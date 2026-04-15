Отрицательная реакция

На убытки завода могло повлиять обрушение мировых цен на агрохимикаты

По итогам 2025 года воронежское АО «Минудобрения» продемонстрировало убыток в 9,2 млрд руб., в то время как годом ранее фиксировалась прибыль в 3,9 млрд руб. Выручка компании за год при этом почти не изменилась и составила 46,4 млрд руб. (-0,56% по сравнению с 2024-м). Это следует из бухгалтерской отчетности общества, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье». Себестоимость продаж завода увеличилась на 9% — с 30 млрд до 33 млрд руб. Валовая прибыль, напротив, сократилась на 23% — с 16,3 млрд до 13,3 млрд руб., а прибыль от продаж выросла на 11% — с 4,9 млрд до 5,5 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 12 млрд руб., в то время как годом ранее фиксировалась прибыль в 5,6 млрд руб.

Активы завода «Минудобрения» сократились на 12% — со 192 млн до 171 млн руб. Внеоборотные активы выросли вдвое — с 7,1 млн до 14,7 млн руб., а оборотные уменьшились на 18% — со 184 млн до 156 млн руб. Дебиторская задолженность предприятия снизилась на 22% — со 147 млн до 120 млн руб., а кредиторская задолженность выросла на 15% — с 5,7 млн до 6,5 млн руб.

С декабря 2024 года заводом управляет московское АО «Росхим», учредителем которого является закрытый паевой комбинированный инвестфонд «Квинта». Фондом управляет ООО «УК "Финансовый партнер"» Алексея Сорокина.

В АО «Росхим» воздержались от комментариев по поводу финпоказателей предприятия. В министерстве промышленности и транспорта Воронежской области на запрос «Ъ-Черноземье» ответили, что АО «Минудобрения» оценивает финансовое состояние своего завода «как стабильное».

«Также общество считает нецелесообразным предоставлять более подробную финансовую информацию о деятельности в СМИ, сославшись на политику конфиденциальности и соблюдение законодательства о защите коммерческой тайны»,— сообщили в министерстве.

В администрации Россошанского района в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» пояснили, что не располагают информацией о финансово-хозяйственной деятельности «Минудобрения». Вместе с тем там предположили, что убытки предприятия могут быть связаны с конъюнктурой рынка, изменением цен на продукцию, ростом издержек, курсовыми разницами, увеличением инвестиций в производство и особенностями бухучета.

По собственным данным, химзавод производит около 1,2 млн т аммиака, 550 тыс. т аммиачной селитры, 1,2 млн т нитроаммофоски, 850 тыс. т неконцентрированной азотной кислоты, до 200 тыс. т мела технологического. Долю компании на рынке агрохимикатов промышленный эксперт Леонид Хазанов по состоянию на 2026 год оценивает в 10%.

По мнению эксперта, ситуация на рынке минеральных удобрений в 2025 году в России «была двоякой». «С одной стороны, мы видим рост их потребления примерно на 2% до 5,6 млн т в действующем веществе. При этом возможности аграриев по закупке агрохимикатов были достаточно ограничены, что обусловлено высокой ключевой ставкой и ограничениями на экспорт зерна. Выпуск минудобрений в прошлом году подрос. Вместе с тем динамика производства была неоднородна у различных производителей»,— отметил господин Хазанов.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский полагает, что одной из причин убытков предприятия могло стать «обрушение цен на агрохимикаты на мировом рынке». «Спотовая цена на мочевину Urea FOB Black Sea, которая в первой половине года держалась на комфортных уровнях и росла вплоть до 560 долларов, к концу 2025-го сползла до 300 — почти двукратное падение, которое не могло не отразиться на финансовых показателях экспортоориентированного предприятия. Рубль относительно доллара в прошлом году укреплялся, что снижало рублевую выручку и приводило к переоценке валютных долгов. Поэтому предприятие в рублевом выражении зарабатывало на экспорте меньше, а платило кредиторам больше»,— объяснил эксперт.

По мнению господина Жарского, на ситуацию также негативно повлияли рост ключевой ставки и экспортные ограничения. «Квоты на азотные удобрения продолжают урезаться. Компании-производители получают меньше валютной выручки, а на внутреннем рынке предлагают все большие объемы, что влечет за собой снижение цен»,— добавил он.

Егор Якимов