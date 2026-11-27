— Для особо регулируемых отраслей и чувствительной информации априори подходит только внутренняя модель: внешний контур создает риски утечки. Если политика безопасности допускает обращение к известным глобальным моделям, можно строить решение на open-source. Если процессы не требуют глубокой обработки либо запросы редки и нерегулярны, допустим API. Но если данные и процессы не готовы, начинать с ИИ преждевременно. Одним проектом вряд ли получится окупить внедрение ИИ, но это не значит, что он не нужен организации: это всегда дорого и сложно.