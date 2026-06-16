Улетели в минус

Закрытые с 2022 года аэропорты Черноземья поддерживают инфраструктуру в рабочем состоянии и готовы возобновить прием рейсов после отмены ограничений. Однако финансовые результаты большинства операторов по итогам 2025 года ухудшились, выяснил «Ъ-Черноземье». В белгородском аэропорту убыток составил 165 млн руб., в воронежском — 639 млн руб., в курском — 39 млн руб., в липецком — 50 млн руб. Единственный открытый государственный тамбовский аэропорт собственными доходами покрывает лишь часть расходов и остается зависимым от бюджетных субсидий. Эксперты не ждут возобновления полетов и в 2026-м.

Эксперты находят позитивным, что ни один из закрытых аэропортов еще не обанкротился

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Финпоказатели аэропортов Черноземья по итогам 2025 года, которые изучил «Ъ-Черноземье», демонстрируют ухудшение: при умеренной динамике выручки большинство операторов гаваней зафиксировали убытки. Череда прибыльных лет для большинства аэропортов — в Белгороде, Воронеже и Курске — закончилась в 2021 году. Далее компании лишь эпизодически показывали незначительную прибыль, остальное время оставаясь в минусе. Кредиторская задолженность, напротив, росла.

К примеру, управляющее авиагаванью Липецка ООО «Международный аэропорт Липецк» по итогам 2025-го ушло в убыток на 54,9 млн руб. против прибыли в 60,2 млн руб. в 2024-м. Компания, впрочем, отчитывалась о потерях и в 2023-м, когда убыток составил 42,9 млн руб., более ранние финпоказатели не публиковались. Несмотря на убытки, компания завершила 2025 год с растущей выручкой в 48 млн руб. (+4% к 45,8 млн в 2024-м). Дебиторская задолженность ООО в 2025-м увеличилась более чем в 2,4 раза с 2024-м, до 52 млн руб., кредиторская — на 40%, до 297 млн руб.

Как пояснили «Ъ-Черноземье» в аэропорту, убыток носит технический характер и «связан, прежде всего, с особенностями учета субсидий», которые государство с 2022 года выплачивает на компенсацию операционных расходов закрытых гаваней. Но в 2024-м средства предприятию поступили только в последний рабочий день года, 30 декабря, и были отражены в отчетности как прибыль. А выплаты, относящиеся ко второму полугодию 2025 года, на момент подготовки отчетности за этот период еще не поступили.

«Это общий механизм, распространяющийся на все аэропорты, поэтому в убытках условно технических находятся все»,— сказали в аэропорту. Субсидии за второе полугодие 2025 года ожидались сначала в марте 2026-го, затем сроки были сдвинуты на май. До их получения предприятие, как рассказали там, финансирует расходы за счет займов от учредителей, которые возвращаются после поступления бюджетных средств.

«Так как аэропорт находится в ограничениях по полетам, операционная деятельность не осуществляется, оценивать финансовые показатели нецелесообразно. Получаемые субсидии из федерального бюджета компенсируют текущие издержки, в том числе фонд оплаты труда и затраты на поддержание аэропортовой инфраструктуры в нормативном состоянии. По аэропорту Липецка размер среднемесячных субсидий составляет 12–15 млн руб. Они, как правило, выплачиваются два раза в год, но твердого графика выплат нет»,— рассказал «Ъ-Черноземье» гендиректор аэропорта Олег Микрюков.

По собственным данным, в 2024 году предприятию предоставлены субсидии на 192,7 млн руб., в первом полугодии 2025-го — на 104,5 млн. Еще 100,6 млн руб. за второе полугодие 2025-го ожидаются в 2026-м. Одним из условий получения субсидий является сохранение численности персонала, напоминают в аэропорту: сокращение штата не должно превышать 10%. Несмотря на финансовые затруднения у оператора, в аэропорту Липецка планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП), которая находится в федеральной, а не частной собственности и закреплена за ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». В конце 2025 года ФГУП заключило контракт на капремонт ВПП с якутским ООО «Альянс-2005» за бюджетные 1,1 млрд руб.

Юрлица и собственники аэропортов Черноземья / Company Profile Контроль над ООО «Международный аэропорт Липецк» (зарегистрировано в 2022 году, до этого гавань находилась в госсобственности и управлялась ОГКП «Липецкий аэропорт») распределен между структурами «Аэрофьюэлз групп» (51%) и «Аэрофьюэлз интернешенел» (49%). Гендиректор — Олег Микрюков.

ООО «Международный аэропорт Воронеж имени Петра I» зарегистрировано в 2014 году. Гендиректор — Роман Фроленко.

ООО «Международный аэропорт Белгород» действует с 2016 года, гендиректор — Михаил Шаталов. Оба аэропорта принадлежат ООО «Новапорт холдинг».

Казенное предприятие Курской области (КПКО) «Курскаэропорт» действует с 2003 года, его учредителями являются региональные министерства транспорта и автомобильных дорог; градостроительной политики, имущества и земельных отношений. Гендиректор — Валерий Стоянов.

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение (ТОГБУ) «Аэропорт Тамбов» зарегистрировано в 2010 году. Директор — Александр Поддубный. Учредителем является правительство Тамбовской области.

Аэропорт Воронежа в 2025-м при росте выручки на 8% (с 37 до 40 млн руб.) ушел в убыток на 639 млн. В прошлом году предприятие получило 20 млн руб. прибыли, а ранее работало с небольшим убытком (–17 млн в 2023-м, –4,7 млн — в 2022-м). Таким образом, финансовый результат резко ухудшился. Зато дебиторская задолженность гавани в 2025-м сократилась на 15,3% к 2024-му, до 61 млн руб., кредиторская — на 12,5%, до 70 млн.

в 2025-м при росте выручки на 8% (с 37 до 40 млн руб.) ушел в убыток на 639 млн. В прошлом году предприятие получило 20 млн руб. прибыли, а ранее работало с небольшим убытком (–17 млн в 2023-м, –4,7 млн — в 2022-м). Таким образом, финансовый результат резко ухудшился. Зато дебиторская задолженность гавани в 2025-м сократилась на 15,3% к 2024-му, до 61 млн руб., кредиторская — на 12,5%, до 70 млн. Аэропорт Белгорода по итогам 2025 года сократил выручку на 16%, до 26 млн руб. против 31 млн в 2024-м. Убыток увеличился более чем в 4,5 раза — до 165 млн руб. против 36 млн в 2024-м. Дебиторская задолженность увеличилась на 24%, до 41 млн руб., тогда как кредиторская — на 5%, до 91 млн руб.

Оба аэропорта входят в «Новапорт». «Сотрудники каждой воздушной гавани продолжают работать, обеспечивая сохранность и готовность инфраструктуры на случай открытия воздушного пространства. Они занимаются содержанием аэродромной инфраструктуры, проводят регламентные работы на технике и оборудовании»,— рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе «Новапорта», напомнив, что гражданские рейсы из Воронежа и Белгорода не совершаются, с чем и связан убыток.

Аэропорт Курска в 2025 году стал убыточным (–39 млн руб.), хотя в 2024-м был прибыльным (851 тыс.). Это не первые убытки предприятия (в 2023-м составили –2,8 млн руб., в 2022-м — –2,2 млн).

Зато в 2025-м предприятие увеличило выручку почти в 3,8 раза — до 14 млн руб. с 3,7 млн годом ранее. Дебиторская задолженность выросла более чем в 6,5 раза, до 8,7 млн руб., а собственная кредиторская — в 34 раза, до 477 млн руб. На фоне этого гавань готовится к реконструкции. Как ранее рассказывали «Ъ-Черноземье» в облправительстве, на 2026 год запланированы проектно-изыскательские работы, а на 2027–2028 годы — строительно-монтажные. Планируется обновить багажные отделения и зоны прилета, привокзальную площадь, перрон, рулежные дорожки и ВПП. Это сделают за счет федеральной субсидии, ее объем не раскрывается.

Не был закрыт после начала специальной военной операции из черноземных аэропортов только лишь тамбовский. Он находится в госсобственности и его отчетность не публикуется. В облправительстве сообщили «Ъ-Черноземье», что в 2025-м собственные доходы гавани составили 74 млн руб., в 2026-м планируется заработать 68,8 млн руб.

В облправительстве подчеркнули «Ъ-Черноземье», что объем собственных доходов местного аэропорта «напрямую зависит от интенсивности полетов»: чем больше обслуживается воздушных судов и пассажиров, тем выше поступления. Поэтому собственных средств предприятия «недостаточно для содержания аэропорта и масштабной модернизации инфраструктуры». «Для обеспечения устойчивой работы» аэропорту Тамбова в 2025 году из бюджета выделили 78,2 млн руб. субсидий на выполнение госзадания. Кроме того, 10,8 млн руб. аэропорт получил на капремонт, в том числе кровли здания управления воздушным движением. Еще 5,5 млн руб. — на проектно-сметную документацию нового аэродромного обзорного радиолокатора, аварийно-спасательной станции и аэродромного радиолокационного комплекса.

За последние пять лет в аэропорту Тамбова выполнен ремонт полосы с укреплением покрытия для приема более вместительных самолетов, обновлен парк спецтехники. Завершена сертификация нового светосигнального оборудования за 82,9 млн руб., чтобы работать ночью. Также на площадке идет реализация инвестпроекта по строительству топливозаправочного комплекса. Завершить строительство должны до конца 2026 года. Проектом стоимостью 100 млн руб. занимается местное ООО «АС Тамбов».

В Орле действующего аэропорта нет, он заброшен с 2000 года. С 2014 года местные власти предлагали различные проекты оживления гавани. По состоянию на июль 2025-го местные власти заключили контракт на реконструкцию аэропорта за 2,2 млрд руб. с тем же «Альянсом-2005», который работает в Липецке. Далее о ходе реализации проекта не сообщалось.

Глава сервиса безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков отмечает, что аэропорты «не всегда способны быть самоокупаемы»: «Низкий объем трафика и регуляторные требования накладывают необходимость дополнительных затрат в виде привлечения персонала, в том числе для обеспечения безопасности. Получается, расходы только растут, а доходы падают». По мнению господина Патракова, в течение 2026 года аэропорты Черноземья откроются «маловероятно», а решение об их консервации «вынужденное, но единственно правильное».

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев уверен, что, «если аэропорты не станут целями для вражеских массированных ударов», то после получения разрешения на возобновление полетов они оперативно «смогут вернуться к операционной деятельности»: «По итогам работы в прошлом году "потерь" – то есть банкротств компаний-операторов аэропортов, в России не было. При сохранении нынешней ситуации в экономике, уверен, аэропорты смогут пережить период прекращения рейсов».

Анна Швечикова