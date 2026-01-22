ВАСО замыкается в себе

Как стало известно «Ъ-Черноземье», воронежский авиазавод (ВАСО, филиал ПАО «Ил», входит в подконтрольное «Ростеху» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК) отказался от реализации инвестпроекта по строительству в индустриальном парке «Масловский» завода по производству мотогондол и пилонов стоимостью 10,5 млрд руб. Вместо этого аналогичное производство, но более чем вдвое меньшей мощности, планируют разместить на основной промплощадке предприятия. Объем инвестиций теперь оценивается в порядка 5 млрд руб. Эксперты оценивают это «как разумную оптимизацию» проекта под текущие потребности авиаотрасли РФ.

Замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков 21 января в ходе рабочей поездки в Воронеж посетил производственные мощности ВАСО и принял участие в совещании по созданию в регионе центра специализации изготовления мотогондол (ЦСИМ) — первого крупного за много лет инвестпроекта авиазавода, обсуждаемого уже более трех лет. По итогам визита замминистра в пресс-службе ВАСО подтвердили «Ъ-Черноземье», что производство, которое ранее планировалось разместить на территории индустриального парка «Масловский» в Новоусманском районе, будет оборудовано на площадке самого авиазавода в левобережной части Воронежа.

По данным источников «Ъ-Черноземье» в авиаотрасли, стоимость инвестпроекта, который теперь фактически представляет собой модернизацию и расширение основной промплощадки ВАСО для создания на ней ЦСИМ, снизится с заявленных ранее 10,5 млрд руб. примерно вдвое, до порядка 5 млрд руб., а проектная мощность выпуск — почти в 2,5 раза. Проект может быть профинансирован льготными кредитами федерального Фонда развития промышленности.

Сейчас в планах ВАСО — реконструкция 10 тыс. кв. м существующих заводских корпусов. Там предполагается разместить 40 единиц «нового высокопроизводительного оборудования»: от станков с программным управлением для изготовления деталей до автоклавов для композитного производства.

Оборудование прошло стадию контрактации и находится в изготовлении, сообщили в пресс-службе предприятия. Запуск обновленного производства мотогондол и пилонов для двигателей ПД-8 и ПД-14, необходимых для гражданских самолетов Superjet New (версия Sukhoi Superjet 100 с российскими двигателями) и МС-21, планируется на первый квартал 2027-го, выход на проектную мощность (до 112 моторокомплектов узлов мотогондол в год) — к 2028-му. Предполагается, что на базе ЦСИМ будет создано более 500 рабочих мест.

Мотогондолы — отсеки воздушного судна, обеспечивающие размещение двигателей, оптимизацию аэродинамических характеристик и защиту внутренних систем от воздушных потоков. Пилоны соединяют двигатели с крылом самолета, а также гасят вибрации, минимизируют крутящие моменты, не перегружая несущую конструкцию крыла.

«Отказ от строительства отдельного корпуса ЦСИМ (в "Масловском".— “Ъ-Черноземье”) позволит значительно сократить инвестиционные затраты, а также сроки ввода новых производственных мощностей для выполнения комплексной программы развития гражданской авиации»,— прокомментировал руководитель специализирующегося на ПД-14 и ПД-8 направления управления программами ВАСО Дмитрий Митин.

В ВАСО также подчеркивают, что предприятие обеспечено заказами как минимум до 2030 года по основным программам, прежде всего по производству широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов Ил-96-300, которые остаются ключевым продуктом завода. Воронежский филиал ПАО «Ил» участвует и в межзаводской кооперации ОАК по программам МС-21-310, SJ-100, Ил-76МД-90А и Ил-114-300, планируя в перспективе наращивать загрузку.

Первоначально соглашение о намерениях построить ЦСИМ в «Масловском» губернатор Воронежской области Александр Гусев и управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман подписали в мае 2023-го. Речь шла об инвестициях в размере 6,4 млрд руб.

В течение нескольких месяцев того же года параметры проекта скорректировали: общий объем вложений оценили в 10,5 млрд руб., ожидалось создание 1,1 тыс. рабочих мест и ежегодный выпуск до 270 комплектов гондол для российских авиадвигателей — для самолетов Ил-96 и Ил-76, Superjet New и МС-21.

Производство планировалось разместить на участке площадью до 6,7 га. Средства на разработку проектной документации выделили из бюджета Воронежской области, контракт стоимостью 11,9 млн руб. получило московское АО «Центр технологического развития». Судя по данным портала госзакупок, компания исполнила обязательства, получив две претензии об уплате неустойки из-за просрочки на общую сумму 2,3 млн руб. Сведений об оплате нет.

Источник в отрасли в беседе с «Ъ-Черноземье» отметил, что в связи с изменениями в профильной госпрограмме РФ сдвинулись планы ряда предприятий авиастроения. В результате было принято решение закупить новое оборудование для действующей площадки ВАСО, а не строить новую. Это позволяет сократить расходы на строительство нового цеха и прокладку коммуникаций, которые могли составлять до половины стоимости. Теперь предприятие сосредоточится на инвестициях непосредственно в производство.

«Сейчас вложения в расширение производства в основном приходятся на станки и оборудование. Региональные власти такую позицию поддерживают, ранее они были готовы предоставить ВАСО и площадки, и финансовые инструменты, однако ситуация на рынке изменилась и не по их вине»,— отметил собеседник «Ъ-Черноземье».

Главный редактор портала Avia.ru Павел Гусаров отметил, что проектная мощность в 112 комплектов в год выглядит обоснованной. По его словам, при таком объеме мотогондолами можно обеспечить 56 самолетов. Иркутский авиационный завод (филиал ПАО «Яковлев») ранее заявлял о планах выпускать до 36 самолетов МС-21 в год, еще 20 SJ-100 ежегодно планируется собирать в Комсомольске-на-Амуре.

Параллельно ВАСО занимается созданием предметно ориентированных участков, специализирующихся на выпуске конструкций определенного типа. Речь идет о монолитных узлах мотогондол, для которых требуются укладка слоев препрегов, автоклавное формование, механическая обработка и контроль. По словам господина Гусарова, такие процессы требуют квалифицированного персонала и специализированного оборудования в непосредственной близости, поэтому расширение действующего производства будет актуальным. «В ОАК создаются локальные центры компетенций. То есть уникальные производства, которые будут обеспечивать этой продукцией всю корпорацию, все заводы»,— отметил эксперт.

Еще один авиаэксперт, попросивший не называть его имени, обратил внимание, что снижение заявленной проектной мощности ЦСИМ говорит «именно об оптимизации». По его мнению, параметры 2023 года превосходили потребности и возможности других участников производственной кооперации, что могло повлечь переинвестирование и привести к «работе на склад». В рамках же текущей конфигурации проекта ВАСО сохраняет возможность нарастить выпуск при необходимости.

Денис Данилов