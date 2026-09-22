База, неприем
В Черноземье продают склады после атак ВСУ на логоцентры
С начала сентября «Ъ-Черноземье» обнаружил в открытых объявлениях предложения о продаже не менее 22 складских помещений и баз в Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях. В конце лета в этих регионах ВСУ нанесли массированные удары по логистическим центрам. Представители продавцов части наиболее дорогостоящих объектов называют другие причины их реализации. Опрошенные эксперты отмечают, что проблемы у владельцев баз в приграничье начались задолго до последних атак, а страхование таких активов затруднено.
Представитель продавца в разговоре с «Ъ-Черноземье» пояснила, что объект продается, так как собственнику «необходимы денежные средства, чтобы вложить их в другой актив»: «Эта база очень даже успешно функционирует. Вопрос не в том, чтобы быстрее продать из-за нахождения в Белгородской области. Спешки никакой нет, будем потихоньку продавать».
Еще одна крупная база общей площадью 12,9 тыс. кв. м продается в Восточном районе Белгорода по адресу: улица Константина Заслонова, 90 — за 210 млн руб. По данным Rusprofile, по этому адресу зарегистрировано специализирующееся на оптовой торговле автомобильными деталями ООО «Белтракцентр». Представитель продавца объяснил «Ъ-Черноземье», что актив продается «за ненадобностью».
По словам собеседника «Ъ-Черноземье», Белгород стал «тупиковым направлением» для бизнеса: многие жители уезжают, власти не предоставляют льготы, а выручка падает. В Тамбовской области, где 26 августа был уничтожен логистический центр Wildberries, с начала сентября появились объявления о продаже пяти объектов складской недвижимости на общую сумму 1,4 млрд руб. Самый дорогой из них выставлен за 1 млрд руб. Речь идет о двухэтажном складском комплексе общей площадью 10 тыс. кв. м в Рассказово по адресу: улица Пролетарская, 357. Собственник в объявлении не указан. Представитель продавца рассказал «Ъ-Черноземье», что актив продается, так как «не является профильным». В Советском районе Тамбова по адресу Пограничный проспект, 2Б продается производственно-складское здание за 149,5 млн руб. Площадь объекта — 2,3 тыс. кв. м. В объявлении указано, что база укомплектована оборудованием для переработки и хранения овощей. Ее собственник не указан. Представитель продавца не ответил на звонки «Ъ-Черноземье». В соседней Воронежской области, где склады Wildberries также подвергались атакам ВСУ в конце лета, с начала сентября появились объявления о продаже не менее 11 объектов логистической недвижимости. Их суммарная цена составляет 3,4 млрд руб. Самый дорогой из них — производственно-складской комплекс площадью 5,6 тыс. кв. м в левобережной части Воронежа по адресу: Монтажный проспект, 5В. Объект выставлен за 448 млн руб. Собственник в объявлении не указан. В агентстве недвижимости «Технопарк», отвечающем за продажу объекта, «Ъ-Черноземье» сказали, что не комментируют причины такого решения. В Нововоронеже выставлен на продажу производственно-складской цех площадью 5,1 тыс. кв. м по адресу: Воронежское шоссе, 9Г — за 280,5 млн руб. (55 тыс. руб. за кв. м). Собственник объекта в объявлении не указан. На «Яндекс Картах» по этому адресу отмечена «Южная производственная компания», специализирующаяся на выпуске теплоизоляционных материалов. В компании «Бизнес недвижимость», реализующей объект, пояснили «Ъ-Черноземье», что цех продают «с целью перераспределения финансовых потоков». В Советском районе Воронежа на улице Дорожной, 36И, также продается производственно-складской комплекс ООО «Воронежкомплект» площадью 2,5 тыс. кв. м — за 270,2 млн руб. Компания занимается оптовой продажей шин. Как пояснили «Ъ-Черноземье» ее представители, объект изначально был построен для последующей продажи или сдачи в аренду. Источник «Ъ-Черноземье» на рынке складской недвижимости в Белгородской области рассказал, что желание местного бизнеса продать логистические активы «не является локальной историей после ударов по Ozon или Wildberries»: «Здесь все хотят продать все и уже очень давно, с начала спецоперации в 2022 году. Только сделать этого нельзя, потому что покупателей нет». «Ситуация такова, что недавно досталось и мне — ВСУ разнесли большой комплекс, у меня там только одно из зданий было. Раньше на территории этого комплекса был Wildberries, потом он съехал, но на картах в интернете так, видимо, и осталось»,— поделился собеседник «Ъ-Черноземье». По его словам, ситуация осложняется тем, что страховые компании не возмещают местному бизнесу ущерб от атак, поскольку военные действия и террористические акты, как правило, исключаются из страхового покрытия: «Теперь надежда на то, что облправительство даст каких-то денег, а это произойдет, только если из федерального бюджета их выделят». Руководитель регионального отделения «Деловой России» в Белгородской области Сергей Лисов пояснил в разговоре с «Ъ-Черноземье», что ситуация с логистической инфраструктурой в регионе начала ухудшаться «еще с 2014 года, когда начались взаимные санкции с Украиной и запреты на ввоз определенных групп товаров». По его словам, в определенный момент товаропоток через расположенные на границе таможенно-логистические терминалы сократился на 60% — среди введенных тогда ограничений был, например, запрет на ввоз шоколада. После закрытия границы остановились и остальные потоки. Попытки предпринимателей продать базы на фоне атак ВСУ на логистические центры в макрорегионе господин Лисов назвал временной эмоциональной реакцией. По его мнению, она пройдет, если атаки прекратятся. Бизнес-омбудсмен Белгородской области Владислав Епанчинцев также отметил в беседе с «Ъ-Черноземье», что логистика в регионе и России в целом «страдает с самого начала СВО и сейчас просаживается из-за отсутствия спроса». По его словам, в приграничье негативные факторы накладываются друг на друга. Если еще два-три месяца назад перевозчики соглашались ехать в Шебекино по учетверенной цене, то теперь не едут вовсе. На этом фоне некоторые собственники предпочитают продать склады и получить за них деньги.
В Тамбовской области, где 26 августа был уничтожен логистический центр Wildberries, с начала сентября появились объявления о продаже пяти объектов складской недвижимости на общую сумму 1,4 млрд руб. Самый дорогой из них выставлен за 1 млрд руб. Речь идет о двухэтажном складском комплексе общей площадью 10 тыс. кв. м в Рассказово по адресу: улица Пролетарская, 357. Собственник в объявлении не указан. Представитель продавца рассказал «Ъ-Черноземье», что актив продается, так как «не является профильным».
В Советском районе Тамбова по адресу Пограничный проспект, 2Б продается производственно-складское здание за 149,5 млн руб. Площадь объекта — 2,3 тыс. кв. м. В объявлении указано, что база укомплектована оборудованием для переработки и хранения овощей. Ее собственник не указан. Представитель продавца не ответил на звонки «Ъ-Черноземье».
В соседней Воронежской области, где склады Wildberries также подвергались атакам ВСУ в конце лета, с начала сентября появились объявления о продаже не менее 11 объектов логистической недвижимости. Их суммарная цена составляет 3,4 млрд руб. Самый дорогой из них — производственно-складской комплекс площадью 5,6 тыс. кв. м в левобережной части Воронежа по адресу: Монтажный проспект, 5В. Объект выставлен за 448 млн руб. Собственник в объявлении не указан. В агентстве недвижимости «Технопарк», отвечающем за продажу объекта, «Ъ-Черноземье» сказали, что не комментируют причины такого решения.
В Нововоронеже выставлен на продажу производственно-складской цех площадью 5,1 тыс. кв. м по адресу: Воронежское шоссе, 9Г — за 280,5 млн руб. (55 тыс. руб. за кв. м). Собственник объекта в объявлении не указан. На «Яндекс Картах» по этому адресу отмечена «Южная производственная компания», специализирующаяся на выпуске теплоизоляционных материалов. В компании «Бизнес недвижимость», реализующей объект, пояснили «Ъ-Черноземье», что цех продают «с целью перераспределения финансовых потоков».
В Советском районе Воронежа на улице Дорожной, 36И, также продается производственно-складской комплекс ООО «Воронежкомплект» площадью 2,5 тыс. кв. м — за 270,2 млн руб. Компания занимается оптовой продажей шин. Как пояснили «Ъ-Черноземье» ее представители, объект изначально был построен для последующей продажи или сдачи в аренду.
Источник «Ъ-Черноземье» на рынке складской недвижимости в Белгородской области рассказал, что желание местного бизнеса продать логистические активы «не является локальной историей после ударов по Ozon или Wildberries»:
«Здесь все хотят продать все и уже очень давно, с начала спецоперации в 2022 году. Только сделать этого нельзя, потому что покупателей нет».
«Ситуация такова, что недавно досталось и мне — ВСУ разнесли большой комплекс, у меня там только одно из зданий было. Раньше на территории этого комплекса был Wildberries, потом он съехал, но на картах в интернете так, видимо, и осталось»,— поделился собеседник «Ъ-Черноземье».
По его словам, ситуация осложняется тем, что страховые компании не возмещают местному бизнесу ущерб от атак, поскольку военные действия и террористические акты, как правило, исключаются из страхового покрытия: «Теперь надежда на то, что облправительство даст каких-то денег, а это произойдет, только если из федерального бюджета их выделят».
Руководитель регионального отделения «Деловой России» в Белгородской области Сергей Лисов пояснил в разговоре с «Ъ-Черноземье», что ситуация с логистической инфраструктурой в регионе начала ухудшаться «еще с 2014 года, когда начались взаимные санкции с Украиной и запреты на ввоз определенных групп товаров».
По его словам, в определенный момент товаропоток через расположенные на границе таможенно-логистические терминалы сократился на 60% — среди введенных тогда ограничений был, например, запрет на ввоз шоколада.
После закрытия границы остановились и остальные потоки.
Попытки предпринимателей продать базы на фоне атак ВСУ на логистические центры в макрорегионе господин Лисов назвал временной эмоциональной реакцией. По его мнению, она пройдет, если атаки прекратятся.
Бизнес-омбудсмен Белгородской области Владислав Епанчинцев также отметил в беседе с «Ъ-Черноземье», что логистика в регионе и России в целом «страдает с самого начала СВО и сейчас просаживается из-за отсутствия спроса». По его словам, в приграничье негативные факторы накладываются друг на друга. Если еще два-три месяца назад перевозчики соглашались ехать в Шебекино по учетверенной цене, то теперь не едут вовсе. На этом фоне некоторые собственники предпочитают продать склады и получить за них деньги.
Дополнительным фактором господин Епанчинцев назвал отказ страховых компаний страховать имущество в приграничных районах.