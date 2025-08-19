Долгая дорога в объезд

Воронежское АО «Дороги Черноземья» выиграло крупный тендер на строительство до 2029 года обхода Борисоглебска за 16,7 млрд руб. Изначально планировалось реализовать проект еще в 2017 году, однако сроки неоднократно переносились, проект за это время подорожал почти в четыре раза. Подрядчик, как выяснил «Ъ-Черноземье», может быть близок семье бывшего топ-менеджера «Росавтодора» Алексея Борисова, в 2024 году арестованного по обвинению в коррупции при строительстве дорог. Эксперты отмечают, что на обходе Борисоглебска «сложный рельеф местности», что может стать причиной дальнейшего увеличения стоимости в процессе строительства.

В Воронежской области разыграли один из крупнейших дорожных тендеров за последние годы

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подряд на строительство автодороги в обход 58-тысячного города Борисоглебска (третий по населению в Воронежской области) достался местному АО «Дороги Черноземья». Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства» заключило с компанией контракт на сумму в 16,7 млрд руб. при начальной цене в 17,3 млрд руб. Об этом сообщается на портале госзакупок. На открытый конкурс поступило две заявки — второй участник (юрлицо не раскрывается) предлагал выполнить работы по начальной цене.

Победителю предстоит с 1 сентября 2025 года до 31 мая 2029 года выполнить подготовительные работы, перенос инженерных коммуникаций, включая магистральный газопровод и линии электропередач, укладку земляного полотна и дорожной одежды, пересечения и примыкания, а также монтаж ливневой канализации. Ключевыми объектами трассы станут мост через реку Ворона, четыре путепровода и столько же транспортных развязок, в числе которых решения по типу «неполной трубы» и «неполного клеверного листа». С АО «Дороги Черноземья» не удалось связаться, телефоны, указанные в ЕГРЮЛ, не отвечали, официальный сайт недоступен.

По данным Rusprofile, АО «Дороги Черноземья» зарегистрировано в Воронеже в 2009 году. Уставный капитал — 10 млн руб. Основной вид деятельности — эксплуатация автомобильных дорог и магистралей. Гендиректор — Александр Слюсарь. Актуальные собственники не раскрываются, согласно последним доступным данным, до 2021 года компания принадлежала АО «Донаэродорстрой» и ООО «Дорога». ООО, которое в данный момент ликвидировано после банкротства, ранее принадлежало предпринимателям Анзору Хевсокову (известный строительством мечетей на Северном Кавказе меценат) и Вилорику Борисову (Алексей (Вилорикович) Борисов был топ-менеджером ряда структур «Росавтодора». В 2024 году, будучи в должности заместителя гендиректора ФГУП «Управление ведомственной охраны» Минтранса, он был арестован по статье о получении взятки от подрядчика в сфере дорожного строительства).

Выручка АО «Дороги Черноземья» за 2024 год составила 10 млрд руб., чистая прибыль — 508,8 млн руб. Только за 2025 год компания стала исполнителем по 30 госконтрактам, крупнейший из них был заключен с казенным учреждением Орловской области «Орелгосзаказчик» на ремонт автомобильных дорог в Должанском, Колпнянском, Ливенском, Новодеревеньковском, Сосковском и Кромском районах стоимостью 1,1 млрд руб. Всего с 2010 года компания стала исполнителем 175 госконтрактов на общую сумму 40 млрд руб.

Первоначально проект строительства обхода заявлялся в 2016 году. Тогда правительство Воронежской области планировало 2974305 подготовить обращение на имя премьер-министра (на тот момент Дмитрий Медведев) с просьбой ускорить строительство и начать работы в 2017 году, чтобы завершить в 2019-м. Проект оценивался в 4,5 млрд руб.

В 2021 году региональное правительство вновь сообщало 4815645 о планах реализовать проект, приступить к которому планировалось в тот же год. Стоимость на тот момент увеличилась до 12 млрд руб. Примечательно, что оба раза тема строительства поднималась по итогам визитов в Борисоглебск Алексея Гордеева (в первый раз в должности губернатора, во второй — в качестве вице-спикера Госдумы).

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова считает, что высокая ключевая ставка может отразиться на конечной стоимости проекта и сроках реализации: «Компании, связанные с дорожным строительством, являются наиболее закредитованными, что повышает риски несостоятельности, а это чревато в том числе и срывом сроков реализации работ. Инфляция, рост стоимости топлива, материалов, аренды техники, ее содержания, оплаты труда и услуг субподрядчиков — факторы, которые могут привести к удорожанию стоимости работ на 45-50%, при этом нет никаких гарантий того, что заказчик согласится пересмотреть условия контракта».

С ней не согласен сопредседатель воронежского реготделения общественной организации «Город и транспорт» Юрий Новиков, считающий, что привлечение инфраструктурных кредитов позволит избежать значительных рисков для подрядчика. Впрочем, эксперт отметил возможное влияние местности на конечную стоимость проекта.

«Проект подразумевает строительство дороги через лес, и объем земляных работ может увеличиться в процессе, это совершенно непредсказуемо. Возможно, именно из-за этого проект проходил долгое согласование. Это рабочий момент, и практически все проекты дорожают в процессе. Важно, чтобы при строительстве был минимизирован ущерб, который будет нанесен экосистеме»,— пояснил господин Новиков и отметил, что проект необходим для того, чтобы исключить проезд транзитного транспорта через город, и подобные проекты реализуются во многих крупных городах.

Ульяна Ларионова