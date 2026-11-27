В Ленинградской области из-за атаки БПЛА перекрывали Ладожский мост
В Ленинградской области временно перекрывали Ладожский мост через Неву. С него работали мобильные огневые группы, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.
По данным «Фонтанки», движение перекрывали на 40-м км трассы «Кола». На подъездах к Ладожскому мосту образовались небольшие пробки.
Господин Дрозденко уточнил, что в ближайшее время в регионе должны отменить воздушную опасность. В общей сложности, по его словам, было уничтожено 45 беспилотников.