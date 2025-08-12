100 тысяч деревьев за логоцентр

Реализацию проекта воронежских бизнесменов Павла Тулинова (охранная деятельность и сельхозпроизводство) и Евгения Волкова (АПК и грузоперевозки) по строительству логистического комплекса стоимостью 1 млрд руб. в Рамонском районе может осложнить близость застройки к охраняемой Нагорной дубраве. В согласовании проекта в текущем виде было отказано из-за угрозы вырубки леса и соседства с природным заказником. Параметры застройки будут корректировать в соответствии с рекомендациями регионального минприроды, насчитавшего на участке более 100 тыс. деревьев «в хорошем состоянии». Предприниматели уверяют, что «на территории нет деревьев», и предполагают, что «удачное расположение участка могло заинтересовать других инвесторов». Экологи считают инвестпроект «нецелесообразным», поскольку даже компенсационная высадка не восполнит вырубку «устойчивого лесного массива».

Власти и инвесторы разошлись в оценке количества деревьев на участке под застройку

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Черноземье», в Айдаровском сельском поселении Рамонского района Воронежской области на участке площадью 25,3 га предприниматель Павел Тулинов совместно с семилукским ООО «Золото Руси» Евгения Волкова планирует до 2030 года возвести логистический комплекс, сообщил «Ъ-Черноземье» сам господин Тулинов. По его словам, логистический комплекс может состоять из шести зданий площадью 24 тыс. кв. м, в том числе 8 тыс. кв. м низкотемпературных складов. Объем инвестиций в проект предприниматель оценил в 1 млрд руб., источником финансирования станут собственные средства ООО «Золото Руси». Склады предназначаются для нужд предприятий обоих бизнесменов, в частности для хранения сельхозпродукции. По словам господина Тулинова, в данный момент идет подготовка проекта.

Участок, на котором планируется строительство логокомплекса, по словам господина Тулинова, с 2020 года находится в муниципальной собственности, до этого он несколько лет находился в федеральной собственности и в собственности ЗАО «Промкор», которое в 2015 году было признано банкротом. Согласно кадастровой карте, разрешенный вид использования участка — производственная деятельность, но по назначению он не использовался ни одним владельцем.

По данным источников «Ъ-Черноземье», знакомых с параметрами земельного участка, для возвращения его в бизнес-оборот администрацией Аидаровского сельского поселения в региональное министерство архитектуры и градостроительства в начале 2025 года был направлен проект решения о комплексном развитии территории (КРТ). Такой формат мог гарантировать обеспечение участка инженерной и транспортной инфраструктурой, a также мог дать возможность контролировать строительство. Инициатива по КРТ была направлена на стадии активной работы инвесторов над проектом логокомплекса.

Однако в согласовании проекта КРТ в его тогдашнем варианте, по данным «Ъ-Черноземье», в середине этого года было отказано. Замечания возникли у министерства природных ресурсов и экологии области, подтвердили в ведомстве в ответ на запрос «Ъ-Черноземье».

В областном министерстве отметили, что участок хотя и расположен за пределами особо охраняемых природных территорий областного значения, но граничит с государственным природным заказником «Воронежская нагорная дубрава» и территорией садоводческих кооперативов, а также «имеет высокую степень облесенности, что подтверждается материалами лесопатологического обследования»

Его проводили на территории специалисты бюджетного учреждения «Дирекция особо охраняемых природных территорий». По оценке дирекции, на участке растут более 100 тыс. деревьев. «Лесной массив состоит в основном из локальных участков, на которых произрастают сосна обыкновенная, береза, клен, акация, осина. Присутствуют экземпляры тополя бальзамического, тополя пирамидального, дуба черешчатого. Качественное состояние зеленых насаждений хорошее (II категория санитарного состояния)»,— говорится в ответе Минприроды области на запрос «Ъ-Черноземье».

В ведомстве подчеркнули, что в данный момент проект КРТ и застройки участка «прорабатывается с учетом минимизации вырубки зеленых насаждений и нагрузки на прилегающий заказник» — согласно замечаниям министерства

Павел Тулинов подтвердил «Ъ-Черноземье», что разрешение на строительство пока не выдано, но подчеркнул, что он не знает о проблеме с лесными насаждениями. «На территории вообще нет деревьев, только небольшая поросль акации»,— заявил бизнесмен. Учредитель ООО «Золото Руси» Евгений Волков в беседе с «Ъ-Черноземье» предположил, что отказ в строительстве может быть связан с интересом других инвесторов к участку с удачным расположением: «Земля находится вблизи от трассы, это делает ее очень привлекательной. Про то, что есть проблема близости к дубраве, я слышу впервые. Возможно, кто-то положил глаз на эту землю. Я не видел на участке деревьев. Какая может возникнуть проблема для леса или садоводческих товариществ при строительстве складов — лично мне не понятно. Это похоже на отговорку. А истинную причину отказа мы узнаем, когда на этом месте появится что-то другое». Бизнесмен отметил, что в случае отказа со стороны властей компания планирует реализовать проект на собственном участке земли площадью 18 га в селе Перлевка Семилукского района.

К строительству компания готова приступать «не раньше чем через год» в связи с тяжелым сезоном в сфере грузоперевозок, заключил господин Волков

Один из источников «Ъ-Черноземье» подчеркнул, что у облправительства нет «существенных замечаний именно к проекту логистического комплекса», однако региональные власти «будут настаивать на как можно более бережном отношении инвестора к окружающей среде, рекомендуя сохранить возможный максимум зеленых насаждений».

По данным Rusprofile, ООО «Золото Руси» зарегистрировано в городе Семилуки Воронежской области в 2014 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — директор Евгений Волков. Выручка в 2024 году составила 254 млн руб., чистая прибыль — 4,1 млн руб.

Павел Тулинов в разные годы фигурировал в качестве учредителя трех частных охранных предприятий «Шериф-о», «Шериф-в» и «Прайд», а также ООО «Лакросс-скат-м» (основной вид деятельности — торговля оптовая бытовыми электротоварами). Все эти компании сейчас ликвидированы. В разговоре с «Ъ-Черноземье» предприниматель отметил, что занимается сельхозпроизводством, однако отказался сообщать подробности.

Председатель воронежского Центра экологической политики и глава комиссии областной общественной палаты по экологии Надежда Стороженко отметила, что на территории вблизи Нагорной дубравы за 40 лет сформировался устойчивый лесной массив, включающий ценные породы деревьев. «Строительство логистического комплекса в этом месте нецелесообразно. Это может привести к уничтожению большого количества взрослых зеленых насаждений. Компенсационная высадка не позволит в полной мере восполнить утраты»,— отметила эксперт.

«Строительство крупного логокомплекса поблизости от дубравы неминуемо окажет негативное влияние на лесные насаждения,— подчеркнул знакомый с ситуацией эколог, пожелавший остаться неназванным.— Это огромное количество сточных вод, которые могут попасть в лес».

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова считает, что проект может обойтись дороже ожиданий инвесторов. «Средняя цена квадрата таких высокотехнологичных площадей с учетом влияния санкций оценивается в 140-150 тыс. руб. Так что в действительности это может оказаться 1,3-1,4 млрд руб. Самое ценное — низкотемпературные склады, которые требуют высокотехнологичного оборудования, никакая земля не может идти в сравнение с этими расходами»,— сказала госпожа Владимирова.

Ульяна Ларионова