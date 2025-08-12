Отходам найдут выход

В Тамбовской области к 2026 году планируют построить биогазовую электростанцию мощностью 3 МВт для переработки 500 т органических отходов (илового осадка, навоза, пищевых остатков) в электроэнергию, тепло и удобрения. Проект стоимостью 1 млрд руб. с использованием заемных средств намерено реализовать белгородское ООО «Трансутилизация», которое может быть связано с известной на Белгородчине бизнес-семьей Фуглаевых. Эксперты отмечают, что окупаемость инвестиций будет зависеть от господдержки.

Белгородская компания хочет заняться переработкой отходов животноводства на Тамбовщине

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, что в Тамбовской области планируют построить биогазовую электростанцию для переработки органических отходов, сообщил 12 августа в своем Telegram-канале врио губернатора Евгений Первышов. Проектом займется белгородское ООО «Трансутилизация», оно может зарегистрировать дочернюю структуру на Тамбовщине. Инвестиции составят 1 млрд руб., станция сможет перерабатывать до 500 т отходов. Мощность — 3 МВт. Ожидается, что проект завершат к 2026 году. Электростанция будет работать по «зеленому тарифу» (feed-in tariff, механизм, предназначенный для привлечения инвестиций в технологии возобновляемых источников энергии). Биогазовые станции перерабатывают органику — от илового осадка и навоза до пищевых остатков — в электроэнергию, тепло и удобрения.

Руководитель корпорации развития Тамбовской области Максим Сеструхин сообщил «Ъ-Черноземье», что рассматривается несколько вариантов размещения станции, включая птицефабрики, животноводческие комплексы и свеклосахарные заводы для минимального «логистического плеча». По его словам, для строительства уже выбран участок земли, идет процесс передачи его в корпорацию развития Тамбовской области. Точное местоположение пока не разглашается. По словам собеседника «Ъ-Черноземье», несмотря на текущую ставку финансирования, банки готовы выделить средства инвестору. ООО «Трансутилизация» не ответило оперативно на запрос «Ъ-Черноземье».

По данным Rusprofile.ru, ООО «Трансутилизация» было зарегистрировано в 2016 году в Белгороде. Основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля. Уставный капитал общества — 120 тыс. руб. Единственный владелец и генеральный директор — Сергей Дахов. По итогам 2024 года выручка компании составила 50,4 млн руб. (-39%), чистая прибыль — 668 тыс. руб. (–85%).

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Трансутилизация» сменило трех учредителей. С 2016 по 2018 год собственницей и гендиректором общества была Елена Иванова, которая в 2019-2020-х занимала пост гендиректора ООО «Рентэнерго», принадлежащего белгородскому предпринимателю Даниилу (Анатольевичу) Фуглаеву. Господин Фуглаев владеет 50% белгородского ООО «Океан», где другие 50% принадлежат Ивану (Сергеевичу) Фуглаеву, а ранее 100% принадлежали Валентине Фуглаевой.

Бизнес-семья Фуглаевых и их ГК «Добрыня» широко известны в Белгородской области. Сергей Фуглаев был депутатом горсовета Белгорода и совместно с другим известным предпринимателем Геннадием Бобрицким вел бизнес в регионе, пока не получил в 2023 году 5,5 года колонии за мошенничество. Его старший брат Анатолий Фуглаев в 2022-м получил 3,5 года колонии и штраф в 900 тыс. руб. за незаконное возмещение более 140 млн руб. налогов. Он полностью возместил ущерб и досрочно вышел на свободу уже в 2023 году.

Даниил Фуглаев ответил «Ъ-Черноземье» по телефону, но после упоминания в беседе ООО «Трансутилизация» бросил трубку и не стал отвечать на последующие звонки.

В России действует восемь биогазовых электростанций, расположенных в Татарстане, Белгородской, Курской и Московской областях. Пять из них построены ООО «Трансутилизация». В Курском районе Курской области расположена биогазовая станция «Ворошнево». Она построена рядом с очистными сооружениями и включает четыре бродильных резервуара по 3 тыс. куб. м каждый. Мощность — 1 МВт. Основное сырье для биогаза — активный ил, кек (обезвоженный осадок — «Ъ-Черноземье») и куриный помет. В Борисовском районе Белгородской области переработкой отходов свинофермы занимается биогазовая станция «Байцуры» (0,5 МВт). Это не единственная белгородская компания, специализирующаяся на биогазе. В числе ее конкурентов — ООО «Альтэнерго» (входящее в холдинг «Агро-Белогорье»), которая построила биогазовую электростанцию в селе Лучки Прохоровского района Белгородской области за 600 млн руб. еще в 2012 году. Ее мощность — 2,4 МВт, она обрабатывает 2,6 тыс. т стоков фермы крупного рогатого скота. В 2018 году в регионе собирались построить десять мусороперерабатывающих станций: органику, то есть пищевые отходы, хотели утилизировать на биогазовых установках.

На момент запуска проектов белгородские власти подчеркивали, что стоимость киловатта установленной мощности биогазовых станций пока дороже строительства киловатта станций, генерирующих энергию на основе традиционных источников. Однако биогазовые станции помимо выработки электроэнергии производят тепловую энергию и продукцию сельского хозяйства — биоудобрения. При эффективном применении на рынке всей этой продукции станций окупаться проекты будут в разы быстрее.

Установку можно возвести рядом с практически любым полигоном, указывает промышленный эксперт Леонид Хазанов. «Чтобы не допустить его разрастания и одновременно выбросов вредных веществ в атмосферу. Также ее можно разместить неподалеку от крупного населенного пункта, чтобы, с одной стороны, обеспечить утилизацию образующихся на нем отходов, с другой — загрузку самой станции. Сильной стороной таких проектов является то, что их топливом служат бытовые отходы, слабой — то, что им зачастую нужна поддержка со стороны властей», — пояснил эксперт.

Анна Швечикова