Мусору меняют хозяина

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) вышел из юрлица проекта строительства крупного экотехнопарка «Центральный». Дочерняя компания, с которой местные власти в прошлом году заключили концессионное соглашение по возведению комплекса по переработке отходов, перешла в собственность областного агентства по ипотечному жилищному кредитованию. Незадолго до этого врио губернатора Евгений Первышов анонсировал начало реализации проекта стоимостью 4,3 млрд руб. уже в этом году. Смена собственника юрлица происходит на фоне изъятия пакета акций ТСК у доверенных лиц бенефициара Евгения Свиридова, который, как выяснил «Ъ-Черноземье», все еще может частично сохранить контроль над региональным оператором.

Процедуру смены собственников проходит и сама «Тамбовская сетевая компания»

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, на прошлой неделе ООО «Экотехнопарк Тамбов» сменило собственника. 2 июня 99,9% уставного капитала компании перешло в собственность областного АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» (АИЖК), а 0,01% — врио директора местного унитарного предприятия «Водгазхоз» Юрию Миронову. До этого момента ООО принадлежало ТСК.

В ТСК и правительстве Тамбовской области оперативно не ответили на просьбу «Ъ-Черноземье» прокомментировать причины выхода из состава учредителей ООО «Экотехнопарк Тамбов».

В начале 2024 года правительство Тамбовской области заключило с ООО «Экотехнопарк Тамбов» концессионное соглашение по строительству и эксплуатации так называемого экотехнопарка «Центральный» — комплекса обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов. Инициатором этого проекта еще в 2019 году выступила ТСК. По первоначальным планам проект комплекса включал завод по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов мощностью 300 тыс. т в год и мусорный полигон мощностью 240 тыс. т в год. Объем инвестиций оценивался в 1,9 млрд руб. Объект планировалось построить к 2023 году в Сосновском округе, который граничил с Тамбовским районом.

Сроки и параметры проекта неоднократно менялись. В мае этого года врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов обсудил судьбу экотехнопарка «Центральный» с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Денисом Буцаевым и генеральным директором «Российского экологического оператора» (РЭО) Ириной Тарасовой. Господин Первышов сообщил, что строительство комплекса планируется начать уже в этом году. Общая стоимость реализации проекта на данный момент оценивается в 4,3 млрд руб. По его словам, РЭО готов предоставить 3,5 млрд руб. в качестве займа на льготных условиях.

Врио подчеркнул, что в Тамбовской области наблюдается сложная ситуация с вывозом и утилизацией мусора и проект позволит региону достичь показателей национального проекта «Экологическое благополучие» по 100%-ной обработке отходов и снижению их захоронения. В сообщении Евгения Первышова об итогах встречи роль ТСК в строительстве экотехнопарка не раскрывалась.

Процедуру смены собственников проходит сама ТСК, которая входит в периметр бизнеса бывшего сотрудника ФСБ, а ныне предпринимателя Евгения Свиридова, приговоренного в прошлом году к семи годам колонии за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как рассказывал «Ъ-Черноземье», в августе Октябрьский райсуд Тамбова по иску Генеральной прокуратуры РФ обратил взыскание на обширный перечень активов, контролируемых семьей и доверенными лицами Свиридова. Так, по решению суда в доход государства был изъят и пакет акций ТСК, принадлежавший Владиславу Сысоеву, Андрею Шмакову и Наталии Крапивиной, которые занимали различные должности в подконтрольных Евгению Свиридову структурах. Согласно тексту решения, они лишились 45,3 тыс. акций, что составляет 48,5% уставного капитала компании.

Впрочем, если ориентироваться на данные из бухгалтерского баланса ТСК на 2024 год, Андрей Шматков и Наталия Крапивина все же могут сохранить контроль над серьезным пакетом акций: в случае вступления в силу решения суда у них останется по 5,6 тыс. и 18,7 тыс. акций соответственно, что составляет 6 и 20% от уставного капитала. Пакеты в 24,9 и 0,6% останутся принадлежать министерству имущественных отношений Тамбовской области и АО «Тамбовская областная сбытовая компания». Последняя по решению суда передана в собственность РФ.

Сергей Толмачев