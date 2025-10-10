Попадание в ямочку

В Воронежской области разыграны десять контрактов на содержание всех дорог регионального и межмуниципального значения общей стоимостью 15,3 млрд руб. Победителями стали местные компании — ООО «Россошанское ДРСУ № 1» Валерия Ярошева и «СМУ-90» Вардана Агароняна. Они разделили рынок в соотношении 80/20. Подрядчикам предстоит следить за состоянием магистралей год и 11 месяцев. В прошлый раз аналогичные контракты заключались на пять лет: срок было решено сократить из-за быстрого роста расходов дорожных компаний. Опрошенные «Ъ-Черноземье» эксперты обращают внимание на высокую степень монополизации рынка.

Тендеры на обслуживание и содержание дорог в Воронежской области разделили крупные игроки рынка

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Министерство дорожной деятельности Воронежской области подвело итоги десяти конкурсов на содержание автодорог региона общей начальной стоимостью 15,3 млрд руб. Восемь контрактов достались местному ООО «Россошанское ДРСУ № 1» за 12,3 млрд руб., еще два подряда выиграло местное же ООО «СМУ-90» за 3 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Во всех случаях компании не стали снижать начальную цену контрактов. В четырех выигранных Россошанским ДРСУ №1 конкурсах участвовали еще две компании, предлагавшие аналогичные суммы за свои услуги. На еще четыре конкурса, выигранные подрядчиком, заявлялось по одному участнику, которые также не снижали начальную цену.

СМУ-90 стало единственной компанией, подавшей заявки на участие в выигранных им торгах. Компания Вардана Агароняна будет содержать 1,7 тыс. км дорог в Воронеже, Новоусманском, Рамонском, Семилукском, Верхнехавском, Панинском и Эртильском районах. Остальные 7,2 тыс. км областных магистралей достались компании Валерия Ярошева.

Во всех случаях подрядчики должны будут выполнять комплекс работ по содержанию дорог. Он предполагает расчистку, укрепление обочин, обустройство дренажа, нанесение разметки, а также восстановление дефектов покрытия: срез поверхностного слоя и укладку нового асфальтобетона. Срок оказания услуг — с 1 января 2026 года по 30 ноября 2027-го. Источник финансирования — облбюджет.

Господа Агаронян и Ярошев вчера не ответили на звонки и сообщения «Ъ-Черноземье».

По данным Rusprofile, ООО «Россошанское ДРСУ №1» зарегистрировано в 2000 году в Воронежской области. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог. Уставный капитал — 1,8 млн руб. 96,7% компании принадлежит директору Валерию Ярошеву, 3,3% — Елене Ярошевой. Выручка в 2024 году составила 5,1 млрд руб., чистая прибыль — 83,1 млн руб. С 2010 года компания стала исполнителем по 953 госконтрактам на общую сумму 37 млрд руб.

ООО «СМУ-90» зарегистрировано в Воронеже в 2008 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 90% компании принадлежит Вардану (Айковичу) Агароняну, 10% — Айку (Вардановичу) Агароняну. Директор — Александр Сотников. В 2024 году выручка составила 6,9 млрд руб., чистая прибыль — 302 млн руб. С 2011 года компания заключила 369 госконтрактов на 38 млрд руб. в сумме.

Россошанское ДРСУ №1 уже выигрывало трехлетние контракты на содержание дорог в 2017 году. После этого оно безуспешно участвовало в аукционах в декабре 2020 года, когда были разыграны 25 контрактов на пять лет каждый. Тогда все подряды получили близкие друг другу компании: 22 контракта достались АО ЦДС «Дорога», еще три — считающемуся владельцем этой организации ООО «Павловскасфальтбетон» Владимира Переверзева. Общая начальная цена составляла почти 17,8 млрд руб., снижение по итогам торгов — 453 млн руб.

Уменьшение срока новых контрактов в областном министерстве дорожной деятельности объяснили ростом цен.

«Получилось, что за пять лет подорожание составило 30–40%, а количество необходимых по контракту выездов осталось тем же»,— описал «Ъ-Черноземье» ситуацию начальник отдела организации дорожной деятельности профильного министерства облправительства Сергей Ковылянский.

Сопредседатель воронежского реготделения общественной организации «Город и транспорт» Юрий Новиков отметил, что рынок дорожных работ значительно монополизирован. «Юридические лица могут быть разные, а работают одни и те же подрядчики,— полагает он.— В общем, это все видно, если в течение нескольких лет посмотреть, как распределяются контракты. Нередко лидеры рынка создают дочерние структуры, которые иногда выигрывают конкурсы. В результате кто бы ни победил в тендере, работы будут выполнять те же люди и та же техника. Тем не менее я считаю, что с заявленными объемами победители справятся, если техника не будет привлекаться на другие крупные подряды. Вопрос в том, что дороги содержать можно по-разному. Ранее бывали случаи, когда качество исполнения оставляло желать лучшего: эпизоды брака, некачественного ремонта, однако смена подрядчика по факту не происходит. Во многом качество зависит от того, как сработают субподрядчики, конкретные бригады. Гарантию качества дает лишь тотальный контроль при приемке работ как генподрядчика, выигравшего контракт, так и государственного заказчика».

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев высказал схожее мнение. «В целом по стране во время конкурентных процедур на право заключения контракта на ремонт или содержание дорог подается в среднем 3,5 заявки. То есть обычно борются не более трех-четырех компаний, да и то зачастую номинально, поскольку законом не запрещается в рамках одной процедуры участвовать связанным и аффилированным организациям. Безусловно, такая низкая конкуренция не может способствовать ни снижению стоимости дорожных работ, ни повышению их качества. Однако во многом такая ситуация сохраняется просто в силу высоких требований заказчика к опыту, оснащенности техникой, квалификации, капитализации. То есть барьеры для входа на этот рынок исключительно высоки»,— заключил эксперт.

Юрий Голубь, Ульяна Ларионова