Долгая дорога в объезд
В Воронежской области за 17 млрд рублей планируют построить обход Борисоглебска
Воронежское АО «Дороги Черноземья» выиграло крупный тендер на строительство до 2029 года обхода Борисоглебска за 16,7 млрд руб. Изначально планировалось реализовать проект еще в 2017 году, однако сроки неоднократно переносились, проект за это время подорожал почти в четыре раза. Подрядчик, как выяснил «Ъ-Черноземье», может быть близок семье бывшего топ-менеджера «Росавтодора» Алексея Борисова, в 2024 году арестованного по обвинению в коррупции при строительстве дорог. Эксперты отмечают, что на обходе Борисоглебска «сложный рельеф местности», что может стать причиной дальнейшего увеличения стоимости в процессе строительства.
Подряд на строительство автодороги в обход 58-тысячного города Борисоглебска (третий по населению в Воронежской области) достался местному АО «Дороги Черноземья». Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства» заключило с компанией контракт на сумму в 16,7 млрд руб. при начальной цене в 17,3 млрд руб. Об этом сообщается на портале госзакупок. На открытый конкурс поступило две заявки — второй участник (юрлицо не раскрывается) предлагал выполнить работы по начальной цене.
Победителю предстоит с 1 сентября 2025 года до 31 мая 2029 года выполнить подготовительные работы, перенос инженерных коммуникаций, включая магистральный газопровод и линии электропередач, укладку земляного полотна и дорожной одежды, пересечения и примыкания, а также монтаж ливневой канализации. Ключевыми объектами трассы станут мост через реку Ворона, четыре путепровода и столько же транспортных развязок, в числе которых решения по типу «неполной трубы» и «неполного клеверного листа». С АО «Дороги Черноземья» не удалось связаться, телефоны, указанные в ЕГРЮЛ, не отвечали, официальный сайт недоступен.
По данным Rusprofile, АО «Дороги Черноземья» зарегистрировано в Воронеже в 2009 году. Уставный капитал — 10 млн руб. Основной вид деятельности — эксплуатация автомобильных дорог и магистралей. Гендиректор — Александр Слюсарь. Актуальные собственники не раскрываются, согласно последним доступным данным, до 2021 года компания принадлежала АО «Донаэродорстрой» и ООО «Дорога». ООО, которое в данный момент ликвидировано после банкротства, ранее принадлежало предпринимателям Анзору Хевсокову (известный строительством мечетей на Северном Кавказе меценат) и Вилорику Борисову (Алексей (Вилорикович) Борисов был топ-менеджером ряда структур «Росавтодора». В 2024 году, будучи в должности заместителя гендиректора ФГУП «Управление ведомственной охраны» Минтранса, он был арестован по статье о получении взятки от подрядчика в сфере дорожного строительства).
Выручка АО «Дороги Черноземья» за 2024 год составила 10 млрд руб., чистая прибыль — 508,8 млн руб. Только за 2025 год компания стала исполнителем по 30 госконтрактам, крупнейший из них был заключен с казенным учреждением Орловской области «Орелгосзаказчик» на ремонт автомобильных дорог в Должанском, Колпнянском, Ливенском, Новодеревеньковском, Сосковском и Кромском районах стоимостью 1,1 млрд руб. Всего с 2010 года компания стала исполнителем 175 госконтрактов на общую сумму 40 млрд руб.
Первоначально проект строительства обхода заявлялся в 2016 году. Тогда правительство Воронежской области планировало 2974305 подготовить обращение на имя премьер-министра (на тот момент Дмитрий Медведев) с просьбой ускорить строительство и начать работы в 2017 году, чтобы завершить в 2019-м. Проект оценивался в 4,5 млрд руб.
В 2021 году региональное правительство вновь сообщало 4815645 о планах реализовать проект, приступить к которому планировалось в тот же год. Стоимость на тот момент увеличилась до 12 млрд руб. Примечательно, что оба раза тема строительства поднималась по итогам визитов в Борисоглебск Алексея Гордеева (в первый раз в должности губернатора, во второй — в качестве вице-спикера Госдумы).
Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова считает, что высокая ключевая ставка может отразиться на конечной стоимости проекта и сроках реализации: «Компании, связанные с дорожным строительством, являются наиболее закредитованными, что повышает риски несостоятельности, а это чревато в том числе и срывом сроков реализации работ. Инфляция, рост стоимости топлива, материалов, аренды техники, ее содержания, оплаты труда и услуг субподрядчиков — факторы, которые могут привести к удорожанию стоимости работ на 45-50%, при этом нет никаких гарантий того, что заказчик согласится пересмотреть условия контракта».
С ней не согласен сопредседатель воронежского реготделения общественной организации «Город и транспорт» Юрий Новиков, считающий, что привлечение инфраструктурных кредитов позволит избежать значительных рисков для подрядчика. Впрочем, эксперт отметил возможное влияние местности на конечную стоимость проекта.
«Проект подразумевает строительство дороги через лес, и объем земляных работ может увеличиться в процессе, это совершенно непредсказуемо. Возможно, именно из-за этого проект проходил долгое согласование. Это рабочий момент, и практически все проекты дорожают в процессе. Важно, чтобы при строительстве был минимизирован ущерб, который будет нанесен экосистеме»,— пояснил господин Новиков и отметил, что проект необходим для того, чтобы исключить проезд транзитного транспорта через город, и подобные проекты реализуются во многих крупных городах.