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Главные анонсы 18 июня
17/06
Экс-преподаватель Орловского госуниверситета получил 8,5 лет за производство наркотиков
17/06
Липецкую городскую энергетическую компанию может возглавить Константин Драчук
17/06
Главный транспортник Курска ушла на пенсию
17/06
Уголовное дело экс-мэра Мичуринска Александра Кузнецова дошло до суда
17/06
В Воронеже облсуд оставил в силе приговор бывшим сотрудникам МЧС
17/06
В финал конкурса на пост главы Курска вышли Виктор Карамышев и Андрей Телегин
17/06
Пятый энергоблок Нововоронежской АЭС выведен на ремонт на 65 суток
17/06
В Липецкой области через десять лет задержан последний фигурант дела об убийстве
17/06
ЛДПР и ПАРНАС выдвинули кандидатов на пост главы Липецкой области
16/06
В Воронеже закрылся девятый Платоновфест
16/06
В дорожной аварии под Воронежем погибли восемь человек
14/06
Депутаты почти наполовину подняли тарифы на воду в Белгороде
14/06
Воронежская горэлектросеть оштрафована на 300 тыс. рублей за высокую цену для интернет-провайдеров
14/06
Возбуждено уголовное дело о хищении земельных участков под Воронежем
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муковисцидоз, смешанная форма, тяжелое течение, требуется лечебное питание
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(обновлено: 04.06.2019)
Промышленность Черноземья
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В индустриальном парке «Уварово» ждут еще три проекта на 14 млрд рублей
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Veronesi Holding S.p.А. намерена вложить 500 млн рублей в расширение производства птицы
Белгородчина ускоряется на границе
Региональные власти рассчитывают на рост экспорта за счет металлургии и АПК
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Власти Липецкой и Воронежской областей разбираются в долгах завода электродвигателей
«Удивился, что собак кормят по таким рецептам»
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Воронежские силовики освободили «захваченное террористами» здание областного УГИБДД
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«Город надо было встряхнуть»
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Как военные готовят технику к параду 9 мая в Воронеже
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33 тыс. воронежцев поучаствовали в шествии на Первомай
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Воронежской облдуме 25 лет
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В Театре оперы и балета прошла премьера нового балета
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Как в Воронежской области строят обход узкого участка М-4
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«Динамика инфляции дает повод для оптимизма»
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Инвесторы преломили плиту
Проект завода стройматериалов под Орлом осложнился конфликтом собственников
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«Авангард» дорос до суда
Противники высоток в Липецке и застройщик готовятся к правовому решению
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия