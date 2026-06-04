Железо прямого действия

Производство железа прямого восстановления из отходов горно-обогатительных комбинатов (ГОКов) в Курской области хочет построить малоизвестная и не афишируемая властями компания «Феррум». О планах сообщил губернатор Александр Хинштейн на ПМЭФ-2026. Завод хотят запустить к 2030 году. Инвестиции в него, возможно, составят 18,4 млрд руб. — по их объему ко второму дню форума проект стал самым крупным из заявленных в Черноземье. Также власти заявляют, что предприятие не будет иметь аналогов в РФ. Эксперты осторожно отмечают уникальность проекта, но предупреждают о возможных сложностях выхода «Феррума» на рынок из-за наличия сильных конкурентов, производящих аналогичную продукцию напрямую из железной руды.

К 2030 году планируется запуск производства железа прямого восстановления из отходов горно-обогатительных комбинатов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Правительство Курской области заключило на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) соглашение с некой компанией «Феррум» (никакие данные о ней не раскрываются), которое предполагает строительство современного мини-металлургического производства с использованием технологии прямого восстановления железа из железорудных шламов. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Стоимость проекта оценивается в 18,4 млрд руб. Он стал самым крупным среди заявленных регионами Черноземья по объему инвестиций ко второму дню форума.

По словам господина Хинштейна, на предприятии «Феррума» планируют перерабатывать отходы горно-обогатительных комбинатов и выпускать за счет этого новую продукцию.

Он также отметил, что «аналогов такому проекту» в России не существует. Власти рассчитывают, что компания приступит к строительству завода уже в 2027 году. К 2030 году планируется запуск предприятия. Другие параметры проекта не раскрываются.

По данным Rusprofile, в Курской области зарегистрированы две компании с названием «Феррум». Основным видом деятельности обеих компаний указана оптовая торговля отходами и ломом. Одна зарегистрирована в Рыльске: руководитель и учредитель Евгений Котельников, выручка и прибыль нулевые. Другая — в Курске, принадлежит Игорю Губину. В 2025 году компания показала рост выручки почти в пять раз, до 23,4 млн руб., чистая прибыль — 11,9 млн руб.

Господин Губин сказал «Ъ-Черноземье», что соглашение на ПМЭФ-2026 было подписано не с его компанией. Телефоны рыльского «Феррума» оказались недоступны.

В пресс-службе правительства Курской области на запрос «Ъ-Черноземье» о деталях проекта и его конкретных инвесторах ответили, что «вся доступная информация — в посте у губернатора». «Другой информацией, к сожалению, не владеем»,— пояснили там.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает необычность проекта «Феррума»: «В России и в мире железо прямого восстановления (полученное без использования доменных печей.— "Ъ-Черноземье") в полном объеме получают из железной руды, а вот чтобы из отходов ее обогащения — таких примеров я не знаю. Но тут надо учесть, что сегодня прямовосстановленное железо производит Лебединский ГОК. И "Объединенная металлургическая компания" строит свое предприятие по выпуску такого железа в Нижегородской области. Его могут запустить уже в ближайшие два года».

«Соответственно, когда "Феррум" выйдет на рынок, у него будет как минимум два сильных конкурента. Компании будет непросто»,— предупреждает эксперт.

По словам господина Хазанова, переработка металлургических отходов горнодобывающей промышленности в России «развита довольно относительно». «В значительной степени они идут на строительные материалы для прокладки дорог. В случае с курским проектом речь идет о том, что железо будет извлечено из самих отходов»,— добавил эксперт.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что проект выглядит «технологически нетипичным для российской металлургии»: «В нашей стране нет проблем с сырьевой базой, и переработка отходов, в том числе шламов, предполагающая большие производственные затраты, не так востребована, как в странах с ограниченным количеством сырья».

«Тем не менее проект очень интересный, поскольку переработка отходов в металлургии становится одним из ключевых трендов отрасли в условиях падения спроса и экологической повестки.

В России уже есть крупные мощности прямого восстановления железа (например, на Лебединском и Михайловском ГОКах), а также реализуются новые проекты по низкоуглеродному производству железорудного сырья и окатышей. Уникальность заявленного проекта заключается именно в его экологичности»,— отмечает господин Жарский.

Эксперт также поясняет, что Курская область является одним из ключевых «железорудных регионов России».

«Ресурсная база Михайловского ГОКа и связанных предприятий формирует основу промышленного профиля региона. Также в регионе десятилетиями накапливались отвалы, хвосты и шламовые хранилища, которые представляют и экологическую, и экономическую проблему. И вот именно эту проблему “Феррум” вполне может решить. А с учетом рисков, продиктованных близостью региона к границе, проект может поспособствовать инвестиционной привлекательности области»,— заключает Илья Жарский.

Егор Якимов