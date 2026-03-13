Сети под прицелом
Как за 2025 год атаки на инфраструктуру приграничья Черноземья стали системными
В прошлом году регионы Черноземья подвергались регулярным атакам БПЛА и ракет на энергетическую инфраструктуру, включая нефтебазы и подстанции, что является частью общей стратегии ударов ВСУ по российскому топливно-энергетическому комплексу (ТЭК). Наиболее тяжелая ситуация на протяжении года складывалась в Белгородской области, однако соседним регионам также приходилось регулярно отражать нападения. Эксперты считают, что беспрецедентные трудности, выпавшие на долю властей и жителей приграничья, тем не менее, удавалось преодолевать.
Готовь сани летом
Еще в июле белгородские власти подозревали, что зимой придется непросто: на тот момент готовность к предстоящему зимнему отопительному периоду составляла 47,1%. Однако в регионе уже был сформирован аварийный запас резервных источников питания — 1,1 тыс. единиц общей мощностью более 110 МВт, а также резерв мобильных электроподстанций — пять единиц мощностью 25 МВА каждая. В распоряжении региона имелись даже две транспортабельные котельные установки мощностью 0,5 и 1,6 МВт.
«Нужно провести инвентаризацию всех резервных мощностей в каждом муниципалитете. Также необходимо дополнительно проанализировать, в скольких многоквартирных домах из-за оперативной обстановки невозможно провести мероприятия по подготовке, разработать по каждому МКД план действий. До 1 сентября в приграничье провести учения по подготовке к осенне-зимнему периоду»,— распоряжался тогда губернатор региона Вячеслав Гладков.
Но, как ни готовься, начавшиеся атаки все равно будут иметь последствия. В сентябре 2025 года массированные обстрелы инфраструктуры Белгорода привели к масштабным отключениям электроэнергии более чем в десяти муниципалитетах.
По сообщению губернатора, 28 сентября без света остались около 77 тыс. жителей, в том числе и областного центра. Среди объектов, попавших под отключения,— вторая городская больница Белгорода, где проходят лечение большинство пострадавших от атак ВСУ, 38 образовательных учреждений в регионе, 50 торговых предприятий. Также 53 промышленных предприятия работали в условиях ограничений электроснабжения.
В ночь на 9 января регион подвергся новому крупному ракетному удару. В результате повреждений ТЭК без света и тепла остались более 550 тыс. жителей шести муниципалитетов, включая облцентр. Тогда господин Гладков заявил о «крайне тяжелом периоде» для области, подчеркнув, что аварийные службы и энергетики работают круглосуточно над восстановлением систем жизнеобеспечения.
Но кульминацией стали февральские события уже 2026 года, когда ВСУ нанесли удар по критической энергетической инфраструктуре Белгорода, последствия затронули более 600 домов и четверть жителей. В городе частично отключили отопление, водоснабжение, происходили веерные отключения электроэнергии. Только спустя неделю, после «огневого воздействия», произошедшего 13–15 февраля, удалось подключить к теплу большую часть пострадавших домов. С условием, что фактически отопление в квартиры не поступало долгое время: требовалась ручная дорегулировка внутридомовых систем, а для этого не хватало специалистов.
Более того, АО «Белгородская теплосетевая компания» (входит в АО «РИР Энерго») приняла решение прекратить подачу горячей воды, потому что мощностей одновременно на нагрев водоснабжения и отопления не хватало. Повреждения оказались настолько серьезными, что ГВС в домах, получающих его централизованно, не будет до середины весны.
Соседи по несчастью
Также регулярно подвергалась атакам и Воронежская область. В ночь на 13 ноября 2025 года было повреждено вспомогательное электрооборудование Нововоронежской атомной электростанции. Нанесли повреждения обломки одного из сбитых дронов. Несколько энергоблоков в автоматическом режиме отключились от сети. Глава региона Александр Гусев подчеркнул: «Радиационный фон на промышленной площадке НВ АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям». 28 ноября БПЛА атаковали АЗС в Воронежской области. По словам губернатора, в одном муниципалитете обломки посекли кровлю жилого дома, в другом повредили остекление автозаправочной станции.
В ночь на 16 января уже этого года над регионом сбили более десяти беспилотников, целью большинства из которых была нефтебаза в Лискинском районе, расположенном примерно в 100 км от областного центра. В результате там вспыхнул пожар. Огонь затронул несколько резервуаров. Никто из людей не пострадал, однако пламя быстро потушить не удалось, поскольку сохранялась угроза повторных атак. По данным господина Гусева, в ликвидации огня участвовали десятки единиц техники и два пожарных поезда. Силы для тушения в регион прислали из двух соседних областей. Также в феврале 2026-го обломки дрона упали в Воронеже на объект энергетической инфраструктуры, что привело к кратковременным перебоям в энергоснабжении потребителей в двух районах города.
Орловская область также находилась под давлением. 19 декабря 2025-го в Советском районе Орла были приостановлены занятия в школах и детских садах из-за повреждений коммунальной инфраструктуры после ночной атаки БПЛА ВСУ «в связи с временными ограничениями подачи тепла и горячей воды». 22 декабря снова атаки — в этот раз под удар попал Орел. Также, по информации губернатора Андрея Клычкова, на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь был пожар. Всего над областью за ночь уничтожили 20 беспилотников. «Основная цель противника — объекты топливно-энергетической инфраструктуры»,— уточнил глава региона.
Нос по ветру
Тем не менее регионы учатся приспосабливаться к сложившимся условиям. Во время атак БПЛА стала нормой практика отключения мобильного интернета, по заверениям властей, мера, принятая из «соображений безопасности». Люди вынуждены в экстренном порядке адаптировать системы жизнеобеспечения и управления к работе в условиях постоянных атак.
По информации белгородских властей, с начала СВО в области было повреждено 52,8 тыс. домов и квартир, из них восстановлено на конец 2025 года 47,5 тыс.
Опрошенные «Ъ-Черноземье» эксперты считают, что в экстремальных условиях в целом принимались верные решения.
Комментируя февральское массовое отключение отопления в Белгороде, исполнительный директор ассоциации «Объединенный жилищно-коммунальный совет» Марк Геллер отметил: «При длительном отключении тепла в мороз (в Белгороде на тот момент было –10 °C) вода в трубах замерзает, расширяется и физически разрывает коммуникации и радиаторы». По оценке руководителя организации «Правовая помощь ЖКХ» Александра Сметанина, «коммунальные службы, работая в форс-мажорных обстоятельствах, при дефиците персонала, сложностях с финансированием, делают все возможное, чтобы минимизировать последствия атак на жизнеобеспечение населения».
В регионе внедряются и другие решения, направленные на смягчение последствий и вреда от атак.
По словам господина Гладкова, в конкурсе федеральной национальной премии «Умный город» белгородские проекты по автоматическому открыванию дверей в многоквартирные дома во время сигнала ракетной опасности, а также система управления энергетическими ресурсами были признаны лучшими в стране.
«Хотел поздравить наших разработчиков, наших IT-специалистов за их квалификацию, за их мужество и поблагодарить за то, что они продолжают оставаться в нашей Белгородской области и помогают справиться со сложной обстановкой»,— написал он в Telegram-канале.
По всей стране идет работа по усилению защиты критической инфраструктуры: 4 ноября 2025 года Владимир Путин подписал Федеральный закон №411, согласно которому россиян из мобилизационного резерва могут привлекать к защите критически важных объектов энергетики и транспорта от беспилотников. В свою очередь, в Госдуме предлагают обеспечить частные охранные предприятия, задействованные в охране стратегических объектов, боевым оружием на период проведения СВО. По сообщению члена комитета по безопасности Михаила Шеремета, уже разработан проект федерального закона.
Эксперты отмечают, что 2025 год ознаменовался ростом атак беспилотников ВСУ. И если ранее удары носили эпизодический характер, то теперь они стали системными и массированными. Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что украинские войска стали использовать новую тактику при атаках БПЛА на российские регионы: они повышают массовость, направляя рой кустарно собранных устройств на российские установки ПВО, «а основной дрон, изготовленный на Западе с применением композитных материалов, несет взрывчатку, чтобы нанести удар по объекту — жилому дому или предприятию».