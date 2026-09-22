База, неприем

С начала сентября «Ъ-Черноземье» обнаружил в открытых объявлениях предложения о продаже не менее 22 складских помещений и баз в Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях. В конце лета в этих регионах ВСУ нанесли массированные удары по логистическим центрам. Представители продавцов части наиболее дорогостоящих объектов называют другие причины их реализации. Опрошенные эксперты отмечают, что проблемы у владельцев баз в приграничье начались задолго до последних атак, а страхование таких активов затруднено.

В приграничье негативные факторы накладываются друг на друга, отметил эксперт

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Белгородской области на «Авито» появились объявления о продаже шести логистических объектов. Их суммарная цена составляет 790 млн руб. Самый дорогой — производственно-складской комплекс в Западном районе Белгорода по адресу: улица Мирная, 10 — продается за 270 млн руб. Общая площадь объекта составляет 4,1 тыс. кв. м. Собственник в объявлении не указан. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, по этому адресу зарегистрировано специализирующееся на оптовой торговле стройматериалами ООО «Центр строй». После 30 августа, когда ВСУ нанесли массированный ракетный удар по сортировочному центру и хабу доставки Ozon в Белгороде, вна «Авито» появились объявления о продаже шести логистических объектов. Их суммарная цена составляет 790 млн руб. Самый дорогой — производственно-складской комплекс в Западном районе Белгорода по адресу: улица Мирная, 10 — продается за 270 млн руб. Общая площадь объекта составляет 4,1 тыс. кв. м. Собственник в объявлении не указан. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, по этому адресу зарегистрировано специализирующееся на оптовой торговле стройматериалами ООО «Центр строй».

Представитель продавца в разговоре с «Ъ-Черноземье» пояснила, что объект продается, так как собственнику «необходимы денежные средства, чтобы вложить их в другой актив»: «Эта база очень даже успешно функционирует. Вопрос не в том, чтобы быстрее продать из-за нахождения в Белгородской области. Спешки никакой нет, будем потихоньку продавать».

Еще одна крупная база общей площадью 12,9 тыс. кв. м продается в Восточном районе Белгорода по адресу: улица Константина Заслонова, 90 — за 210 млн руб. По данным Rusprofile, по этому адресу зарегистрировано специализирующееся на оптовой торговле автомобильными деталями ООО «Белтракцентр». Представитель продавца объяснил «Ъ-Черноземье», что актив продается «за ненадобностью».

По словам собеседника «Ъ-Черноземье», Белгород стал «тупиковым направлением» для бизнеса: многие жители уезжают, власти не предоставляют льготы, а выручка падает.

В Тамбовской области, где 26 августа был уничтожен логистический центр Wildberries, с начала сентября появились объявления о продаже пяти объектов складской недвижимости на общую сумму 1,4 млрд руб. Самый дорогой из них выставлен за 1 млрд руб. Речь идет о двухэтажном складском комплексе общей площадью 10 тыс. кв. м в Рассказово по адресу: улица Пролетарская, 357. Собственник в объявлении не указан. Представитель продавца рассказал «Ъ-Черноземье», что актив продается, так как «не является профильным». В Советском районе Тамбова по адресу Пограничный проспект, 2Б продается производственно-складское здание за 149,5 млн руб. Площадь объекта — 2,3 тыс. кв. м. В объявлении указано, что база укомплектована оборудованием для переработки и хранения овощей. Ее собственник не указан. Представитель продавца не ответил на звонки «Ъ-Черноземье». В соседней Воронежской области, где склады Wildberries также подвергались атакам ВСУ в конце лета, с начала сентября появились объявления о продаже не менее 11 объектов логистической недвижимости. Их суммарная цена составляет 3,4 млрд руб. Самый дорогой из них — производственно-складской комплекс площадью 5,6 тыс. кв. м в левобережной части Воронежа по адресу: Монтажный проспект, 5В. Объект выставлен за 448 млн руб. Собственник в объявлении не указан. В агентстве недвижимости «Технопарк», отвечающем за продажу объекта, «Ъ-Черноземье» сказали, что не комментируют причины такого решения. В Нововоронеже выставлен на продажу производственно-складской цех площадью 5,1 тыс. кв. м по адресу: Воронежское шоссе, 9Г — за 280,5 млн руб. (55 тыс. руб. за кв. м). Собственник объекта в объявлении не указан. На «Яндекс Картах» по этому адресу отмечена «Южная производственная компания», специализирующаяся на выпуске теплоизоляционных материалов. В компании «Бизнес недвижимость», реализующей объект, пояснили «Ъ-Черноземье», что цех продают «с целью перераспределения финансовых потоков». В Советском районе Воронежа на улице Дорожной, 36И, также продается производственно-складской комплекс ООО «Воронежкомплект» площадью 2,5 тыс. кв. м — за 270,2 млн руб. Компания занимается оптовой продажей шин. Как пояснили «Ъ-Черноземье» ее представители, объект изначально был построен для последующей продажи или сдачи в аренду. Источник «Ъ-Черноземье» на рынке складской недвижимости в Белгородской области рассказал, что желание местного бизнеса продать логистические активы «не является локальной историей после ударов по Ozon или Wildberries»: «Здесь все хотят продать все и уже очень давно, с начала спецоперации в 2022 году. Только сделать этого нельзя, потому что покупателей нет». «Ситуация такова, что недавно досталось и мне — ВСУ разнесли большой комплекс, у меня там только одно из зданий было. Раньше на территории этого комплекса был Wildberries, потом он съехал, но на картах в интернете так, видимо, и осталось»,— поделился собеседник «Ъ-Черноземье». По его словам, ситуация осложняется тем, что страховые компании не возмещают местному бизнесу ущерб от атак, поскольку военные действия и террористические акты, как правило, исключаются из страхового покрытия: «Теперь надежда на то, что облправительство даст каких-то денег, а это произойдет, только если из федерального бюджета их выделят». Руководитель регионального отделения «Деловой России» в Белгородской области Сергей Лисов пояснил в разговоре с «Ъ-Черноземье», что ситуация с логистической инфраструктурой в регионе начала ухудшаться «еще с 2014 года, когда начались взаимные санкции с Украиной и запреты на ввоз определенных групп товаров». По его словам, в определенный момент товаропоток через расположенные на границе таможенно-логистические терминалы сократился на 60% — среди введенных тогда ограничений был, например, запрет на ввоз шоколада. После закрытия границы остановились и остальные потоки. Попытки предпринимателей продать базы на фоне атак ВСУ на логистические центры в макрорегионе господин Лисов назвал временной эмоциональной реакцией. По его мнению, она пройдет, если атаки прекратятся. Почему в Черноземье в 2023 году стали продавать нефтебазы в приграничье Бизнес-омбудсмен Белгородской области Владислав Епанчинцев также отметил в беседе с «Ъ-Черноземье», что логистика в регионе и России в целом «страдает с самого начала СВО и сейчас просаживается из-за отсутствия спроса». По его словам, в приграничье негативные факторы накладываются друг на друга. Если еще два-три месяца назад перевозчики соглашались ехать в Шебекино по учетверенной цене, то теперь не едут вовсе. На этом фоне некоторые собственники предпочитают продать склады и получить за них деньги.

Дополнительным фактором господин Епанчинцев назвал отказ страховых компаний страховать имущество в приграничных районах.

Егор Якимов