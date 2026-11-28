Мошенники начали рассылать фишинговые открытки ко Дню матери
Мошенники начали рассылать в мессенджерах и соцсетях вредоносные файлы и ссылки на фишинговые сайты под видом поздравительных открыток ко Дню матери. Праздник в этом году отмечается 29 ноября, и злоумышленники используют его как повод для массовых атак. Об этом «РИА Новости» сообщил эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Галактион Кучава.
По словам эксперта, мошенники применяют праздничные поздравления как инструмент социальной инженерии. «Аферисты рассылают вредоносные файлы под видом красивой электронной открытки, трогательного видеопоздравления», — рассказал он. При этом сам переход по ссылке не означает автоматического хищения денег или заражения телефона: в большинстве случаев злоумышленникам требуется дополнительное действие пользователя — ввод пароля, передача кода подтверждения, установка приложения или предоставление разрешений.
Однако, как подчеркнул Кучава, это не делает подозрительные ссылки безопасными. «Существуют и технические уязвимости, при которых последствия могут наступить без очевидного согласия пользователя», — заключил эксперт. Россиянам рекомендуют проявлять осторожность при получении праздничных сообщений от неизвестных отправителей и не открывать вложения без проверки.