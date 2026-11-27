«Одним проектом вряд ли получится окупить внедрение ИИ»
Руководитель ИИ-направления Т1 Сергей Голицын о разработке в эпоху нейросетей
Внедрение ИИ в работу крупного бизнеса в 2026 году стало массовым. Но если на входе это сулит выгоду и новые возможности, то в процессе появляется большое количество рисков и расходов. О том, как этого избежать, “Ъ” рассказал руководитель направления «Искусственный интеллект» Т1 Сергей Голицын.
— Что должно быть готово в системе до того, как ИИ-агент получит доступ к корпоративным данным?
— Поскольку агент во многом остается «черным ящиком», сначала нужен строгий регламент: какие данные и от кого он может получать и какой результат должен выдавать. Для безопасности это ключевое. На архитектурном уровне должны быть описаны платформа и артефакты, выстроены логирование и трассировка данных.
— Насколько заказчик оказывается привязан к конкретной модели или поставщику, что вы делаете, чтобы через год можно было сменить модель без переделывания всего решения?
— «Человеческая» привязанность к отдельным моделям есть. Например, наше недавнее исследование показало, что больше половины разработчиков пользуются одной нейросетью и предпочитают ChatGPT или Claude Code. Но серьезные ИИ-платформы мультивендорные: позволяют использовать несколько моделей и маршрутизировать запросы по сложности. Принципы работы и подготовки у них общие, поэтому смена модели не должна требовать переделки всего решения.
— Как заказчику оценить ИИ-систему?
— Важно сначала сформулировать требования к себе — тогда понятны критерии оценки поставщика и решения. Система с ожиданием ответа десять секунд и система с тремя секундами различаются по архитектуре и стоимости разительно. То же с точностью: если достаточно 90%, решение может строиться на open-source модели; если нужно 99%, потребуются сложная программная обвязка, обучение на корпоративных данных и более производительное «железо». Эти параметры должны фиксироваться как KPI/SLA и критерии приемки.
— Когда в российских условиях правильнее строить на открытых моделях, когда — на API, а когда вообще не внедрять ИИ?
— Для особо регулируемых отраслей и чувствительной информации априори подходит только внутренняя модель: внешний контур создает риски утечки. Если политика безопасности допускает обращение к известным глобальным моделям, можно строить решение на open-source. Если процессы не требуют глубокой обработки либо запросы редки и нерегулярны, допустим API. Но если данные и процессы не готовы, начинать с ИИ преждевременно. Одним проектом вряд ли получится окупить внедрение ИИ, но это не значит, что он не нужен организации: это всегда дорого и сложно.
— Кто в компании должен отвечать за ИИ-риски?
— Это должен быть бизнес-заказчик: он отвечает за процесс и результат. CIO отвечает за архитектуру и интеграцию, CISO — за безопасность и контроль доступа, отдельный комитет задает единые правила и решает спорные кейсы. «Теневые» пилоты ловятся через обязательную регистрацию ИИ-инициатив, контроль закупок и внешних API, мониторинг трафика, DLP и регулярный аудит. Важно не только запрещать, но и давать бизнесу легальный «песочничный» контур для быстрого и безопасного пилотирования.
— Что вы советуете заказчику вычеркнуть из ТЗ на ИИ-проект и что, наоборот, добавить?
— Из ТЗ лучше убрать непроверяемые обещания: «инновационность», «полная автономность», «точность 100%», «замена сотрудников». Добавить стоит то, что обычно всплывает после инцидента: владельца ИИ-процесса и порядок эскалации; требования к качеству и происхождению данных; регламент доступа агента к корпоративным данным; человеческий контроль спорных ответов; сценарии отката и замены модели; стоимость эксплуатации. Главное — заранее сформулировать четкие требования, включая не только скорость отклика или число обращений, но и условия безопасности. Иначе проект может не состояться или потребует дорогих доработок.
Газета «Коммерсантъ» №220от 27.11.2026, стр. 10