«Прежде чем что-то запрещать, надо построить велодорожки»

На круглом столе 15 сентября в воронежской облдуме региональные депутаты, министры, полицейские, операторы кикшеринга и общественники подискутировали об эффективности запретов на электросамокаты. Часть парламентариев и правоохранителей предложила полностью ограничить движение этого транспорта на ряде центральных улиц Воронежа. При этом участники заметили, что нужно развивать и инфраструктуру для СИМ, в том числе строить велодорожки. За обсуждением наблюдал корреспондент «Ъ-Черноземье» Егор Якимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники круглого стола согласились с необходимостью развивать инфраструктуру для СИМ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Участники круглого стола согласились с необходимостью развивать инфраструктуру для СИМ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Круглый стол воронежской облдумы о регулировании использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) 15 сентября начался с тревожных цифр. За последние шесть лет в России аварийность с участием электросамокатов выросла в восемь раз, рассказал председатель комитета по транспорту облдумы Владимир Верзилин. В Воронежской области за семь месяцев 2026 года зафиксировали 39 аварий с СИМ, в которых пострадали 42 воронежца, в том числе 13 несовершеннолетних. Большая часть ДТП (80%) случилась в светлое время суток. «Значит, дело не в плохой видимости, а в культуре вождения и эффективности контроля»,— добавил господин Верзилин.

По словам парламентария, Росстандарт разработал ГОСТ для выпуска электросамокатов, предусматривающий в том числе ограничение скорости до 25 км/ч, подключение к системе ГЛОНАСС и уникальный идентификационный код для каждого устройства. Также Минтранс РФ совместно с МВД разрабатывает поправки к правилам дорожного движения (какие именно Владимир Верзилин не пояснил). «Надеюсь, что в следующем году изменения будут внесены»,— сказал депутат.

Впрочем, господин Верзилин предложил не дожидаться принятия федеральных стандартов и ограничить езду на электросамокатах на местном уровне. Как пояснил парламентарий, от воронежцев поступает множество обращений из-за нахождения СИМ на тротуарах: «Люди чувствуют себя в постоянном напряжении». Поэтому депутат выступил за полный запрет движения электросамокатов на проспекте Революции, улицах Карла Маркса и Никитинской в облцентре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый зампред воронежской облдумы Александр Солодов (слева) и Владимир Верзилин (слева)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Первый зампред воронежской облдумы Александр Солодов (слева) и Владимир Верзилин (слева)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Замглавы казенного учреждения Воронежской области «Центр организации дорожного движения» Сергей Колотев пояснил, что на установку дорожных знаков на четырех улицах, включая уже названные и улицу Фридриха Энгельса, понадобится 2 млн руб. Также только на проспекте Революции потребуется установить 43 дополнительных дорожных знака в случае принятия этих ограничений. Сейчас на проспекте установлено более ста знаков.

«Прежде чем запрещать и устанавливать знаки, нужно создать альтернативу — велодорожки, инфраструктуру, куда самокатчиков можно будет загнать»,— добавил господин Колотев.

На это Владимир Верзилин возразил: «Сейчас без опаски невозможно пройти по проспекту Революции. Надо начать эту работу и посмотреть, что получится. Я считаю, что 2 млн руб. — не такие большие деньги на эти цели».

Предложение ввести ограничения поступило и от и.о. начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Воронежской области Виталия Рыженина. По его мнению, езду на СИМ нужно ограничить помимо проспекта Революции на Кольцовской, Плехановской и улице 20-летия Октября, так как там фиксируется «наиболее интенсивное пешеходное движение». Вместе с тем господин Рыженин поддержал необходимость строить велодорожки в облцентре. К слову, их общая протяженность в Воронеже составляет 29 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Рыженин (слева) на круглом столе в облдуме

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Виталий Рыженин (слева) на круглом столе в облдуме

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первый замглавы мэрии Воронежа Алексей Рыженин в ответ на оба предложения заявил, что власти города «могут рассмотреть возможность запретить электросамокаты на ряде улиц». Однако, по его мнению, необходимо «учитывать не только безопасность пешеходов, но и комфортное использование СИМ». Алексей Рыженин также отметил, что к 2035 году в Воронеже должны обустроить 60 км велодорожек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Рыженин на круглом столе в облдуме

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Алексей Рыженин на круглом столе в облдуме

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Если мы кратно не увеличим число велодорожек в городе, ограничения будут бесполезны. Самокату просто негде будет ехать иначе, и он будет использовать только пешеходную часть дороги. Мы создадим рабочую группу, и с 2027 года каждый участок новой дороги будет снабжен велодорожкой»,— заявил замминистра дорожной деятельности региона Александр Дудин.

Член общественного совета при региональном министерстве архитектуры и градостроительства Юрий Родионов вспомнил опыт создания велодорожек при реконструкции проспекта Революции: «Тогда при проектировании выяснилось, что ширина дороги зафиксирована, и вместо велодорожки создали техническую зону, которая не соответствует ГОСТам и по которой нельзя ездить из-за качества покрытия. Надеюсь, что такого больше не будет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Родионов на круглом столе в облдуме

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Юрий Родионов на круглом столе в облдуме

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Замминистра промышленности региона Максим Захаров вместо ограничений предложил совместно с операторами СИМ создать школу вождения этого вида транспорта для подростков. «Мы прекрасно понимаем, что запреты не решат проблему. Все равно родители будут покупать подросткам электросамокаты»,— заявил господин Захаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Захаров на круглом столе в облдуме

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Максим Захаров на круглом столе в облдуме

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Руководитель регнаправления по взаимодействию с властью кикшеринга Whoosh (в Черноземье представлен в Воронеже и Липецке) Александр Ковалев поддержал замминистра, отметив, что «нужно популяризировать и развивать процесс обучения граждан правилам дорожного движения». «Многое остается в серой зоне, и когда возникают ситуации с владельцами частных электросамокатов или доставщиками, все камни летят именно в нас, операторов, потому что мы на виду»,— пожаловался господин Ковалев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ковалев (на экране) во время подключения по ВКС

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Александр Ковалев (на экране) во время подключения по ВКС

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Гендиректор ООО «Орбитал технолоджи» (работает под брендом «Яндекс Go») Владимир Поляков, присутствовавший на круглом столе в режиме видеосвязи, обратил внимание, что, с одной стороны, операторы кикшеринга смогут ограничить движение своих электросамокатов в выбранных властями зонах. «А как мы запретим это делать гражданам, у кого частные самокаты? Единственное решение, к которому мы можем прийти — ограничение скорости»,— подчеркнул господин Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Поляков (в центре) на круглом столе в облдуме

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Владимир Поляков (в центре) на круглом столе в облдуме

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Министр цифрового развития региона Денис Волков обозначил еще одну проблему с запретами — на сегодня большинство электросамокатов либо не имеют регистрационных знаков, либо они очень малы для распознавания городскими камерами для фиксации нарушителей. «Требуется обязательное введение и увеличение этих знаков, а также числа камер в городе»,— заявил министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Волков (в центре) на круглом столе в облдуме

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Денис Волков (в центре) на круглом столе в облдуме

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На это Владимир Верзилин пояснил, что Минтранс планирует ввести новые правила регистрации СИМов: владелец получит регистрационный знак и QR-код. «Эти знаки уже можно будет распознать. Обещали принять изменения еще с 1 сентября, теперь должны быть с 1 ноября для новых электросамокатов и весной 2027-го для перерегистрации старых».

В конце обсуждения господин Верзилин резюмировал, что все озвученные позиции и предложения будут обобщены в течение недели «для дальнейшей проработки» и подготовки рекомендаций участникам рынка и органам власти.