанесли удар по критической энергетической инфраструктуре Белгорода, последствия затронули более 600 домов и четверть жителей. В городе частично отключили отопление, водоснабжение, происходили веерные отключения электроэнергии. Только спустя неделю, после «огневого воздействия», произошедшего 13–15 февраля, удалось подключить к теплу большую часть пострадавших домов. С условием, что фактически отопление в квартиры не поступало долгое время: требовалась ручная дорегулировка внутридомовых систем, а для этого не хватало специалистов.

Более того, АО «Белгородская теплосетевая компания» (входит в АО «РИР Энерго») приняла решение прекратить подачу горячей воды, потому что мощностей одновременно на нагрев водоснабжения и отопления не хватало. Повреждения оказались настолько серьезными, что ГВС в домах, получающих его централизованно, не будет до середины весны.