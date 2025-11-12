Гостей заставят заплатить

С начала следующего года в Воронеже начнут взимать туристический налог при временном проживании гостей в размере 2% от стоимости размещения, единогласно решили депутаты гордумы. Город станет 128-м и крупнейшим муниципальным образованием региона, где будет действовать этот сбор. При этом в последующие годы планируется его поэтапное повышение вплоть до 5% в 2029 году. Ожидается, что это позволит получать в бюджет Воронежа не менее 80 млн руб. в год. Участники рынка опасаются, что сбор ударит по небольшим отельерам и надеются, что собранные средства будут направлены на развитие туристической сферы.

Постояльцам отелей в Воронеже теперь придется доплачивать на развитие инфраструктуры

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Воронеже вслед за 127 другими муниципальными образованиями региона ввели туристический сбор с размещения в размере 2% от стоимости номера, но не менее 100 руб. в сутки с человека. Нововведение начнет действовать с 1 января 2026 года, и каждый год вплоть до 2029-го сбор будет подниматься на 1% до 5% в 2029-м, что соответствует максимально разрешенной ставке в соответствии с Налоговым кодексом. Выплаты должны совершать гости города при заселении в гостиницы, отели, хостелы, пансионаты и иные объекты временного размещения. От него будут освобождены граждане, имеющие прописку в Воронежской области, а также те, кто вынужденно покинул свои дома, и участники специальной военной операции.

О планах ввести туристический налог в Воронежской области еще в июле 2024 года высказывался министр предпринимательства, торговли и туризма региона Сергей Корчевников.

Тогда он предположил, что уже в первый год муниципалитеты смогут получить в свои бюджеты дополнительные 320 млн руб., а в дальнейшем сумма вырастет до 1 млрд руб.

С 1 января 2025 года налог был введен в 127 муниципальных образованиях региона из 445, в том числе в 125 городских и сельских поселениях и в двух городских округах — Борисоглебске и Нововоронеже. За первое полугодие власти Воронежской области привлекли за счет туристического налога 12,5 млн руб. В апреле о возможном введении налога в следующем году заявил первый заместитель министра экономического развития региона Константин Хорошев.

Туристический налог появился в июле 2024 года вместо ранее существовавшего курортного сбора, который взимался в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус». При этом, в отличие от курортного сбора, туристический налог не носит целевого характера — полученные средства муниципалитет может расходовать на любые цели, а не только на развитие туристической инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

К началу 2025 года налог ввели представители всех областей Черноземья, кроме пограничных — Белгородской и Курской. В Орловской и Тамбовской областях за девять месяцев 2025 года в бюджет удалось собрать за счет этого налога 9 млн руб. и 7 млн руб. соответственно. В Липецкой области объемы сборов не разглашаются, на запрос «Ъ-Черноземье» ответа получено не было.

Позитивно оценил инициативу управляющий партнер парка «Белый колодец» Сергей Слабунов, отметив, что важно использовать средства для повышения туристической привлекательности города.

«Ключевой вопрос в том, куда именно будут направлены эти средства. Очень важно, чтобы они целевым и разумным образом инвестировались в инфраструктуру: в развитие самих объектов отдыха, в благоустройство».

«Для реального развития туризма Воронежу нужна четкая и понятная стратегия, состоящая из простых, конкретных действий. Эта стратегия должна быть принята первым лицом региона и подкреплена командой с четким планом, сроками и результатами. Без этого система остается децентрализованной и работает по принципу "играет, как может"»,— пояснил господин Слабунов.

Неоднозначное отношение к введению налога выразила сооснователь клуба отельеров Черноземья, эксперт по маркетингу в туризме Наталья Родионцева: «Введение туристического сбора можно оценить как позитивную инициативу в случае, если средства будут направлены на улучшение сервиса для гостей города. В связи с введением налога многие отельеры могут попытаться повысить стоимость проживания, однако с учетом того, что в 2025 году наблюдается спад заполняемости гостиниц, будет просто неразумно это делать, а значит, новые расходы лягут на владельцев комплексов».

При этом эксперт отметила, что при официальной ставке 2% расходы гостиниц оказываются значительно выше, так как налог подразумевает выплаты не ниже 100 рублей, а также увеличивает административную нагрузку, что также ведет к увеличению расходов. «Все это может привести к закрытию небольших игроков на рынке»,— подытожила госпожа Родионцева.

Спад заполняемости подтверждает Александр Абраамян, генеральный директор отеля «Марриотт» в Воронеже. В своем Telegram-канале он отметил, что за восемь месяцев 2025 года в городе средняя загрузка гостиниц упала на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впрочем, он ожидает, что до конца года показатель скорректируется до –1,5% «за счет большей активности групповых заездов и корпоративов».

Ульяна Ларионова