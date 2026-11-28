Мошенники начали рассылать в мессенджерах и соцсетях вредоносные файлы и ссылки на фишинговые сайты под видом поздравительных открыток ко Дню матери. Праздник в этом году отмечается 29 ноября, и злоумышленники используют его как повод для массовых атак. Об этом «РИА Новости» сообщил эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Галактион Кучава.