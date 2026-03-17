Негостеприимный прием

В Тамбове гостинично-ресторанный холдинг We Family Group (WFG) и его инвестор, близкий депутату Госдумы от региона Александру Полякову, пытаются через суд разрешить спор с властями и надзором вокруг проекта по строительству четырехзвездочного отеля в парке рядом с усадьбой Асеевых. Под объект реконструируют здание закрывшегося советского кардиологического санатория. Чиновники считают, что с ними не согласовали надстройку этажа, поэтому требуют демонтировать часть почти достроенного отеля за 1 млрд руб. В ответ инвестор пытается узаконить изменения и право собственности. Эксперты считают, что у отельеров есть реальные шансы на успех в суде.

Надстройка на здание бывшего кардиологического санатория в Тамбове после реконструкции (видна на фото) привела к судам между инвестором и властями Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Реконструкция здания бывшего санатория в Тамбове в четырехзвездочный отель. Ноябрь 2025 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Усадьба Асеевых в Тамбове Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В конце минувшей недели арбитражный суд региона приостановил два суда в рамках разбирательства о реконструкции под отель здания в Тамбове на улице Набережная (Гоголя), 22/1. В одном из дел назначена строительно-техническая экспертиза, которая должна определить «соответствие объекта строительным нормам», сообщается в материалах арбитража. Экспертиза будет проходить до середины апреля.

Основное дело, в котором назначена экспертиза, было инициировано юрлицом, подконтрольным инвестору отеля,— близким к WFG ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» (СКХ). По материалам дела, СКХ в декабре 2025-го обратился в арбитраж с иском к местному управлению Росимущества и областному министерству градостроительства и архитектуры. Компания просила сохранить здание уже «в реконструированном и перепланированном виде под гостиницу». Также истец потребовал признать за ним право собственности на данный объект площадью 2 тыс. кв. м.

По материалам дела, на одном из последних заседаний по делу представитель Росимущества в отзыве на иск заявил, что ведомство считает себя «ненадлежащим ответчиком», и просил отклонить иск.

Представитель министерства архитектуры тоже выступил против удовлетворения иска, сославшись на «отсутствие разрешительной документации на реконструкцию объекта». СКХ ходатайствовал о назначении судебной экспертизы. По мнению истца, специалистам следует установить, соответствует ли реконструированное здание строительным и техническим нормам. Суд удовлетворил ходатайство о проведении экспертизы и приостановил производство по этому делу до получения заключения экспертов. К участию привлечены как третьи лица ООО «Гостиница "Театральная"», областной департамент по государственной охране объектов культурного наследия и городская администрация.

СКХ обратился в суд в качестве реакции на другой иск, поданный против компании мэрией Тамбова еще в октябре 2025-го.

Муниципалитет обратился в арбитраж с требованием обязать демонтировать четвертый этаж отеля, построенный поверх советского здания санатория, как «самовольно возведенную надстройку». Это дело арбитраж приостановил на то же время и по той же причине, что и спор между СКХ, Росимуществом и министерством архитектуры.

В администрации Тамбова сообщили «Ъ-Черноземье», что поводом для обращения в суд стали строительные работы, проводившиеся без разрешительной документации. По данным мэрии, на объекте велась кладка четвертого этажа, после чего городские власти направили иск о демонтаже самовольной надстройки. В правительстве региона «Ъ-Черноземье» пояснили, что объект находится в частной собственности и «областного имущества в проекте нет». Информацией о параметрах реконструкции власти не располагают. В WFG предпочли не комментировать спор подробно, отметив, что «подобные разбирательства являются обычной практикой и строительные работы на объекте продолжаются». Открытие отеля, по данным на декабрь прошлого года, ожидалось в апреле 2026-го.

СКХ — головная структура холдинга «Агрополис “Сабурово”». По данным Rusprofile, ООО зарегистрировано в 2006 году в Тамбовской области, осуществляет деятельность в сфере производства продуктов мукомольной и крупяной промышленности. Уставный капитал — 133 млн руб. Практически полный контроль над компанией сосредоточен у Александра Полякова, которому принадлежит 99,7% долей. Оставшаяся часть — 0,33% — оформлена на Наталью Полякову. Их доли заложены в Сбербанке. По итогам 2024 года выручка СКХ составила 19,7 млрд руб., увеличившись на 19% по сравнению с 2023-м. Чистая прибыль выросла на 41% и достигла 672 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались.

По собственным данным, WFG работает в индустрии гостеприимства с 2004 года, базовым рынком для холдинга был Тамбов. Сейчас под управлением WFG находятся пять отелей: парк-отель Ples и гостиница «Театральная» в Тамбове, бутик-отель «Гостиный двор» и дизайн-отель Gerasimov в Мичуринске, а также отель «Муром» во Владимирской области. Также холдинг управляет десятью ресторанами и кафе в Тамбове, Мичуринске, Муроме.

По мнению адвоката и партнера BMS Law Firm Дениса Фролова, если экспертиза подтвердит, что объект соответствует строительным нормам, вероятность сохранения нового вида здания и признания права собственности будет высокой: «Однако многое будет зависеть от качества экспертизы. На практике в делах, где она назначается, суды в большинстве случаев опираются именно на выводы экспертов».

Руководитель практики недвижимости и строительства юридической компании «Центральный округ» Ксения Алферова перечислила критерии, при которых самовольную постройку обяжут снести «безусловно»: она создает угрозу гражданам или нарушает права третьих лиц; расположена на участке, не предоставленном в установленном порядке; возведена без права строительства.

«При наличии иска о признании права собственности со стороны инвестора и судебной экспертизы, которая заявит об отсутствии оснований для сноса, шансы отстоять постройку высокие»,— уточнила юрист.

«Контроль со стороны государства ужесточился за последние пять лет. Раньше инвестору было достаточно показать право на землю и техническую безопасность, и, даже если работы производились в отсутствие разрешительной документации, узаконить их было вполне возможно. Теперь суды ставят во главу угла публичный интерес к сохранению исторической среды, регламентов высотности и соответствия градостроительной политике, поэтому в 75% случаев они встают на сторону органов власти, добивающихся признания построек (надстроек и пристроек) самовольными»,— предупредила гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш.

Анна Швечикова