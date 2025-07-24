Котовский пар тебе товарищ

Мэрия Котовска Тамбовской области намерена расторгнуть концессию по строительству и эксплуатации котельных в 27-тысячном моногороде с ГК «Компьюлинк». Власти заявляют: концессионер, в прошлом месяце признанный банкротом, не провел испытания тепловых сетей. С конца 2023 года компания сама пыталась выйти из проекта, требуя компенсацию в 438 млн руб., но проиграла суд. Топ-менеджеры ГК вместе с бывшим вице-губернатором стали фигурантами уголовного дела о хищении на котовском проекте 119 млн руб.

Управление теплосетями Котовска после неудавшейся концессии вернется в муниципалитет

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

О скором расторжении концессионного соглашения на строительство и эксплуатацию шести котельных, заключенного администрацией Котовска с ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» (входит в группу компаний «Компьюлинк»), сообщил и.о. министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Тамбовской области Константин Шульгин на планерке в облправительстве 21 июля. «В ближайшие дни будет подписано соглашение о расторжении концессионного соглашения»,— сказал чиновник.

Господин Шульгин сообщил, что в Котовске уже создан МУП «Котовсктеплосервис», в управление которого перейдут котельные и сети. По словам чиновника, это «положительно скажется на готовности к отопительному сезону, поскольку МУП сам сможет проводить документарную подготовку». Основная претензия властей к концессионеру заключается в том, что он не провел испытания тепловых сетей. По словам господина Шульгина, это может помешать Котовску получить паспорт готовности к отопительному сезону.

По данным Rusprofile.ru, МУП «Котовсктеплосервис» зарегистрировано 9 июля 2025 года в Котовске для производства, передачи и распределения пара и горячей воды. Уставный капитал — 3 млн руб. Директор — Андрей Кривошеев. Учредитель — администрация Котовска.

ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» зарегистрировано в Котовске Тамбовской области в январе 2017 года. Основной вид деятельности — производство, передача и распределение пара и горячей воды, а также кондиционирование воздуха. Уставный капитал — 3 млн руб. Учредитель — столичное ООО «УК Компьюлинк инфраструктура» Юрия Данилюка. В 2024 году выручка составила 314 млн руб., чистый убыток — 93 млн. Гендиректор — Кристина Еременко.

В министерстве ТЭК и ЖКХ области не раскрывают, на каких условиях будет расторгнуто соглашение. «В настоящее время документ находится в проработке. Какие-либо выводы можно будет сделать после подписания финального варианта договора»,— сказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе облправительства.

Мэр Котовска Алексей Плахотников пообещал «Ъ-Черноземье» дать комментарий позже. Указанные в ЕГРЮЛ телефоны ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО», его головной структуры ООО «УК Компьюлинк инфраструктура» и ГК «Компьюлинк» вчера в течение дня не отвечали. Телефоны госпожи Еременко и господина Данилюка вчера были выключены.

Концессия теплосетей в Котовске уже как минимум три года становится причиной конфликтов и разбирательств.

Весной 2022-го отменить соглашение по формальному признаку хотела региональная прокуратура. По мнению ведомства, документ в 2017 году не подписал тогдашний губернатор Александр Никитин как третья сторона. Суды трех инстанций отказали надзорному ведомству со ссылкой на истекший срок давности иска.

В ноябре 2023 года «Компьюлинк» сам потребовал расторгнуть договор и вернуть из местного бюджета 438,3 млн руб. В эту сумму концессионер оценил свои «незапланированные расходы». По мнению инвестора, он добросовестно исполнял обязательства по строительству шести котельных общей мощностью 89,8 МВт, вложив в них 201,5 млн руб. собственных средств и эксплуатируя их «в установленном порядке». Вместе с тем, заявляли в компании, «ежегодно фиксировалось отклонение фактического объема полезного отпуска от планового и, как следствие, недополучение планируемой при заключении концессии выручки». В завязавшемся споре Арбитражный суд Тамбовской области встал на сторону властей, подтвердив, что «Компьюлинк» завысил стоимость строительства, а регион учитывал его выпадающие доходы за 2018–2021 годы.

В 2024 году мэрия Котовска и областная прокуратура подтвердили в двух инстанциях взыскание с концессионера 111,6 млн руб. «неосновательного обогащения». Эту сумму город затем вернул Фонду содействия реформированию ЖКХ, который выделил на строительство котельных 300 млн руб.

В июне этого года региональный арбитраж принял иск ООО «УК Компьюлинк инфраструктура» о признании «дочки» ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» банкротом. Истец хочет взыскать с дочерней структуры 503,5 млн руб., подробности требований не раскрывались. Первое заседание по делу назначено на 12 августа.

В сентябре 2023 года до суда дошло уголовное дело о хищении топ-менеджерами «Компьюлинка» Олегом Поповым и Юрием Данилюком, их партнером Юрием Чернышовым и бывшим тамбовским вице-губернатором Игорем Кулаковым 119 млн руб. при реализации котовского проекта. В прошлом году Юрий Чернышов скончался, а Юрий Данилюк и Игорь Кулаков подписали контракты на участие в спецоперации. Дело Олега Попова в феврале 2025 года было передано из Тамбова в Москву, с этого момента новой информации по расследованию не было.

Юрий Голубь