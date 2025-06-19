«Экомир» остался без полигона

Правительство Воронежской области приняло решение расторгнуть концессионное соглашение с ООО «Экомир» о строительстве полигона и мусоросортировочного комплекса (МСК) в Поворинском районе за 700 млн руб. в связи с пересмотром территориальной схемы. Власти отмечают нецелесообразность проекта и обещают построить «замещающие объекты» в рамках нового документа. Эксперты отмечают, что причина расторжения соглашения может скрываться и в нехватке финансирования проекта.

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Концессионное соглашение, подписанное между правительством Воронежской области и ООО «Экомир» (подконтрольно региональному оператору ГУП «Облкоммунсервис») осенью 2024 года о создании и эксплуатации объекта «Полигон ТКО и мусоросортировочный комплекс в Поворинском муниципальном районе» стоимостью 695,8 млн руб., будет расторгнуто. Об этом «Ъ» рассказали в региональном министерстве ЖКХ и энергетики. Там подчеркнули, что концессионер прогнозировал возможный рост суммы контракта, что повлияло на решение о расторжении соглашения. Предусмотренные контрактом средства по проекту публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) так и не выделила, так как работы не были начаты.

В рамках пересмотра территориальной схемы было решено, что строить объект нецелесообразно в связи с его малой мощностью (25 тыс. т) и незначительным сроком эксплуатации (восемь лет). В ведомстве пояснили, что «данный объект сможет закрыть потребность только одного района, а стоимость его высока», и подчеркнули, что «в рамках новой территориальной схемы проектируются новые замещающие объекты». Позицию самого концессионера оперативно выяснить не удалось: телефон гендиректора Андрея Белькова оказался отключен, в самой компании пояснили, что он находится в отпуске, а другие лица не уполномочены давать комментарии.

По данным Rusprofile, ООО «Экомир» зарегистрировано в Воронеже в мае 2023 года для обработки и утилизации неопасных отходов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Финансовые показатели не раскрываются. Единственный учредитель — ГУП ВО «Облкоммунсервис», которое является регоператором по обращению с ТКО в 18 районах области, в том числе в Поворинском, и полностью принадлежит региональному министерству имущественных и земельных отношений. Гендиректор ООО «Экомир» с ноября 2023 года — Андрей Бельков. До его назначения компанией руководила Анна Костерева. Финпоказатели не раскрываются.

«Экомир» планировал заключить эту концессию еще в 2023 году. Тогда проект оценивался в 487,6 млн руб., однако был отклонен, причиной назывался постоянный рост ставки ЦБ — с июля по декабрь она увеличилась с 7,5 до 16%. О заключении соглашения стало известно в октябре 2024 года. Под проект были выделены четыре участка: три в Рождественском сельском поселении и один в западной части города Поворино. На этой территории компания должна была построить полигон ТКО вместимостью 332,1 тыс. кубометров и МСК мощностью 25,6 тыс. т в год. Сама концессия была рассчитана на 11 лет.

В апреле Воронежская область стала одним из регионов, попавших в список 35 субъектов РФ, где были заторможены планы по строительству новых заводов по переработке ТКО из-за непредставления данных в федеральную инфосистему. В качестве основной причины несвоевременного или неполного предоставления документов РЭО называла затягивание оформления земельно-имущественных отношений и согласования проектной документации.

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский отметил, что ситуацию в Воронежской области «нельзя назвать нонсенсом», так как во многих регионах до сих пор не разработана территориальная схема. Впрочем, эксперт предположил, что отказ от концессионного соглашения может быть связан не только с этим. «Вполне возможно, что сейчас у реализации проекта чисто экономические препятствия: концессия предполагает, что регион участвует в проекте точно так же, как и частный инвестор, что, безусловно, предполагает весьма внушительные затраты. Сейчас у Воронежской области есть расходные статьи, требующие куда большего внимания, связанные с обеспечением безопасности и социально-экономического благополучия населения, поэтому, возможно, реализацию просто решено отложить на перспективу»,— предположил господин Жарский.

Ульяна Ларионова