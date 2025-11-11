Инвестора взяли за стволы

Прокуратура пытается оспорить результаты конкурса на право застройки участка в пригороде Воронежа на границе охраняемой Нагорной дубравы и нескольких СНТ, жители которых ранее обратились к главе следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой спасти деревья от вырубки. Ведомство обратилось в суд с иском к победителю торгов, структуре ГК «Развитие» Сергея Гончарова, планирующей строительство рядом с лесом логоцентра за 8,5 млрд руб., а также к администрации Айдаровского поселения, проводившей торги. Прокуратура утверждает, что в конкурсной документации имеются нарушения. Застройщик заверяет, что они «не нарушают чьих-либо прав» и не помешают проекту. Эксперты отмечают, что в схожих делах формальности зачастую становятся для надзора способом отреагирвоать на общественное недовольство, которое само по себе нарушением не является.

После СКР к изучению спорной застройки под Воронежем подключилась и прокуратура

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В арбитражный суд Воронежской области 6 ноября поступил иск от региональной прокуратуры к администрации Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района и ООО «СЗ "ГК Развитие 3"» о признании недействительными результатов конкурса на право заключения договора на комплексное развитие территории (КРТ). Кроме иска в суд было направлено заявление о принятии обеспечительных мер. Дело пока не принято к производству, следует из картотеки арбитража, он предложил истцу устранить нарушения в заявлении и представить необходимые документы (выписка из единого государственного реестра недвижимости на земельный участок) до 28 ноября.

ООО «СЗ "ГК Развитие"» выиграло конкурс в конце сентября, по договору девелопер должен будет построить четыре склада общей площадью 100 кв. м на территории 25 га на месте лесных насаждений, выросших за последние 35 лет вокруг нескольких заброшенных построек советской эпохи неподалеку от особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Воронежская нагорная дубрава». Общий объем инвестиций оценивается в 8,5 млрд руб.

В прокуратуре Воронежской области не ответили на запрос «Ъ-Черноземье» о сути претензий.

ГК «Развитие» «Ъ-Черноземье» отметили, что из иска следует, что к самой процедуре конкурса претензий не возникло, однако, по мнению надзорного органа, «были выявлены нарушения, касающиеся составления конкурсной документации администрацией Айдаровского сельского поселения», а именно не было отражено несколько строений, расположенных в границах территории.

Примечательно, что в числе документов, представленных на конкурс и опубликованых в ГИС «Торги», имеется приложение к основному договору с перечнем объектов капитального строительства, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных в границах территории застройки. В список входят десять зданий общей площадью 1,9 тыс. кв. м.

«Считаем, что отсутствие указания на эти строения в конкурсной документации не нарушает чьих-либо прав, в том числе прав победителя, так как вся территория подлежит новой нежилой застройке»,— обозначили свою позицию в «Развитии» и пояснили, что пока на участке не велись какие-либо строительные работы, однако 22 октября был заключен договор на КРТ и перечислена плата за право его заключения в размере 22,5 млн руб. Компания приступила к подготовке документации по планировке территории.

Конкурс на КРТ был объявлен 21 августа, итоги подвели 18 сентября, но проектом местные власти занимаются с начала года. В мае администрация Айдаровского поселения направила в региональное министерство архитектуры и градостроительства первоначальный проект решения о КРТ, тогда построить логоцентр на площадке планировал другой инвестор, однако областные власти не согласовали документ «из-за ряда экологических рисков».

После внесения правок в соответствии с рекомендациями областных экологов (максимальное сохранение деревьев и компенсационные высадки) повторно поданный проект был все же согласован.

В конце сентября стало известно, что после видеообращения жителей Рамонского района, выразивших несогласие с проектом, следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Воронежской области инициировало проверку, а председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю воронежского управления Михаилу Селюкову доложить о промежуточных результатах. В региональном управлении на момент публикации не ответили на запрос «Ъ-Черноземье» о статусе проверки.

Председатель воронежского Центра экологической политики и председатель комиссии областной Общественной палаты региона по экологии Надежда Стороженко считает иск «беспрецедентным» для Воронежской области: «Ситуацию с территорией, примыкающей к ООПТ и по факту облесенной естественным древостоем, можно назвать уникальной по количеству внимания как от жителей прилегающих СНТ, так и от надзорных органов. Я не могу припомнить аналогичных случаев, когда КРТ в Воронежской области было бы отменено в связи с экоповесткой, и очень надеюсь, что прокуратура сможет через суд оспорить результаты, другого конкурса проводить не станут, а территорию присоединят к ООПТ».

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев предполагает, что причиной иска стали не столько недостатки в документации, сколько недовольство жителей. «Чаще всего договоры КРТ отменяют по формальным основаниям, реальная же причина в большинстве случаев — это общественный резонанс. При наличии острого недовольства у населения и возникновении шума вокруг конкретного договора в СМИ возникает ситуация, в которой власти на местном или региональном уровне принимают решение отказаться от реализации того или иного проекта или продолжить, предложив жителям компенсацию. Но если предложить что-то взамен не удается либо предложенный вариант не устраивает, то от проекта просто отказываются или переносят его туда, где градус сопротивления общественности будет ниже».

При этом эксперт отметил, что ежегодно суды в России отменяют порядка 800 договоров КРТ при их общем количестве порядка 20 тыс.

Ульяна Ларионова